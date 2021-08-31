Полюбить химию и выиграть олимпиаду

Москвичи Андрей Тырин (на первом плане), Георгий Жомин (на втором плане слева) и Тимофей Чаркин (справа) завоевали золотую медаль в составе российской сборной на Международной химической олимпиаде / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На официальном сайте 53-й Международной химической олимпиады опубликовали конкурсные задачи. Насколько они сложные, «Вечерняя Москва» узнала у обладателей золотых медалей.

В этом году хозяйкой Международной химической олимпиады (МХО) стала Япония. Однако из-за пандемии соревнования прошли дистанционно: школьники из 79 стран решали задачи онлайн.

— Забавная получилась олимпиада, — признался один из участников соборной России Александр Трофимов. — Решил почти все, буквально пара пунктов осталась, которые я доделывал в последние десять минут.

Международная олимпиада традиционно охватывала основные разделы химии. Всего было девять задач на 80 листов. По уровню сложности они варьировались от среднего до высокого.

— Чтобы справиться, школьники должны неплохо знать вузовский курс химии, — подчеркнул один из тренеров сборной России, научный сотрудник Института органической химии РАН Леонид Ромашов.

— Но рядовой студент такую олимпиаду не напишет, — тут же уточнил еще один тренер, старший преподаватель химического факультета МГУ Александр Белов. — Помимо обширных знаний, решающую роль играла скорость. Всего у ребят было пять часов, то есть в среднем на одну задачу они могли потратить 30–35 минут.

Впрочем, тренерский состав был полностью уверен в силах своей команды. Ребята, которых взяли в соборную России, прошли серьезный многоступенчатый отбор. В частности, все они уже были медалистами Всероссийской олимпиады школьников по химии и Международной Менделеевской олимпиады. Вместе с Сашей, который приехал из Екатеринбурга, в команду попали три москвича: Георгий Жомин из школы № 1568 имени Пабло Неруды, Тимофей Чаркин из школы «Летово» и выпускник школы № 1329 Андрей Тырин.

— Я полюбил химию через не хочу, — смеется теперь уже первокурсник химического факультета МГУ Андрей Тырин. — В седьмом классе мне нужно было сдавать зачет по химии. Пока готовился, втянулся, начал участвовать в олимпиадах, что-то выигрывать... Это был мой финальный аккорд, и здорово, что он получился именно таким.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По итогам МХО, сборная России завоевала четыре золотые медали. Заслуженные награды за несколько месяцев кропотливого труда!

— У нас была длительная подготовка, мы посвятили химии много часов, поэтому изучили все, что может встретиться на олимпиаде, — рассказал Тимофей Чаркин. — Я был уверен насчет своих знаний. Самое сложное на олимпиаде было организовать свое время так, чтобы решить все, решить правильно и потом еще все перепроверить.

В новом учебном году он планирует выиграть Всероссийскую олимпиаду школьников по физике. Эта победа нужна ему, чтобы поступить в Московский физико-технический институт. А вот Георгий Жомин уже точно знает, что после школы пойдет в МГУ.

— Хочу изучать физическую или квантовую химию, — говорит он. — Заниматься фундаментальной наукой, открывать законы, которые в будущем станут хорошим подспорьем для развития высоких технологий.

Для школьников, которые увлекаются химией, в Москве работают кружки. Кроме того, если ученик хочет изучать предмет на углубленном уровне, он может поступить в классы предпрофессионального образования. Так, в столичных школах есть медицинские и академические классы, их программы составлены с акцентом на предметы естественно-научного цикла, включая химию. Ученики, которые показывают высокие результаты, могут попасть в команду Москвы на Всероссийской олимпиаде. С ними в течение года проводят дополнительные занятия.

Попробовать свои силы каждый может на школьном этапе Всероссийской олимпиады и на Московской олимпиаде школьников по химии. Подготовиться к соревнованиям помогут материалы прошлых лет, которые размещены на сайте vos.olimpiada.ru. Международная химическая олимпиада в следующем году пройдет в Китае, состав и сложность заданий определит новый состав оргкомитета. Но уже сейчас можно потренироваться в решении теоретических задач на сайте icho2021.org. Там же опубликованы и решения к ним.

Кроме того, в этом году из-за дистанционного формата практический этап олимпиады не проводился, но организаторы все равно разместили на сайте неофициальную версию лабораторных работ. Все материалы доступны на английском языке.

ФАКТЫ

Помимо МХО, уже прошли международные олимпиады по экономике, информатике, математике, лингвистике, биологии, физике и географии. Московские школьники завоевали 13 золотых и четыре серебряные медали. Впереди соревнования по астрономии, астрофизике и естественно-научная олимпиада юниоров.

КОММЕНТАРИЙ

Иван Ященко, научный руководитель Центра педагогического мастерства:

— Ключевой фактор успеха на международной олимпиаде — высокая мотивация самого ребенка. Каким бы талантливым ни был школьник, никакие усилия не принесут результата, если он не хочет идти по этому пути. Кроме того, достичь успеха помогают работа педагогов и поддержка родителей. Чтобы стать чемпионом, надо много трудиться, воспитывать в себе спортивный характер. Поверьте, возможность раскрыть весь свой потенциал есть у каждого школьника Москвы.