Ученые объяснили связь между загрязнением воздуха и заболеваемостью COVID-19

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Ситуация с природными пожарами на западе США не могла повлиять на рост зараженных коронавирусом среди жителей. Ковид успешнее передается в замкнутых и плохо вентилируемых помещениях. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали российские ученые.

По мнению исследователей Гарвардского университета, именно рост загрязнения воздуха из-за пожаров на западе Соединенных Штатов привел к повышенному количеству заражений и смертей от COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Science Advances. Согласно представленным данным, в 53 из 92 округов после лесных пожаров количество случаев заражения коронавирусом резко выросло на 11,7 процента.

По словам доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, сложная ситуация с лесными пожарами в США влияет на общее ослабление организма, иммунный статус людей. И, возможно, загрязнение воздуха в такой ситуации способствовало распространению коронавируса среди граждан.

— Если это действительно так, повлияла такая экологическая ситуация на заболеваемость, пускай соберут данные, опубликуют их, а мы почитаем и сделаем выводы, — подчеркнул Аграновский.

Также собеседник «ВМ» отметил, что обычное загрязнение воздуха в городе не влияет на статистику заражений его жителей и гостей. Вирус распространяется в основном в плохо вентилируемых, замкнутых помещениях.

— Это следует иметь в виду. Нужно предохраняться от заражения настолько, насколько это возможно: например, надевать маски, проветривать помещение, избегать контактов. А самое правильное — сделать прививку нормальной вакциной, например, «Спутником V», — добавил ученый.

Как рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов, прямой связи между загрязнением воздуха из-за пожаров и количеством зараженных нет. Однако объяснить рост инфицированных коронавирусом можно другой причиной.

— Когда горит что-то массово, люди вынуждены куда-то переселяться, получается дикая скученность. А когда дикая скученность, соответственно, растет число контактов, — добавил ученый.

Также он подчеркнул, что людям всегда «интереснее что-то загадочное и необычное, нежели обыденное».

Вакцина по-прежнему считается самым главным средством защиты от новых штаммов инфекции, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, новые мутации вируса образуются непрерывно. Остановить этот процесс способно лишь снижение числа зараженных, что возможно при масштабной вакцинации. При этом введение вакцины от COVID-19 необходимо даже тем, кто обладает достаточно сильным иммунитетом, уверен Тяжельников. Он отметил, что такие люди нередко заражаются коронавирусной инфекцией.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».