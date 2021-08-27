От компьютерной игры до «золота» в Пхенчане: победы выпускника городского социального дома

Николай Федоров, выпускник Социального дома «Обручевский»в своей квартире / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Зачастую молодым людям, которые долго жили в социальных учреждениях, необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к самостоятельной жизни. Но при поддержке близких, друзей и специалистов социального дома, адаптация проходит быстрее и с наименьшим волнением.

Николай Федоров перешел на самостоятельное проживание в 2019 году. Большую помощь и поддержку в этот период ему оказали сотрудники Социального дома «Обручевский» и родные — у мужчины три брата и сестра.

— Долгое время я не знал ничего о своих родственниках. Но мне удалось их найти, и я этому очень рад! Когда перешел на самостоятельное проживание, часто советовался с ними. Спрашивал у старшего брата, как установить розетки, с сестрой обсуждал дизайн квартиры. Но в основном все делал сам. Мне всегда была интересна мужская работа — гвоздь забить, молотком поработать, а сегодня, когда есть интернет, все можно делать своими руками. Достаточно посмотреть обучающий видеоролик, — рассказал Николай Федоров.

Мужчина быстро смог освоить электронные сервисы. Еще проживая в социальном доме, он делал заказы через интернет. А теперь с помощью специальных приложений оплачивает коммунальные услуги.

Николай Федоров, выпускник Социального дома «Обручевский»/ Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Николая часто можно увидеть в Социальном доме «Обручевский». Здесь он участвует в театральных постановках, концертах, спортивных тренировках. С помощью тренеров ФОКа Николай освоил велосипедный спорт, боулинг, беговые лыжи, сноуборд, легкую атлетику, хоккей на полу, греблю.

— Мне нравится открывать новые места. Спорт дает много возможностей: есть шанс побывать в разных городах и странах, завести новые знакомства, — признается Николай.

Николай Федоров, выпускник Социального дома «Обручевский»/ Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Молодой человек неоднократно становился победителем и призером городских и региональных соревнований, а также Специальной Олимпиады всероссийского и всемирного уровня. В начале августа Николай прошел отборочный городской этап на Всероссийскую Специальную Олимпиаду по гребле на байдарках в Костроме. В 2011 году на Всемирных летних Специальных Олимпийских играх в Афинах (Греция) стал призером по боулингу; в 2013 году на зимней Специальной Олимпиаде в Южной Корее завоевал три золотых медали по сноуборду.

— Коля хорошо стоял на беговых лыжах, и я предложил ему выступить на Олимпиаде в Пхенчане в дисциплине «сноуборд». Тогда он не проявил высокого интереса. Позже я подарил ему диск с компьютерной игрой, где надо было кататься на сноуборде, выполнять различные трюки. Около полугода он играл на компьютере, а потом пришел ко мне и сказал, что готов ехать на Олимпиаду. Сначала мы готовились на маленькой горке, потом выезжали на профессиональную трассу, — вспоминает тренер Социального дома «Обручевский» Михаил Артомонов.

Николай Федоров любит проводить время на природе и всегда с удовольствием ходит в поход.

— Впервые был в походе в подростковом возрасте. Тогда с собой практически ничего не взял, был неподготовлен. Теперь беру «с запасом». У меня в рюкзаке можно найти скотч, нитку с иголкой, изоленту, плоскогубцы, отвертку. Вдруг пригодится! Даже тренер Михаил смеется и называет меня «человек-магазин»: знает, что у меня с собой всегда много вещей, — улыбается Николай.

Коля отмечает, что главное в походе — быть сплоченной командой: «Надо заботиться не только о себе, но и о других. Помогать друг другу. Помнить, что все собравшиеся — одно целое».

Танк, который Николай собирал в течение нескольких лет / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Николай Федоров также увлекается историей России. Он любит смотреть фильмы про Вторую мировую войну. На полке в его квартире стоят модели двух танков, которые мужчина собирал сам несколько лет.

— Каждую деталь собирал отдельно. Некоторые части приходилось докупать. Это очень скрупулезная работа. Когда все было готово, я сам красил модель. Иногда тренер Михаил дарит мне гильзы и патроны с раскопок. Все это храню на отдельной полке как эхо войны, — рассказывает Николай.

Активное участие в творческой жизни социального дома, во всероссийских и всемирных спортивных мероприятиях помогли Николаю подготовиться к самостоятельной жизни. Он понимал, какой ответственный делает шаг и готовился к нему заранее: нашел работу, накопил бюджет для покупки мебели и техники.

— К деньгам отношусь бережно, стараюсь экономить, предусматриваю все траты. Квартиру обустраивал постепенно. Хотел, чтоб у меня в гостях собирались родные и близкие. Специально для этого случая купил большой стол, — рассказывает Николай.

Кот Васька, питомец Николая / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В квартире Коля проживает с котом Васькой. Вместе они уже более 15 лет. Мужчина поддерживает связь с родными, они общаются по телефону, вместе отмечают дни рождения и Новый год.

Сотрудники Социального дома «Обручевский» рады, что учреждение остается важным местом в жизни Николая и всегда ждут его в гости.