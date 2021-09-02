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После массовых драк трудовых мигрантов депортируют на родину

Виктория Филатова

Общество
После массовых драк трудовых мигрантов депортируют на родину
Аэропорт Внуково. Полиция следит за порядком во время отправления мигрантов по родным домам / Фото: ГУ МВД России по Московской области

Преображенский суд Москвы постановил оштрафовать и выдворить из страны 14 иностранных граждан. Полиция Москвы провела жесткие рейды после череды массовых драк мигрантов в столице.

Драка со стрельбой в Мытищах, конфликт в Некрасовке, потасовка мигрантов на Бауманской улице — всего лишь несколько случаев, произошедших за последнее время. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предположил, что причиной драк является психологическая напряженность из-за закрытых границ и жары. Но многие эксперты уверены, что корни конфликтов нужно искать гораздо глубже.

Так, Виктор Вохминцев, генерал-майор МВД в отставке, считает, что дело в бизнесе мигрантов. Отдельные группы демпингуют, снижая цены на свои услуги, а другие с этим демпингом категорически не согласны.

— Стычки происходят из-за того, что мигранты не поделили рынок, — заявляет он.

После череды таких стычек Telegram-каналы предрекли миграционную катастрофу, дескать, в стране могут появиться теневые олигархи из бывших стран СНГ. С блогерами отчасти согласны многие эксперты. Так, по словам Вячеслава Поставнина, руководителя Центра исследований миграционных процессов, сегодня идет самоорганизация трудовых мигрантов.

— Целые виды экономической деятельности мы передали в руки мигрантов, — возмущается он. — У них есть свои руководители, имеющие больший вес, чем наши законы. Они не верят в наши правовые институты и решают проблемы самостоятельно примитивным образом.

Поэтому депортация, по мнению некоторых, абсолютно правильная реакция властей на происходящее.

— Нарушил? Все, до свидания на пять лет! — говорит Вохминцев. — Высылают ведь только самых задиристых. Даже если сто человек вышлют, то это капля в море. Их отсутствия вы не заметите.

Но повлияет ли депортация зачинщиков на общую напряженность? Политолог Владимир Волох не уверен.

— Нужна комплексная адаптационная работа, — считает он.

Впрочем, эксперты надеются, что произошедшее позволит сделать правильные выводы.

— Вопреки прогнозам я думаю, что расти напряжение не будет, — говорит Волох. — Это же не массовое явление, а отдельные эпизоды. Проанализировав их, мы сможем нормализовать ситуацию.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Но, к сожалению, не все. Последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Хуршеда Хамракулова, председатель региональной общественной организации «Таджикский культурный центр»:

— Учащение конфликтов происходит из-за того, что на бытовые проблемы накладывается конфликт между Таджикистаном и Киргизией. Кроме того, одной из причин могла быть провокация. Я думаю, что 200 человек ни с того ни с сего подраться не могут. Всех этих таджиков, узбеков и киргизов кто-то должен был собрать, назначить место и время. На проблемах, возникших в Центральной Азии, кто-то хочет сыграть.

Юрий Московский, председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— В столице проводится большая работа по адаптации иностранных граждан. В этом очень помогает московское правительство. Работа проводится департаментами национальной политики и общественных организаций на своих площадках. Там существует огромное количество мероприятий, содействующих адаптации и интеграции иностранных граждан в Москве.

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