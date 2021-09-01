Опыт дороже золота: как найти работу после 50

Тренинг для людей старшего возраста в центре «Моя карьера» / Фото: Пресс-служба центра «Моя карьера»

Найти работу в возрасте 50+ задача, как кажется многим, не из простых. Однако город помогает трудоустроиться москвичам старшего поколения.

Специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы с особым вниманием относятся к людям старшего возраста, которые хотят найти работу. Ведь эта категория жителей чаще всего слабо ориентируется в цифровом пространстве и имеет устаревшие понятия о рынке труда. Но благодаря программе «5.0», которая реализуется в центре «Моя карьера», процесс поиска вакансий для москвичей старшего возраста значительно упрощается.

— Люди старшего возраста очень часто не умеют составлять резюме и чувствуют себя неуверенно на собеседованиях. Тем не менее у таких работников есть огромный опыт и знания, которые они могут эффективно применить на практике. В нашем центре мы помогаем им раскрыться и адаптироваться к новым условиям, — рассказала руководитель программы «5.0» центра «Моя карьера» Виктория Маркова.

Ярмарка вакансий для москвичей старшего поколения «Территория карьеры. 50+» в центре занятости «Моя карьера»/ Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Этот проект подразумевает большое количество специальных программ, которые помогают людям старшего поколения не только подготовиться к процессу поиска работы, но и обучиться новой профессии.

— После наших программ обучения люди старшего поколения идут работать во многие сферы: торговля, страхование, библиотеки, музеи, и мы сопровождаем их на протяжении всего процесса трудоустройства, — добавляет Маркова.

Также учат правильно составлять резюме, чувствовать себя уверенно на собеседованиях, подбирать для себя удобный график работы и отказывать потенциальному работодателю, если соискателя не устраивают предлагаемые условия.

Кстати, многие москвичи старшего поколения ищут подработку или работу с гибким графиком, чтобы, например, помогать своим детям в воспитании внуков, — сотрудники «Моей карьеры» учитывают все пожелания соискателей серебряного возраста.

Руководитель программы «5.0» Виктория Маркова и москвич Михаил Каган обсуждают вопросы трудоустройства на ярмарке вакансий «Территория карьеры 50+» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

А партнерская школа «Внимание и забота» предлагает москвичам пройти курс «Сиделка. Помощник по уходу», где они смогут научиться ухаживать за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь можно получить не только практические навыки, но и научиться искать клиентов в интернете и правильно вести с ними диалог.

— Мы проанализировали рынок и поняли, какой кадровый голод существует в этой сфере. Многим людям действительно тяжело самостоятельно ухаживать за родственниками, а найти хорошего специалиста по уходу бывает очень сложно. Мы даем все необходимые знания, не упуская ни малейшей детали: как правильно помогать и общаться с подопечным, а также не допустить эмоционального выгорания, — отмечает координатор проектов автономной некоммерческой организации «Внимание и забота» Елена Сухачева.

Москвичка Лариса Склярук вышла на пенсию в 50 лет как мама пятерых детей. До этого женщина строила карьеру в туристической фирме. Оставшись без работы, она обратилась в центр занятости «Моя карьера» и прошла ряд тренингов, в том числе в партнерской школе «Внимание и забота».

— Я очень рада, что в нашем городе есть возможность обучения новой профессии для граждан моего возраста. Во время пандемии я устроилась работать в психоневрологический интернат, где ухаживала за людьми с ограниченными возможностями здоровья и поняла, насколько это важно, — подчеркивает пенсионерка.

Недавно Лариса Склярук прошла курс «Профессиональный путь» и обучение в Серебряном университете — учебном заведении для людей старшего поколения. Сейчас москвичка планирует перейти на работу по специальности тьюторского сопровождения в инклюзивном классе по работе с детьми с ограниченными возможностями.

КСТАТИ

Для того чтобы принять участие в программе «5.0» и ознакомиться с расписанием тренингов, необходимо обратиться в центр занятости «Моя карьера». Также получить ответы на все вопросы по теме можно по телефону (495) 870-44-44.