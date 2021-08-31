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Врач рассказал о вреде винограда перед вакцинацией от COVID-19

Рената Лебедева

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Врач рассказал о вреде винограда перед вакцинацией от COVID-19
Фото: Рixabay

Употребление некоторых продуктов перед вакцинацией против коронавирусной инфекции может сказаться на самочувствии человека после прививки. Об этом вчера рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

Специалист рекомендует перед прививкой от ковида и после нее придерживаться особой диеты. В обычных рекомендациях, как правило, говорится о запрете на потребление алкоголя, но это не единственное правило, которое поможет лучше перенести вакцинацию.

Никита Харлов отмечает, что при подготовке к вакцинации очень важно скорректировать свое питание. Прежде всего необходимо уберечь себя от потенциальных аллергенов.

— Не надо есть ничего, что вызывает у вас аллергию. Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без всяких экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического, — отметил он. — Для того чтобы избежать побочных эффектов после вакцинации, не нужно также переедать — это может нанести удар по иммунной системе.

Сладкое — это табу перед прививкой, потому что сахара в крови будет больше, а это может негативно сказаться на самочувствии после введения вакцины. Это касается всех углеводов, даже несладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови, — добавляет Харлов.

Специалист уделил особое внимание фруктам. Есть их нужно вдвое меньше обычного, а от отдельных плодов, например от бананов и винограда, и вовсе стоит отказаться: в них содержится слишком много сахара.

— Точно можно оставить цитрусовые: лимон, лайм, грейпфрут — они могут положительно сказаться на иммунитете человека. А вот дыня перед прививкой — плохая идея, потому что она более аллергенна, чем тот же арбуз, — рассказал специалист.

Таких правил необходимо придерживаться как перед процедурой, так и в течение двух недель после нее.

Ранее врачи рекомендовали желающим привиться уделить особое внимание употреблению витаминов групп D, A, E, K: они помогают укрепить иммунную систему организма. Также необходимо есть больше белковой пищи, так как аминокислоты, из которых они состоят, — это строительный материал для антител, формирующихся после вакцинации.

— Чтобы помочь организму пройти этот процесс, перед процедурой нужно налегать на мясо, яйца, молочные продукты, рыбу, бобовые, — отметил научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян.

Он также порекомендовал ограничить употребление насыщенных жиров: они могут привести к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы, повышению холестерина в крови и главное — снижению иммунитета.

КСТАТИ

При любой вакцинации следует воздерживаться от употребления алкоголя: он замедляет процесс формирования иммунного ответа. После прививки от COVID-19 не рекомендуется пить три недели.

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