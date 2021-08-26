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Синдром зависимости от алкоголя. Что это такое и где его можно лечить

Михаил Петров

Общество
Синдром зависимости от алкоголя. Что это такое и где его можно лечить
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Синдром зависимости от алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ является хроническим прогрессирующим заболеванием, считает психиатр-нарколог, главный врач медицинского центра «Корсаков» Андрей Чередниченко. По его мнению, после прекращения употребления психоактивных веществ у лиц со сформировавшейся зависимостью наступает состояние, известное как синдром отмены, говоря простым языком — ломка, похмелье.

В основе синдрома отмены лежат тяжелые нарушения обмена веществ в организме, отмечает Андрей Чередниченко. По его словам, степень выраженности расстройств у больных зависит от стадии и длительности заболевания, продолжительности периода злоупотребления психоактивными веществами, физического состояния организма и многих других факторов. Тяжело протекающий синдром отмены свидетельствует о серьезном поражении функций внутренних органов и систем. Он может осложниться развитием недостаточности жизненно важных органов, психотическими расстройствами, судорожными приступами, а в некоторых случаях может наступить даже смерть пациента.

Лечение синдрома отмены психоактивных веществ проводится в условиях специализированного стационара клиники «Корсаков», так как требуют оказания высококвалифицированной помощи пациенту.

• Вывод из запоя;

Синдром зависимости от алкоголя. Что это такое и где его можно лечитьФото: Андрей Кибалов

• Кодирование;

• Лечение наркозависимости;

• Лечение психических расстройств;

• Госпитализация;

• Выезд врача на дом;

• Реабилитация после COVID-19 на дому.

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