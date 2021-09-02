После массовых драк трудовых мигрантов депортируют на родину

Аэропорт Внуково. Полиция следит за порядком во время отправления мигрантов по родным домам / Фото: ГУ МВД России по Московской области

Преображенский суд Москвы постановил оштрафовать и выдворить из страны 14 иностранных граждан. Полиция Москвы провела жесткие рейды после череды массовых драк мигрантов в столице.

Драка со стрельбой в Мытищах, конфликт в Некрасовке, потасовка мигрантов на Бауманской улице — всего лишь несколько случаев, произошедших за последнее время. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов предположил, что причиной драк является психологическая напряженность из-за закрытых границ и жары. Но многие эксперты уверены, что корни конфликтов нужно искать гораздо глубже.

Так, Виктор Вохминцев, генерал-майор МВД в отставке, считает, что дело в бизнесе мигрантов. Отдельные группы демпингуют, снижая цены на свои услуги, а другие с этим демпингом категорически не согласны.

— Стычки происходят из-за того, что мигранты не поделили рынок, — заявляет он.

После череды таких стычек Telegram-каналы предрекли миграционную катастрофу, дескать, в стране могут появиться теневые олигархи из бывших стран СНГ. С блогерами отчасти согласны многие эксперты. Так, по словам Вячеслава Поставнина, руководителя Центра исследований миграционных процессов, сегодня идет самоорганизация трудовых мигрантов.

— Целые виды экономической деятельности мы передали в руки мигрантов, — возмущается он. — У них есть свои руководители, имеющие больший вес, чем наши законы. Они не верят в наши правовые институты и решают проблемы самостоятельно примитивным образом.

Поэтому депортация, по мнению некоторых, абсолютно правильная реакция властей на происходящее.

— Нарушил? Все, до свидания на пять лет! — говорит Вохминцев. — Высылают ведь только самых задиристых. Даже если сто человек вышлют, то это капля в море. Их отсутствия вы не заметите.

Но повлияет ли депортация зачинщиков на общую напряженность? Политолог Владимир Волох не уверен.

— Нужна комплексная адаптационная работа, — считает он.

Впрочем, эксперты надеются, что произошедшее позволит сделать правильные выводы.

— Вопреки прогнозам я думаю, что расти напряжение не будет, — говорит Волох. — Это же не массовое явление, а отдельные эпизоды. Проанализировав их, мы сможем нормализовать ситуацию.

ЦИТАТА

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Традиционно с целью трудоустройства к нам прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ. Большинство ведет себя законопослушно. Но, к сожалению, не все. Последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Хуршеда Хамракулова, председатель региональной общественной организации «Таджикский культурный центр»:

— Учащение конфликтов происходит из-за того, что на бытовые проблемы накладывается конфликт между Таджикистаном и Киргизией. Кроме того, одной из причин могла быть провокация. Я думаю, что 200 человек ни с того ни с сего подраться не могут. Всех этих таджиков, узбеков и киргизов кто-то должен был собрать, назначить место и время. На проблемах, возникших в Центральной Азии, кто-то хочет сыграть.

Юрий Московский, председатель комиссии совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— В столице проводится большая работа по адаптации иностранных граждан. В этом очень помогает московское правительство. Работа проводится департаментами национальной политики и общественных организаций на своих площадках. Там существует огромное количество мероприятий, содействующих адаптации и интеграции иностранных граждан в Москве.