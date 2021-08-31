Города знаний: Дмитрий Давыдов уверен: российская высшая школа должна быть одной из лучших в мире

Москвичка Алина Иванова не расстается с книгами даже после получения диплома о высшем образовании. Книги, считает она, помогают ей дальше самосовершенствоваться / Фото: Игорь Ивандиков

Столичные вузы заявили о своей готовности начать текущий учебный год вовремя в обычном для них очном формате. Главным условием при этом остается соблюдение рекомендованных мер безопасности. Система высшего образования всегда являлась не только кузницей кадров, но и сферой, заметно влияющей на развитие всех остальных областей жизнедеятельности общества. Как сделать ее еще более привлекательной, рассказывает активист Дмитрий Давыдов.

Идеи, способные принести пользу людям, нужно воплотить в жизнь, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.

Пять лет назад он впервые предложил свои 20 идей широкой общественности. Но, несмотря на рекламу в СМИ и многочисленные попытки донести их до органов власти, предложения Давыдова остались без должного внимания. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности Дмитрия побудил 2020 год.

Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу России, если будут вовремя претворены в жизнь.

Благодаря идеям развиваются не только наука и техника, но и вся наша жизнь, считает предприниматель. Он уверен, что будущее России напрямую зависит от повышения привлекательности и конкурентоспособности высшего и среднего специального образования в стране.

По мнению Дмитрия Давыдова, для достижения экономического роста России необходимо использовать опыт передовых зарубежных стран, которые доказали, что выбранный ими путь развития является успешным.

У России, с ее интеллектуальным потенциалом и природными ресурсами, уверен Дмитрий, есть много возможностей превзойти своими успехами самые прогрессивные страны. Для этого и ведется работа по подготовке комплекса мер, состоящих из 20 предложений.

Проект Дмитрия Давыдова включает в себя такие важные разделы, как экотехнологии для города, строительный бум, эффективная госслужба, госуслуги и платные сервисы, общественная безопасность, дорожные пробки и экология, развитие спортивной инфраструктуры и другие. Многие из этих идей способны, по мнению Дмитрия, вывести Россию в число самых передовых стран мира.

Семнадцатая часть предложений Дмитрия Давыдова посвящена созданию в России привлекательной и конкурентоспособной системы высшего и среднего специального образования, которая поможет усилить инвестиционную привлекательность страны.

Москвичка Алина Иванова не расстается с книгами даже после получения диплома о высшем образовании. Книги, считает она, помогают ей дальше самосовершенствоваться / Фото: Игорь Ивандиков

В настоящее время, по мнению автора идей, лидерами в области высшего образования являются США и Великобритания. Создание системы образования, которая сможет конкурировать с образованием в ведущих странах мира, является трудной и затратной задачей, считает Давыдов. Тем не менее, уверен он, в России можно в кратчайшие сроки создать образовательную среду, которая станет одной из самых привлекательных и конкурентоспособных в мире.

Дмитрий предлагает ввести в России сроком на 30 лет налоговые льготы для российских и иностранных вузов, открывающихся в специально выделенных для этого «студенческих городах». Надо установить ставки, равные нулю на все виды налогов, связанных с образовательной деятельностью данных вузов, считает Давыдов. Кроме того, он предлагает освободить их от уплаты налогов на имущество и землю, чтобы собственники вузов могли строить просторные и комфортабельные образовательные и спортивные сооружения.

Предприниматель также предлагает установить нулевые налоговые ставки на заработную плату и доходы академического и административного персонала данных учебных заведений. Основным условием для их освобождения от уплаты налогов, отмечает он, следует рассматривать оборот, полученный от обучения иностранных граждан. Необходимо будет также определить финансовый порог, который позволит сохранить существующий рынок образовательных услуг. Дмитрий Давыдов считает, что благодаря предлагаемым мерам доля иностранных студентов в России может вырасти, достигнув лидирующих позиций.

За счет предлагаемых льгот, уверен предприниматель, иностранные вузы будут заинтересованы открывать свои филиалы именно в России, лагать будущим студентам проходить обучение в филиалах иностранных вузов в России.

Давыдов считает, что у иностранных вузов возникнет сильный интерес к созданию своих «центров прибыльности и денежных потоков» на территории России. Соответственно, иностранные вузы смогут обеспечить в России лучшее в мире соотношение цены и качества при получении высшего образования, что и станет основополагающим фактором для привлечения студентов со всего мира.

«Студенческие города» предприниматель предлагает создать в России в трех-четырех регионах, остро нуждающихся в притоке инвестиций, в которых будет открыто большое количество российских вузов и их филиалов, а также иностранных учебных заведений. Это позволит остановить отток молодого населения в такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, считает Давыдов, так как сейчас многие выпускники после окончания вузов не возвращаются на свою малую родину. Кроме того, считает Дмитрий, это станет дополнительной мерой защиты той образовательной среды, которая была сформирована в крупных городах — образовательных центрах страны.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Давыдов уверен, что в первую очередь такое обучение в вузах, расположенных на территории России, будет интересно для студентов из Восточной Европы, СНГ, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Позднее, когда данный рынок образования в России будет сформирован, подтянутся и вузы первой величины, так называемые топ-вузы, которые привлекут к себе дополнительное внимание студентов из Англии, Западной Европы, ОАЭ, США, Южной Кореи и Японии, а также детей российской элиты.

