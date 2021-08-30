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Доставка продуктов: рост рынка усилится

Никита Миронов  

Общество
Доставка продуктов: рост рынка усилится
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На сайте Московской торгово-промышленной палаты горожане голосуют за компании, которые лучше всех доставляют продукты питания.

Пока явный лидер — «Яндекс.Лавка». За второе место борются сразу несколько компаний — «Самокат», «ВкусВилл» и «Перекресток».

— Пандемия полностью переформатировала рынок доставки продуктов, — рассуждает маркетолог Артем Игнатьев. — «Утконосу», который занимал огромную долю рынка, пришлось потесниться.

Доставкой стали активно заниматься крупные торговые сети. Причем, обратите внимание, большая часть из них — это ретейлеры, ориентированные на покупателей так называемого среднего класса, либо среднего класса плюс, как в случае с «Азбукой вкуса». Логично. Именно эти покупатели технически наиболее продвинуты. Делать покупки дистанционно для большинства из них не составляет труда. Плюс они больше ценят свое время. Ходить по магазинам и выбирать продукты им просто некогда. Куда проще воспользоваться смартфоном.

По мнению эксперта, рынок доставки продуктов ждет дальнейший взрывообразный рост.

— Экономически активным становится поколение, которое буквально живет в интернете. Одежду, обувь, смартфоны, мелкую бытовую технику они уже давно покупают онлайн. Начав жить отдельно от родителей, они начнут покупать в сети продукты и товары повседневного спроса, потому что такая форма покупок для них просто привычнее, — считает Игнатьев.

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