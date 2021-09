Школа, я скучаю: Валерия, Шуфутинский и Волочкова вспомнили 1 сентября

Фото: Из личного архива певицы Валерии

Первый день нового учебного года всегда связан и с началом новой странички в жизни, и с событиями тех прекрасных одиннадцати лет. «Вечерка» узнала у звезд шоу-бизнеса, какие школьные истории живут в их воспоминаниях до сих пор.

Фото: Из личного архива Романа Архипова

Певец Михаил Шуфутинский:

— Я любил ходить в школу, особенно когда учился в начальных классах. Это, скажем так, считалось хорошей нормой.

Учился я хорошо до пятого класса. Не очень любил физику, математику и точные науки. В целом ничего особенного со мной не происходило. Я дворовый московский мальчишка, как и большинство пацанов, стал хулиганить и, как все дети, иногда прогуливал уроки. А потом передо мной был выбор — заниматься спортом или музыкой. Родители приучали меня к культурной жизни. Я выбрал музыку.

Певица Яна Клявиня:

— Уже в начальных классах школы я знала, что стану певицей. Я постоянно выступала за школу на всевозможных конкурсах, а потому на уроках бывала редко. Училась плохо, но преподаватели постоянно шли мне навстречу и давали мне возможность хоть как-то зарабатывать оценки.

А еще я пела прямо на уроках. На химии, физике, литературе, биологии — на всех. Учителя вызывали к доске, я говорила, что не готова. Они отвечали: «Ну тогда пой». И я действительно пела. Самое интересное, что мои одноклассники были в восторге, ведь урок шел не по плану, учитель в умилении. И так было очень часто!

Фото: Из личного архива Яны Клявини

Певица Валерия:

— Учиться я обожала, но нелюбимым предметом была физкультура. И как-то раз мне сказали, что из-за тройки по физре я могу не получить золотую медаль. Пришлось пересмотреть отношение к этому предмету. Записалась в секцию, подружилась с учительницей физкультуры. Была такая удивительная история — она мне даже потом прокалывала уши. Я стала принимать участие в соревнованиях по волейболу.

Конечно, я была еще та волейболистка, но тем не менее. Еще я стала вести уроки аэробики. В принципе, я была гибкая, умела садиться на шпагат. По физкультуре уже потом получила пятерку. Я делала все, что могла, изо всех сил.

Актриса Анна Пескова:

— С математикой у меня всегда были проблемы. Этот предмет я никогда не понимала. Как говорится, есть школьники-гуманитарии и есть те, кто больше склонен к точным наукам. Я гуманитарий. Вообще, учиться я любила, но отличницей не была, поскольку очень много времени проводила в театральной студии, музыкальной школе, на танцах. Помню, как на один день были назначены выпускные экзамены в музыкальной школе, и в этот же день у меня был экзамен по иностранному языку в школе общеобразовательной.

В 16 часов мне надо было находиться уже на сцене за роялем перед большой аудиторией в триста человек. А в 15 часов я еще даже не успела ответить на вопросы школьного экзамена. Переживала, чуть ли не рыдала. Я выскочила из гимназии и побежала в музыкалку, на ходу переодеваясь для того, чтобы красивой запорхнуть уже на сцену и дать концерт. В итоге — успела.

Актриса Екатерина Волкова:

— Я часто вспоминаю директора нашей школы Пульнову Маргариту Петровну, которая знала по именам всех учеников. Она была нашим тылом и защитой. Когда родители приходили за нами в школу и ругали за что-то, она всегда подходила и отстаивала нас. Она говорила: «Меня не волнует, что и где он натворил, в школе они мои дети, и ругать их нельзя».

Фото: Из личного архива Екатерины Волковой

Балерина Анастасия Волочкова:

— По жизни я очень боюсь абсолютно всех насекомых. Однажды на уроке физики увидела таракана, испугалась и с безумными криками взобралась даже не на стульчик, который стоял возле парты, а на саму парту. Надо мной все стали смеяться, но я не смогу это забыть, потому что мне было безумно страшно.

Еще была история — трогательная и очень печальная. В детстве я писала стихи и записывала их в тетрадку. Однажды на перемене решила ими поделиться с учительницей по литературе Натальей Алексеевной. Дала ей тетрадку и сказала, чтобы она оценила хотя бы несколько стихотворений — имеют ли они право на жизнь и вообще могу ли я дальше писать стихи. При этом я попросила, чтобы она их никому не показывала.

Прозвенел звонок, начался урок, и Наталья Алексеевна на первой же минуте заявила: «В нашем классе появилась поэтесса», — показав эту тетрадку ребятам. Причем сделала она это с сарказмом. Мне было очень обидно. Я вырвала у нее тетрадку из рук, разорвала и с тех пор стихи больше не писала.

Певец Рома Архипов:

— Первое сентября у меня связано с днем рождения моего друга Дениса. У него у одного из первых появился микрофонкараоке. В то время это было новшество. Мне очень хотелось петь, но из всех треков, которые были в этом микрофоне, я знал только одну песню: My Heart Will Go On Селин Дион. Уровень английского, конечно, не позволял мне ее исполнять, но меня это не смутило. Возможно, сейчас мне было бы стыдно за это выступление, но тогда ничуть!

Фото: Из личного архива Романа Архипова

Певец Денис Клявер:

— Далекий 1987 год. Мне 11 лет, и я впервые в жизни выхожу на сцену. Сцена, к счастью, привычная — школьная, а повод — концерт, посвященный 8 Марта. За фортепиано сидит папа, с которым мы специально к концерту разучили его песню, а в зале, на заднем ряду, — мама. И, конечно, полный зал одноклассников и учителей во главе с директором школы. Папа берет первый аккорд, потом второй, я открываю рот — и ничего. От страха у меня пропал голос, и я, как рыба, открывал рот, но практически беззвучно.

Конечно, я пытался что-то из себя выдавить, но бесполезно. С горем пополам добрался до конца первого куплета, а потом увидел маму, которая активно жестикулировала возле ушей, всячески намекая, что меня не слышно. Я испугался еще сильнее и рефлекторно начал выдавливать из себя какие-то звуки. Примерно ко второму куплету люди начали что-то различать. Это был апокалиптический провал!

Певица Слава:

— Когда я была маленькой, лишних денег в нашей семье не водилось. Вещи приходилось донашивать за близкими. Не только одежду, но и обувь. И вот однажды маме удалось где-то достать туфли.

Она купила их специально для меня: новые, розовые, очень нарядные! Конечно же, на следующее утро я надела обновку в школу. И, конечно же, ввязалась в драку… Кажется, заступилась за девчонок, которых задирали пацаны.

У меня был коронный прием: я снимала обувь и начинала лупить ею противника. Но мальчишки уже изучили мои «боевые техники» и оказались проворнее: отобрали у меня одну туфельку и спустили ее в унитаз… Я ужасно расстроилась, но о том, что ввязалась в эту драку, ни секунды не пожалела. Шла домой с гордо поднятой головой и в одной туфле, потому что знала, что сделала все правильно, не оставив девчонок в беде.