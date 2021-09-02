Как записаться к врачу в 2021 году

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Многие опасные заболевания можно выявить на ранней стадии развития. Для этого нужно всего лишь не пропускать осмотры у врачей. Сделать это можно на ежегодной диспансеризации, во время которой есть время пройти разом всех специалистов и сдать необходимые по возрасту анализы.

Однако такой формат подходит не всем, поэтому можно записаться к врачу нужной специальности отдельно. О том, как часто и каких врачей надо посещать, а также как выбрать своего специалиста — читайте в этой статье.

Начинать медосмотр нужно всегда с терапевта, особенно если вы не уверены, кто именно лечит больное колено или вздутия живота. Для профилактики следует ходить к этому врачу раз в год. Он измерит давление, выпишет направления на общие анализы крови и мочи, а также на ЭКГ. Эти обследования нужно проходить каждый год, даже если ничего не болит. После получения результатов терапевт назначит дополнительные исследования или посоветует, к кому еще обратиться.

Помимо этого, ежегодно рекомендуется делать флюорографию, чтобы отслеживать состояние легких.

Не менее важными являются посещения офтальмолога и стоматолога. Первый специалист проверит остроту зрения, измерит внутриглазное давление и оценит состояние сетчатки. Второй — выявит кариес и другие заболевания полости рта, а также проведет гигиеническую чистку зубов.

Женщинам важно посещать двух специалистов, причем в любом возрасте: гинеколога и маммолога. Это позволит выявить признаки рака яичников или рака груди. В свою очередь мужчинам следует проверяться у урологов для выявления заболеваний предстательной железы и рака простаты. После 40 лет представителям обоих полов нужно раз в год бывать у проктолога, чтобы выявить возможные опухоли прямой кишки.

В зависимости от наследственности и предрасположенности некоторым требуется дополнительно посещать эндокринолога, дерматолога, ортопеда и других специалистов.

Как правильно выбрать лечащего врача?

У многих возникали ситуации, когда не было доверия к доктору, причем часто по необъяснимым причинам. Это абсолютно нормально, поэтому чтобы избежать повторного неудачного приема, рекомендуется обращать на следующие качества специалиста.

1. Вежливость — сюда относятся интонация и обращение на «вы». Кажется, что это мелочь, но именно она позволит сложить о враче первое впечатление.

2. Умение слушать — хороший специалист задаст все вопросы по проблеме, с которой вы к нему пришли. Он не будет перебивать, обесценивать или осуждать ваши переживания насчет здоровья. Кстати, такому врачу можно без стеснения сказать о трудностях в покупке дорогого лекарства. Он всегда предложит более дешевую альтернативу.

3. Организованность и аккуратность. Лечащий врач не должен путать пациентов, диагнозы, забывать о визите, опаздывать на прием, а также терять документы из истории болезни. Конечно, бывают разные ситуации, и даже у лучших специалистов случаются неудачные дни. Но это обязано быть скорее исключением, чем правилом.

4. Широкий кругозор. Врач продолжает учиться и повышать свою квалификацию, даже если закончил обучение давным-давно. Он узнает о новых препаратах и методах лечения, их побочных и положительных эффектах, может точнее поставить диагноз, опираясь на приобретаемые знания.

5. Признание со стороны пациентов. Конечно, это субъективный фактор. Врач, который помог вашей знакомой, может вам не подойти. Однако обычно значительное количество положительных отзывов о работе доктора говорит само за себя.

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