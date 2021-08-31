Для высоких результатов нужны регулярные занятия

Выпускники школы № 2065 Мила Левченко, Евгений Пузаков и Валентина Назарян (слева направо) получили аттестаты и золотые медали за успешную учебу / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Уровень образования в московских школах растет каждый год. Об этом говорит в том числе увеличение числа выпускников-медалистов: за последние восемь лет их количество выросло в 2,5 раз.

В завершившемся учебном году московские медали «За особые успехи в обучении» получили почти 9 тысяч столичных выпускников. Медалистом стал каждый восьмой 11-классник.

Напомним, что московской медалью «За особые успехи в обучении» награждают выпускников столичных школ, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников; максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов; итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

— По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кстати, получить эту медаль сложнее, чем федеральную.

— Это показывает значительный рост качества образования московских выпускников, — сказала заммэра. — Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников. Старшеклассники, которые идут в 10-е классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты.

Сегодня город предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов «Московской электронной школы».

В этом году результаты ЕГЭ московских школьников оказались на очень достойном уровне. И даже сразу две выпускницы получили 400 баллов по четырем предметам. Екатерина Гришина из школы № 1514 и Ирина Бродская из школы № 1553 имени В. И. Вернадского сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и ИКТ, а также физике.

По словам Ирины Бродской, она много готовилась и даже надеялась на такой результат, хоть он и бывает редко.

— Целый год учила теорию и решала задачи с педагогами. В основном это самостоятельная работа, мне так комфортнее, — поделилась девушка.

Чтобы подготовка была эффективной, считает Ирина, важно находить время и на отдых, на общение с семьей и друзьями.

— Мне позволяло расслабиться рисование, которое я очень люблю. Отвлечься помогает и физическая активность. Например, я с бабушкой каждый день ходила гулять в парк, тренировалась дома. Вообще, всем советую заниматься спортом, — добавила она.

Екатерина Гришина тоже стремилась к такому результату.

— Сконцентрироваться во время подготовки помогают перерывы. Я гуляла в парке, рисовала и читала, люблю детективы и фантастику. Также стоит прислушиваться к своим педагогам, — рассказала выпускница.