«Не могу представить себя без помощи людям»: история донора плазмы и сотрудника резервного госпиталя

Фото: Из личного архива Кирилла Устинкина

Руководитель Гражданского штаба резервного госпиталя ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Сокольниках Кирилл Устинкин рассказал, в чем заключается работа его команды и зачем нужно сдавать плазму крови.

Кирилл Устинкин пришел в социальную защиту Северо-Восточного округа Москвы на должность заместителя директора по административно-хозяйственной части Территориального центра социального обслуживания «Алексеевский» в 2017 году. Выбрал эту профессию неслучайно. Мама, Людмила Петровна, прошла путь от социального работника до директора центра социального обслуживания.

Весной 2020 года команда Кирилла обеспечивала бесперебойную поставку средств индивидуальной защиты всем социальным помощникам СВАО. А в октябре 2020 года, когда возобновил работу резервный госпиталь для пациентов с COVID-19 при Городской клинической больнице № 24, он в числе первых был направлен в Гражданский штаб, чтобы обеспечить комфортные условия работы врачей и медицинского персонала. Сейчас мужчина выполняет обязанности руководителя Гражданского штаба резервного госпиталя ГКБ им. Ф.И. Иноземцева в Сокольниках.

— Почему выбрали социальную сферу?

— В детстве всегда смотрел на маму. Понимал, что ее труд — очень важен. Даже окончил Российский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа». Но в юности эта профессия не привлекала. Работал в коммерции и в управе района. В итоге понял, что более благородного труда, чем помощь людям — быть не может. Сейчас уже 4 года работаю в социальной защите населения. Одним из главных достижений считаю помощь в организации открытия первого в Москве клубного пространства «Мой социальный центр» в Марьиной Роще. Это было непросто, но очень интересно: работа без выходных, поиск помещения, материалов. Действительно полезный опыт.

Фото: Из личного архива Кирилла Устинкина

— Как изменилась ваша работа с приходом пандемии?

— У нас появились кардинально новые задачи. Весной мы с коллегами отвечали за обеспечение бесперебойной поставки и выдачи средств индивидуальной защиты социальным помощникам. Это была очень важная задача, ведь сотрудники социальной защиты в тот момент оказывали услуги не только гражданам, находящимся на надомном обслуживании, но и всем людям старшего возраста, а также больным COVID-19. От нашей слаженной работы зависело благополучие горожан.

— Почему решили стать донором плазмы?

— Весной 2020 года новый вирус был малоизучен, и плазма с антителами к COVID-19 стала спасением для больных пациентов. Я узнал, что переболел коронавирусом, когда сдал анализ на антитела. Сразу решил, что буду сдавать плазму. Моим долгом было помочь людям.

— Советуете сдавать плазму сейчас?

— Разумеется. В Москве иммунную плазмы применяют для лечения больных коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года. За это время была доказана клиническая эффективность такого метода лечения. Думаю, помочь человеку выздороветь и вернуться к обычной жизни — хорошее дело.

— В данный момент вы работаете в госпитале. Расскажите о своих обязанностях. Сложно ли было перестроиться?

— Работа кардинально отличается от работы в ТЦСО. В этом одновременно и сложность, и интерес. Гражданский штаб — это надежный тыл для врачей. Мы делаем все, чтобы медицинский персонал думал только о процессе лечения больных, не вспоминая об административных задачах. Это пример слаженного взаимодействия столичных Департамента труда и социальной защиты населения и Департамента здравоохранения. Выполняя обязанности руководителя Гражданского штаба, я понимаю, насколько важно работать в команде. Все сотрудники, от оператора кол-центра до работника клининга — это части одного механизма, где нет лишних деталей, каждый выполняет свою определенную функцию и каждый по-своему важен.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Расскажите интересные случаи в работе госпиталя?

— В преддверии Нового года мы с коллегой нарядились в Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить пациентов в «красной» зоне госпиталя. Правда, праздничные наряды пришлось надевать поверх защитного костюма. Вы знаете, столько положительных эмоций и улыбок мы давно не видели. Все были настолько благодарны, что радовались, как дети. В такие моменты понимаешь, что не зря работаешь.

— Какие эмоции вызывает помощь людям?

— Я с детства знаком с социальной сферой, вместе с мамой ходил на работу и даже помогал, насколько мог. Поэтому для меня помощь людям — ежедневный труд, без которого не могу себя представить.

— Что для вас сейчас работа в социальной защите?

— Социальная защита претерпевает положительные изменения. Значительно улучшился имидж социального работника. Радует, что о достижениях сферы в целом, начали говорить во всеуслышание. Еще несколько лет назад никто не знал, что такое центр социального обслуживания. А сейчас москвичи знают о том, что мы выполняем очень важные функции в экосистеме города и к нам всегда можно обратиться за помощью.