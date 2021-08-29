Юные инженеры разработают роботов и машины для переработки пластика

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Начался прием заявок на участие в третьей Национальной технологической олимпиаде Junior для школьников 5–7-х классов. Регистрация продлится до 1 октября.

Сначала школьники должны будут пройти отборочный этап в онлайн-режиме. Там им предложат решить несколько задач. Тех, кто наберет наибольшее количество баллов, допустят к очным соревнованиям, которые начнутся в ноябре 2021 года в восьми городах России.

Для московских школьников площадкой станет Технологический университет в Королеве. Очные соревнования пройдут по пяти направлениям — технологии для виртуального мира, космоса, роботов, среды обитания и человека. Каждая сфера подразумевает свои задания.

Например, в направлении виртуального мира участникам предстоит создать видеоигру. Конкурсанты сферы «Технологии для мира роботов» должны будут собрать беспроводного робота, способного пройти лабиринт. А над созданием устройства для переработки пластикового мусора будут думать те, кто выберет направление «Технологии для среды обитания».

— Все задачи ориентированы на практику, современный технологический пакет и новые рынки. Работать школьники будут в командах, — отметила председатель Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России Наталья Кравченко.

Лучшие участники получат дипломы и ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

— Одна из важных задач технологической олимпиады — показать талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах. Ребята, прошедшие в финал, познакомятся с сильными педагогами, образовательными программами, — сказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.