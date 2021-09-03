Не офисом единым: рабочие профессии становятся все престижнее

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Московская сборная победила в национальном чемпионате WorldSkills Russia. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Соревнования шли по семи блокам, в том числе строительство, IT, творчество, услуги. Поздравляю! Желаю удачной карьеры и крепкого здоровья! — написал градоначальник.

По словам мэра, сборная Москвы завоевала 236 медалей, среди которых 160 золотых. Из 105 взрослых и 58 юниорских компетенций сборная Москвы была представлена в 90 и 56 соответственно. В финале конкурса, который состоялся в Уфе, приняли участие 193 человека из сборной столицы. А всего в мероприятии поучаствовало около 1800 конкурсантов и двух тысяч специалистов из 76 регионов!

Среди всех финалов нынешний стал самым юным: больше трети участников выступали в юниорской возрастной категории — с 10 до 16 лет. Рекордсменами по возрасту стали конкурсанты в компетенциях «Администрирование отеля» и «Сетевое и системное администрирование», некоторым из них было всего 11 лет!

Повысить статус голубых воротничков

Напомним, WorldSkills International — международная некоммерческая ассоциация. Ее цели — повышение стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий и людей, которых называют «голубыми воротничками». Для этого и проводятся международные соревнования.

— Дело нужное, особенно в Москве. Ведь сегодня в столичной промышленности занято более полумиллиона человек. Промышленность постоянно модернизируется, требуются новые компетенции и навыки, а подобные соревнования помогают их развить, — рассуждает доктор экономических наук, доцент, проректор Академии труда и социальных отношений Владимир Рожков.

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году, причем на самом высоком уровне. Официальным оператором в нашей стране выступил союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), учрежденный правительством России совместно с Агентством стратегических инициатив.

Москва — лидер движения

Москва — активнейший участник движения. Столичные колледжи уже несколько лет возглавляют рейтинг лучших образовательных организаций среднего профессионального образования России по версии WorldSkills Russia, в который в 2019 году вошло 40 колледжей столицы.

— Москва — безусловный лидер профессиональных соревнований в стране, ее команды побеждают с большим отрывом. А значит, столице нужно делиться своим опытом с другими регионами страны, — убежден генеральный директор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

Соревнования проходят на многих московских площадках. Недавно одной из таких площадок стал московский НПