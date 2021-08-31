Москвичи передают в Главархив реликвии военных лет

Валентина Слесарева с фото и письмом отца / Фото: АГН Москва

В центрах госуслуг продолжается акция «Москва — с заботой об истории»: горожане передали на хранение в Главархив через центры госуслуг свыше 9 тысяч различных предметов.

Среди них фотографии, письма, ордена и медали. Встречаются также предметы быта, одежда и обмундирование времен Великой Отечественной войны. Есть и такие вещи, как: саперная лопата, кольцо от гранаты, жетон узника концлагеря.

— Также москвичи передали нам тактические карты района Курской дуги, Харькова и Никополя, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову, — рассказывает начальник отдела хранения документов личных собраний Главархива Москвы Юлия Гуляева. — Также теперь у нас есть фотоальбом 80-го Гвардейского минометного полка. В нем запечатлены исторические моменты завершающего этапа войны: освобождения Румынии, Венгрии и Чехословакии.

Многие из переданных артефактов можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» комплекса социального развития. Там же рассказывается и об уникальных судьбах. Вот одна из них.

Когда началась Великая Отечественная, Валентину Ракову было всего три года. Трагическая судьба провела его через концлагеря Польши и Германии.

Четыре месяца Валентин находился в Бухенвальде, откуда мало кому удалось вернуться.

После освобождения в 1945 году его отправили в лагеря фильтрации, и только спустя полгода он вернулся на Родину. В 1960 году он поступил на службу в ГАИ. А в 1973 году принял участие в освобождении заложников в аэропорту Внуково. Во время спасительной операции он был контужен, получил орден Боевого Красного Знамени. Потом снова служил в ГАИ. Сейчас Валентин Васильевич на пенсии, но ведет активный образ жизни и поддерживает связь с товарищами по службе.

Есть среди артефактов и письма.

Так, 11 августа 1942 года москвич Алексей Петрухин писал своему брату: «Москва снова изменилась. Витрины магазинов, раньше закрытые мешками с песком, теперь блестят во всем своем величии. На Никитском бульваре открыт книжный базар. Как и раньше, в дверях и кассах кино и театров стоят длинные вереницы людей. Особенно в театрах.

Билеты здесь распродаются за несколько дней раньше до начала постановок. Совсем по-другому выглядит Москва вечером. В небо поднимаются шары воздушного заграждения, приводится в боевую готовность зенитное вооружение. В окнах жилых домов и предприятий ты не видишь ни единого просвета».

— Материалы, собранные в рамках акции, имеют огромную ценность. Ведь они отражают не официальную, а, так сказать, «живую» историю людей, — рассуждает руководитель Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Кроме того, недавно у жителей столицы появилась возможность передавать через центры «Мои документы» фото- и кинопленки с советского периода до 2000-х годов. Виртуальный музей «Москва — с заботой об истории» станет еще интереснее.

Ветеранам помогут дома

Сотрудники центров госуслуг провели более восьми тысяч консультаций для ветеранов на дому.

Консультации оказывают в рамках проекта «Москва — с заботой о ветеранах». Он стартовал в 2019 году накануне Дня Победы. Цель проекта — обеспечить ветеранов наиболее востребованными госуслугами прямо у них дома. За каждым участником проекта закрепили персонального помощника — руководителя районного центра госуслуг «Мои документы». К нему можно обратиться напрямую по телефону. Ветерану окажут необходимую консультацию или назначат встречу с сотрудниками офиса на дому. Специалист поможет оформить социальную карту, удостоверение инвалида и инвалида войны, справку о праве на льготы участнику обороны Москвы, свидетельство о праве на льготы для ветеранов и другие важные документы.

— Все ветераны — люди за 90. Разумеется, большинству из них трудно передвигаться, — рассуждает ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — Поэтому и медицинскую, и социальную помощь логичнее получать на дому. Они заслужили.