Manheim.com.de отзывы: как выгодно приобрести авто с пробегом из Германии

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Германия — крупнейшая экономика Европы, которая поставляет на внутренний и мировой рынки самые различные товары «настоящего немецкого» качества. Автомобили в списке продукции занимают особое место — автомобили из Германии считаются едва ли не эталоном индустрии и мечтой миллионов автолюбителей.

Приобрести подержанное авто немецкого производства на территории родной для него страны можно несколькими способами. Первый и трудный — это приехать самому в Европу и искать подходящий объект для покупки. Вам придется не только тратить время на поиск, но и самому разбираться с тонкостями оформления сделки в Германии и для дальнейшего перевоза авто в свою страну. Второй вариант — более простой и даже более выгодный. Читайте о Manheim.com.de отзывы, чтобы понять, о чем идет речь.

Почему выгоднее обратиться к профи?

Если мы говорим об упомянутой выше компании, то у потенциального покупателя авто появляется сразу несколько весомых бонусов. Это не только отсутствие головной боли, связанной с документами и проведением авто через границы в процессе доставки.

Упомянутая компания, помимо прочего, предлагает уникальные автомобили. Это транспорт, который был в собственности юридических лиц на территории Германии: лизинговых компаний, корпоративных отделов и так далее. Кроме того, это авто, которые принимали участие в промо- и рекламных акциях, использовались для тест-драйвов.

Из-за особенностей немецкого рынка такие автомобили, несмотря на хорошее состояние, выставляются на аукционы по относительно небольшой цене — на 30–40 процентов ниже, чем средняя по рынку за аналогичные авто.

Прочитайте в аккаунтах и каналах компании в социальных сетях, а также в Instagram.com/manheim.eu — Manheim.com.de отзывы и обзоры на имеющиеся автомобили. Здесь же — обратная связь от клиентов, которые уже воспользовались услугами компании.

По факту клиенты компании получают доступ к очень хорошим автомобилям, у которых честный пробег, хорошее техническое состояние, салон и экстерьер, но которые продаются по сниженной цене. Да, свои нюансы тоже могут быть, например, рекламная пленка на корпусе, но все это не идет в сравнение с теми преимуществами, которые получает клиент.

Как проходит процесс покупки и доставки?

Как и в случае с другими рынками, клиенту предлагают изучить ассортимент. Посмотрев каталог, который можно запросить, к примеру, в официальном Telegram-канале компании, потенциальный покупатель сравнивает имеющиеся авто, год выпуска, пробег, комплектации и прочие параметры, выбирая в итоге именно тот автомобиль, за рулем которого ему бы хотелось сидеть.

Далее через те же социальные сети клиент подтверждает наличие именно того авто, который он выбрал. Чтобы автомобиль отправился в город доставки, вносится предоплата и оформляется необходимый пакет документов для закрепления сделки. Компания предлагает несколько вариантов оплаты, в том числе с рассрочкой или без предоплаты, но эти условия обговариваются индивидуально с каждым клиентом.

Когда предоплата внесена и документы готовы, автомобиль отправляется в конечный пункт доставки. Компания доставляет авто из Германии более чем в 13 стран. Клиент в это время получает возможность следить за перемещением своего будущего транспорта — в этом плане все прозрачно и понятно.

Когда автомобиль прибывает в пункт назначения, специалисты компании помогают новому владельцу с бюрократическими тонкостями постановки нового автомобиля на местный учет. На этом же этапе вносится оставшаяся сумма за покупку.

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