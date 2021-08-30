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Консервы из кильки оказались суховаты, а рыбе не хватает полезных кислот

Никита Миронов  

Общество
Консервы из кильки оказались суховаты, а рыбе не хватает полезных кислот
Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Росконтроль решил проверить качество самых «демократичных» рыбных консервов — кильки в томатном соусе. Эксперты исследовали бренды «Вкусные консервы», Keano, «Ультрамарин», «Совок» и «5 морей».

Продукт и правда бюджетный: стоимость проверенных образцов от 65 до 100 рублей за банку. Все образцы заявлены как сделанные по ГОСТу. А как на самом деле?

— Начнем с того, что проверенные консервы совершенно безопасны. Содержание токсичных элементов гораздо ниже максимально допустимых техническим регламентом значений, — рассказывает ведущий эксперт экспертного центра «Росконтроль» Анна Плахотник. — Вторая хорошая новость: в консервах достаточно рыбы, производители не пожадничали.

Как пояснила Анна, в соответствии с ГОСТом, массовая доля рыбы в консервах должна быть 70–90 процентов от объема продукта. Так вот: все образцы соответствуют этому требованию. Больше всего рыбы во «Вкусных консервах» (88 процентов), меньше всего — в «Ультрамарине» (75 процентов). В итоге белка почти во всех образцах даже чуть больше, чем указано на этикетке. А вот жира, который определяет пользу рыбы семейства сельдевых, наоборот, меньше. Разница составляет от 23 до 41 процента.

В итоге расчетная калорийность почти всех проверенных консервов меньше заявленной.

— Это плохая новость. Дело в том, что в кильке есть омега-3 жирные кислоты, которые оберегают стенки сосудов, что очень важно для профилактики атеросклероза.

В ней также содержится витамин РР, который делает стенки сосудов более эластичными, — рассказывает диетолог Елена Батушева. — И если в сельди не хватает жира, значит, потребляя ее, вы получаете меньше омега-3 жирных кислот.

Профессиональная дегустационная комиссия также оценила вкус, запах и внешний вид продукта.

— Образцы брендов «Вкусные консервы» и «5 морей» имели весьма разваренную консистенцию. В консервах «Совок» консистенция рыбы суховатая, не очень сочная, кроме того, соус неоднородный, с отделением масла, — рассказывает Анна Плахотник. — К тому же в образцах «Вкусных консервов» и «Ультрамарина» тушки рыб поломанные, слипшиеся и бесформенные. Возможно, потому, что, согласно маркировке, эти консервы были изготовлены из замороженного сырья. Что касается вкуса, легкая горчинка была отмечена в образцах «Вкусные консервы», Keano, «Ультрамарин», это характерно для неразделанной рыбы. По остальным проверенным показателям замечаний к протестированным консервам нет.

Вывод экспертов таков: все проверенные консервы, несмотря на замечания, можно рекомендовать к покупке. Они вкусные и безопасные. Но качество их все-таки ниже заявленного. Недостаток омега-3 жирных кислот — это довольно серьезный изъян.

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