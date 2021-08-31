Какие станции метро названы в честь выдающихся соотечественников

Эскалатор на станции метро «Серпуховская» («Добрынинская») 1951–1957 годы / Фото: Pastvu.com

Сегодня исполняется 21 год со дня открытия станции метрополитена, названной в честь академика Михаила Янгеля.

Станция стала 162-й по счету в столичном метро и одной из многих, в чьем названии увековечено имя выдающегося соотечественника. Михаил Кузьмич Янгель был одним из создателей ракетно-ядерного щита России. Созданные им межконтинентальные баллистические ракеты и сегодня стоят на боевом дежурстве.

Если имя академика Янгеля ясно прочитывается в названии станции, то имена других часто бывают скрыты. Например, станция «Добрынинская» Кольцевой линии.

— Говоря о «Добрынинской», чаще всего вспоминают некоего Добрыню, и некоторые думают, что название как-то связано с одним из русских богатырей. На самом деле станция получила название в честь Петра Добрынина, члена партии большевиков, участника Октябрьского вооруженного восстания в Москве.

Не меньше вопросов вызывает и название станции «Кантемировская»: большинство пассажиров метро ассоциируют это название с Кантемировской дивизией. На самом деле оно связано с именем молдавского князя Дмитрия Кантемира, который был сподвижником царя Петра I, за что ему были пожалованы земли недалеко от Воронежа, где впоследствии появился поселок Кантемировка, в районе которого в годы Великой Отечественной войны шли тяжелые бои. В честь поселка были названы и дивизия, и станция метро, а также одна из улиц Москвы, — рассказал историк инженерии Сергей Морозов.

Кстати, станция «Некрасовка» названа не в честь поэта Николая, а в честь купца первой гильдии Егора, который выгодно торговал в Москве чаем в начале XX века. Это распространенная ошибка, так как в названиях многих станций увековечены имена писателей: Пушкина, Тургенева, Чехова, Бунина, Лермонтова.

На схеме метрополитена немало имен военачальников, в честь которых названы станции: Кутузов, Багратион, Скобелев, Ушаков, Рокоссовский.

Период СССР, когда и был построен метрополитен, оставил в его названиях имена многих политических деятелей, которые входили в пантеон героев советской власти. Правда, сегодня имена Кирова, Ногина, Подбельского, Свердлова мало что говорят современным пассажирам, особенно молодежи. Между тем станция с таким привычным названием, как «Китай-город», в течение почти 30 лет с момента своего открытия носила имя Виктора Ногина — члена первого Совнаркома.

Его бюст еще можно видеть в переходе на станцию.

КСТАТИ

Впервые в Московском метрополитене на станции, названной в честь Михаила Янгеля, для освещения были использованы натриевые светильники, дающие теплый оранжевый свет.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Улица Академика Янгеля» стала первой, где были смонтированы турникеты новой конструкции — с прозрачными открывающимися створками.