Предприниматель также предлагает упросить механизм выдачи визы иностранным учащимся российских вузов. По примеру других стран Давыдов предлагает выдавать иностранным студентам российских вузов разовую визу на весь период обучения и отзывать ее в случае, если студент прекратил обучение.

Давыдов предлагает также упростить административные барьеры и предоставить полное право иностранным студентам российских вузов быть трудоустроенными без необходимости получения рабочего разрешения. Например, страны Евросоюза, напоминает Дмитрий, выдавая студентам вид на жительство для получения высшего образования, автоматически выдают разрешение на работу.

Несмотря на то что основной целевой аудиторией новых вузов будут иностранные студенты, Давыдов уверен, что обучение в них станет популярным и среди российских студентов, так как им не придется уезжать за пределы России для обучения в иностранных вузах, что повлечет существенную экономию их средств на проживание и питание.

Открытие новых вузов, напоминает Давыдов, потребует создания соответствующей инфраструктуры. Формирование инфраструктуры потребует привлечения подрядных и снабжающих организаций.

Для ускорения и удешевления данного процесса Давыдов предлагает полностью освободить от всех налогов и сборов доходы этих организаций на период строительства новых вузов и введения в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры, а также отменить таможенные платежи и сборы на поставляемое оборудование в течение всего периода льготного налогообложения.

Давыдов уверен, что с запуском данного проекта автоматически произойдет естественный рост предпринимательской активности в сопутствующих сферах среднего бизнеса (книжные магазины, гостиницы, магазины мобильной связи, кинотеатры, ночные клубы) и мелкого предпринимательства (кафе, киоски фастфуда, аппараты пополнения счетов, сдача в аренду недвижимости, бары, пиццерии). Одновременно с этим произойдет развитие транспортной сферы, а также частных охранных структур. Кроме того, будет развиваться сфера медицинского страхования, пользующаяся популярностью среди иностранных граждан, отмечает предприниматель.

Родные и близкие иностранного студента, хоть раз посетив Россию, непременно повлияют на всплеск интереса к стране в целом, а иностранные студенты, возвращаясь в свои родные страны, будут рассказывать о России знакомым, друзьям, коллегам, вкладывая свою лепту в создание положительного имиджа России и, соответственно, в рост индустрии туризма в стране. Дмитрий Давыдов уверен, что, создавая условия для получения современного образования на территории России, мы создаем не только новые возможности для бизнеса, но также позволим гражданам России, которые окончат данные вузы, быть конкурентоспособными с их сверстниками из западных стран. Кроме того, современные молодые специалисты, окончившие такие вузы, будут востребованы при трудоустройстве в рамках проектов, которые предлагаются автором для развития в соответствии с предложениями, указанными в предыдущих частях.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Давыдов считает, что претворение в жизнь высказанных предложений позволит России стать одним из лидеров в сфере высшего и среднего специального образования. Страна получит новые вузы и их филиалы в регионах, ощущающих нехватку инвестиций, а также решение социальных проблем, связанных с отсутствием инфраструктуры в небольших городах путем трансформирования их в студенческие города; переформатирование и повышение конкурентоспособности имеющихся образовательных учреждений с учетом прихода в Россию ведущих образовательных учреждений со всего мира; приток дополнительного квалифицированного академического персонала, а также создание новых рабочих мест из местных кадров в образовательной среде; приток иностранных студентов; возможность для российских студентов обучаться в новых вузах, в том числе в филиалах топ-вузов, не покидая Россию; дополнительный приток туристов; соприкосновения иностранных студентов с русской культурой и изучение русского языка и литературы; предоставление возможностей компаниям, осуществляющим бизнес в России, в выборе самых талантливых выпускников новых вузов; дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность, благодаря появлению иностранных студентов, а также создание дополнительных рабочих мест вследствие увеличения спроса.

Таким образом, Россия сможет зарабатывать не только на промышленности, сельском хозяйстве, туризме, современных технологиях, медицинском туризме, но и на образовательных процессах, считает Дмитрий Давыдов.

СПРАВКА

Предприниматель и общественный активист Дмитрий Давыдов — один из тех, кто, изучив опыт передовых стран, желает внедрить его в России, чтобы наша страна могла стать одной из самых процветающих и успешных держав. Давыдов не связан с политиками, более того, не является гражданином России и не проживает в ней. Попытка улучшить жизнь россиян — дань предкам: Россия его историческая родина. Прадед и другие родственники Дмитрия отдали жизни, сражаясь против фашизма в Великой Отечественной войне. Он лишен политических амбиций. Действует в одиночку. Рассказывая о проекте 20 идей, Давыдов подчеркивает свою нейтральную позицию. Его концепция не задевает ничьих интересов. Давыдов надеется, что государство поддержит его идеи, поскольку уверен: они послужат всеобщему благу.

ЦИФРА

31 процент населения России имеет высшее образование, в 1989 году эта цифра составляла всего 11 процентов.

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