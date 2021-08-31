День ветеринара: председатель столичного Комитета ветеринарии рассказал об особенностях профессии

Фото: Комитет ветеринарии Москвы

31 августа в России отмечают День ветеринара. В Москве работают 26 государственных ветеринарных клиник, каждый день в них обращается более тысячи владельцев домашних животных. Председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал о том, как работают ветеринары и почему здоровье животных — не единственная их задача.

— Алексей Викторович, сколько ветеринарных врачей работают в городских клиниках?

— Если говорить о специалистах, которые занимаются лечением животных, то в штате у нас чуть больше 400 сотрудников. Это ветеринары, которые работают непосредственно в клиниках и ведут прием.Но лечить животных — не единственная задача ветеринаров. Работа некоторых специалистов выходит далеко за рамки ветклиник, и она тоже важна.

— А чем еще занимаются ветеринарные специалисты?

— У нас работают ветсанэксперты — они проводят экспертизы овощей, фруктов, меда, мяса и рыбы на рынках, ярмарках выходного дня и на предприятиях по хранению и переработке продукции животноводства. Благодаря их работе на прилавки города попадают только безопасные продукты.

Еще у нас есть ветеринарные специалисты, которые занимаются профилактикой заболеваний среди домашних, сельскохозяйственных и зоопарковых животных. Они работают, чтобы предотвратить возникновение и распространение болезней, которые могут быть опасны для человека. Получается, что ветеринар отвечает за здоровье и животных, и людей.

— Если говорить о той помощи, которую оказывают в клиниках. Какие услуги предоставляются владельцам домашних животных?

— Сейчас в столичных ветеринарных клиниках оказывается более 270 видов услуг — мы помогаем животным в самых разных ситуациях. Для этого есть и высококвалифицированные кадры, и современное оборудование. Техническому оснащению клиник мы уделяем особое внимание. За последние три года мы приобрели более 480 единиц оборудования. Так, в работе ветеринарам помогают современные цифровые рентгены, томографы, аппараты для ультразвукового исследования и оборудование для проведения ингаляционного наркоза.

— Скажите, пожалуйста, есть ли скорая помощь для животных? Может ветеринар приехать на дом?

— Да, конечно. Для этого в городе работают 11 спецавтомобилей. Во время выезда ветеринарные специалисты готовы оказать питомцам всю необходимую лечебную и диагностическую помощь. Кроме того, на дому они могут сделать прививки, провести лабораторные исследования и даже несложные хирургические операции. Машины ветеринарной помощи укомплектованы современным лечебно-диагностическим оборудованием. Если домашнее животное нуждается в более серьёзном обследовании и лечении, его доставят в клинику.

— Предоставляются ли в ветеринарных клиниках какие-либо льготы? Может, проводятся акции?

— Для нас очень важно заботиться о жителях города и об их питомцах. Мы осознаем всю ответственность и стараемся сделать нашу помощь, как можно доступнее. У нас, конечно, есть льготы для отдельных категорий граждан. Это инвалиды первой группы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и ветераны ВОВ.Ветеринарную помощь для собак-поводырей мы оказываем бесплатно. Два раза в год мы организовываем диспансеризацию для этих питомцев. Это помогает своевременно диагностировать заболевания, которые на ранних стадиях могут протекать бессимптомно. За каждой собакой-поводырем закреплен ветеринарный врач. Владелец животного может обратиться к нему при появлении любых признаков плохого самочувствия питомца. Для осмотра специалист приезжает на дом. Для этого используются те же спецавтомобили, о которых я рассказывал.

Также мы периодически проводим акции, благодаря которым владельцы домашних животных могут получить ту или иную услугу по сниженной цене. Например, в августе мы отменили двойной ночной тариф на услуги ветеринарной помощи на дому. В сентябре у нас будет проводиться ещё одна акции - чипировать питомца можно будет всего за 706 рублей с учетом микрочипа.

— Каких животных лечат врачи городских клиник? Бывают ли редкие животные на приеме?

— К нам приходят не только с кошками и собаками, но и с более редкими животными — грызунами, попугаями, кроликами и рептилиями. Для оказания помощи этим животным ветеринарным врачам необходима определенная специализация, знание особенностей строения организма, питания и содержания, поэтому у нас работают узкопрофильные специалисты: ратологи лечат грызунов и кроликов, орнитологи — птиц, герпетологи — пресмыкающхся и земноводных.

— Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь сложном или запоминающимся случае из практики работы ветклиники?

— Недавно коллеги поделились такой историей. Сейчас на станции по борьбе с болезнями животных в Восточном округе лечится мопс Арчи. Его принесли в клинику три месяца назад, тогда у собаки были парализованы задние лапы. Оказалось, что у Арчи межпозвоночная грыжа. Собаке провели высокотехнологичную операцию.Планируем, что итогом работы ветеринаров станет полное восстановление функций задних конечностей и тазовых органов. Для этого Арчи проходит курс реабилитации: владельцы привозят мопса в ветклинику три-четыре раза в неделю. Конечно, этого четвероногого пациента уже все знают, и переживают за него. Сейчас Арчи опирается на подушечки лап и понемногу делает свои первые шаги.

— Что Вы хотите сказать коллегам в профессиональный праздник?

— Сегодня я с уверенностью могу сказать, что в столице создана эффективная структура, которой удается справляться с возложенными на нее задачами. И это во многом заслуга специалистов государственной ветеринарной службы. Я благодарен им за их преданность профессии и хочу от души поздравить всех коллег с профессиональным праздником.