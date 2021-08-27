Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

От компьютерной игры до «золота» в Пхенчане: победы выпускника городского социального дома

Марьяна Шевцова

Общество
От компьютерной игры до «золота» в Пхенчане: победы выпускника городского социального дома
Николай Федоров, выпускник Социального дома «Обручевский»в своей квартире / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Зачастую молодым людям, которые долго жили в социальных учреждениях, необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к самостоятельной жизни. Но при поддержке близких, друзей и специалистов социального дома, адаптация проходит быстрее и с наименьшим волнением.

Николай Федоров перешел на самостоятельное проживание в 2019 году. Большую помощь и поддержку в этот период ему оказали сотрудники Социального дома «Обручевский» и родные — у мужчины три брата и сестра.

— Долгое время я не знал ничего о своих родственниках. Но мне удалось их найти, и я этому очень рад! Когда перешел на самостоятельное проживание, часто советовался с ними. Спрашивал у старшего брата, как установить розетки, с сестрой обсуждал дизайн квартиры. Но в основном все делал сам. Мне всегда была интересна мужская работа — гвоздь забить, молотком поработать, а сегодня, когда есть интернет, все можно делать своими руками. Достаточно посмотреть обучающий видеоролик, — рассказал Николай Федоров.

Мужчина быстро смог освоить электронные сервисы. Еще проживая в социальном доме, он делал заказы через интернет. А теперь с помощью специальных приложений оплачивает коммунальные услуги.

От компьютерной игры до «золота» в Пхенчане: победы выпускника городского социального домаНиколай Федоров, выпускник Социального дома «Обручевский»/ Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Николая часто можно увидеть в Социальном доме «Обручевский». Здесь он участвует в театральных постановках, концертах, спортивных тренировках. С помощью тренеров ФОКа Николай освоил велосипедный спорт, боулинг, беговые лыжи, сноуборд, легкую атлетику, хоккей на полу, греблю.

— Мне нравится открывать новые места. Спорт дает много возможностей: есть шанс побывать в разных городах и странах, завести новые знакомства, — признается Николай.

От компьютерной игры до «золота» в Пхенчане: победы выпускника городского социального домаНиколай Федоров, выпускник Социального дома «Обручевский»/ Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Молодой человек неоднократно становился победителем и призером городских и региональных соревнований, а также Специальной Олимпиады всероссийского и всемирного уровня. В начале августа Николай прошел отборочный городской этап на Всероссийскую Специальную Олимпиаду по гребле на байдарках в Костроме. В 2011 году на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх в Афинах (Греция) стал призером по боулингу; в 2013 году на зимней Специальной Олимпиаде в Южной Корее завоевал три золотых медали по сноуборду.

— Коля хорошо стоял на беговых лыжах, и я предложил ему выступить на Олимпиаде в Пхенчане в дисциплине «сноуборд». Тогда он не проявил высокого интереса. Позже я подарил ему диск с компьютерной игрой, где надо было кататься на сноуборде, выполнять различные трюки. Около полугода он играл на компьютере, а потом пришел ко мне и сказал, что готов ехать на Олимпиаду. Сначала мы готовились на маленькой горке, потом выезжали на профессиональную трассу, — вспоминает тренер Социального дома «Обручевский» Михаил Артомонов.

Николай Федоров любит проводить время на природе и всегда с удовольствием ходит в поход.

— Впервые был в походе в подростковом возрасте. Тогда с собой практически ничего не взял, был неподготовлен. Теперь беру «с запасом». У меня в рюкзаке можно найти скотч, нитку с иголкой, изоленту, плоскогубцы, отвертку. Вдруг пригодится! Даже тренер Михаил смеется и называет меня «человек-магазин»: знает, что у меня с собой всегда много вещей, — улыбается Николай.

Коля отмечает, что главное в походе — быть сплоченной командой: «Надо заботиться не только о себе, но и о других. Помогать друг другу. Помнить, что все собравшиеся — одно целое».

От компьютерной игры до «золота» в Пхенчане: победы выпускника городского социального домаТанк, который Николай собирал в течение нескольких лет / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Николай Федоров также увлекается историей России. Он любит смотреть фильмы про Вторую мировую войну. На полке в его квартире стоят модели двух танков, которые мужчина собирал сам несколько лет.

— Каждую деталь собирал отдельно. Некоторые части приходилось докупать. Это очень скрупулезная работа. Когда все было готово, я сам красил модель. Иногда тренер Михаил дарит мне гильзы и патроны с раскопок. Все это храню на отдельной полке как эхо войны, — рассказывает Николай.

Активное участие в творческой жизни социального дома, во всероссийских и всемирных спортивных мероприятиях помогли Николаю подготовиться к самостоятельной жизни. Он понимал, какой ответственный делает шаг и готовился к нему заранее: нашел работу, накопил бюджет для покупки мебели и техники.

— К деньгам отношусь бережно, стараюсь экономить, предусматриваю все траты. Квартиру обустраивал постепенно. Хотел, чтоб у меня в гостях собирались родные и близкие. Специально для этого случая купил большой стол, — рассказывает Николай.

От компьютерной игры до «золота» в Пхенчане: победы выпускника городского социального домаКот Васька, питомец Николая / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В квартире Коля проживает с котом Васькой. Вместе они уже более 15 лет. Мужчина поддерживает связь с родными, они общаются по телефону, вместе отмечают дни рождения и Новый год.

Сотрудники Социального дома «Обручевский» рады, что учреждение остается важным местом в жизни Николая и всегда ждут его в гости.

Читайте также:
социальный центрпобедители конкурсасоциальные учреждения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте