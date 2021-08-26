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Вдохновленные городом: на территории столицы при поддержке властей сейчас снимают десятки сериалов, художественных и документальных фильмов

Наталья Тростьянская

Общество
Вдохновленные городом: на территории столицы при поддержке властей сейчас снимают десятки сериалов, художественных и документальных фильмов
Оператор Вячеслав Сотников, режиссер Мария Кравченко, а также актрисы Галина Безрук и Ольга Лерман (слева направо) готовы приступить к съемкам эпизодов второго сезона комедийного телесериала «Родком». Сцены для новых серий снимали рядом со сквером по проезду Дежнева / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ежегодно 27 августа в России отмечают День кино. Накануне праздника «Вечерняя Москва» узнала, какие фильмы сейчас снимают в столице.

Москва — город-муза, город-мечта для кинематографистов. За шумными проспектами прячутся тихие переулки, рядом с историческими зданиями соседствуют современные деловые кварталы, гостей принимают ухоженные парки, а для самых милых сцен существуют уютные дворики. Режиссеры в столице могут воплотить любые творческие идеи, а сценаристы — дать волю фантазии. Так, вопреки фантастическим канонам, корабль с космическими пришельцами терпит крушение не на фоне известных достопримечательностей, а в так называемом спальном районе Москвы.

«Вторжение», вторая часть нашумевшего фильма Федора Бондарчука «Притяжение», вышла в прокат в самом начале прошлого года. Съемки в городе проходили при поддержке Московской кинокомиссии. Она появилась по инициативе мэра Москвы три с половиной года назад и за это время оказала содействие в производстве более 1000 теле- и кинопроектов, в том числе зарубежных. В Москве снимали, например, фильмы «Yesterday» Дэнни Бойла и «My Zoe» Джули Дельпи, эпизоды сериалов «Чернобыль» и «Джек Райн», а также реалити-шоу «Космонавты».

— В последнее время к нам часто обращаются продюсеры из Индии, — рассказала руководитель Московской кинокомиссии Анастасия Зуенко. — По словам одного из них, зрителям уже приелись однотипные картинки, они хотят чего-то нового, например, увидеть своих любимых актеров в необычных местах. И в этом плане Москва, с ее красивыми памятниками архитектуры, полностью соответствует их ожиданиям.

Сейчас индийские кинопроизводители готовятся к съемкам двух полнометражных фильмов. По сюжету одной из картин, молодой талантливый парень из Индии приезжает в Москву, чтобы принять участие в творческом конкурсе, и, в стиле классического Болливуда, влюбляется в девушку мечты.

Тем временем, в городе уже идут съемки не меньше ста кинопроектов. Среди них, например, фэнтезийный фильм «Воланд» Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», картина Павла Чухрая под рабочим названием «Воробьиное поле», драмы «Здоровый человек» Петра Тодоровского и «Плотник» Авдотьи Смирновой, а также сериалы Надежды Михалковой «Номинация» и «Аморе море» Яны Гладких.

— Список постоянно обновляется, как и растет количество заявок, — говорит Зуенко. — В этом году мы уже получили от кинопроизводителей больше 350 заявок на помощь в организации съемок. Думаю, к концу года их будет около 500.

Московская кинокомиссия берет на себя самые сложные организационные моменты: помогает найти нужные площадки и согласовывает проведение съемок со всеми федеральными и региональными ведомствами и департаментами.

— Теперь гораздо проще снимать на улицах, стали доступнее парки, музеи, — перечисляет плюсы работы с Московской кинокомиссией директор по объектам Левон Бароян. — Раньше мы сами бегали в управы, префектуры, МВД... А с учетом нашего 12-часового графика, в том числе съемок в ночную смену, иногда просто физически не хватало сил, чтобы куда-то поехать и отвезти документы. Сейчас же достаточно отправить заявку в электронном виде кинокомисии.

По закону у официальных структур на рассмотрение обращений о помощи в организации киносъемок на территории столицы есть месяц. Но Московская кинокомиссия старается уладить все вопросы за два-три дня.

— Мы работаем в режиме «вчера», — смеется Анастасия Зуенко. — Без праздников и выходных, на связи и днем, и ночью.

Как результат — съемки проходят по всему городу. В Москве немало мест, достойных большого экрана, но чаще всего кинематографисты выбирают Красную площадь, Тверскую улицу, Новый Арбат, станции метро, ВДНХ, Театральную площадь, Парк Горького, парк «Зарядье» и другие узнаваемые места.

— Кстати, сейчас набирает популярность ТиНАО, — добавила Зуенко. — Там дешевле аренда интерьеров, стоянка. Кроме того, очень много зелени и можно выбрать хорошие планы.

В дальнейшем, чтобы еще упростить процесс организации съемок в городе, Московская кинокомисия хочет внести несколько важных поправок в действующие законы и вместе с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения разработать свод правил, которые будут действовать на территории Москвы для всех кинематографистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры:

— В столице проводится эксперимент по финансовой поддержке кинопроизводителей, картины которых создают образ Москвы в кино, популяризируя историческую и культурную самобытность нашего города. В этом году гранты получат восемь кинолент. Размер суммы зависит от хронометража в фильме узнаваемых городских пространств.

Кроме того, в Новой Москве реализуется проект кинопарка с натурными площадками для съемок фильмов. Вблизи поселения Краснопахорское выделена территория, обладающая необходимым потенциалом: это и большое пространство (более 150 гектаров), и хорошая транспортная доступность, и отсутствие в прямой видимости жилой застройки, и, что немаловажно, ландшафтное разнообразие. Такая единая площадка позволяет создать в Москве благоприятные условия для развития киноиндустрии.

КСТАТИ

В столице работает городская сеть кинотеатров «Москино». В нее входят 13 кинотеатров, которые расположены в семи административных округах города, и три летние киноплощадки. 23 кинозала Москино одновременно могут принять 3514 зрителей.

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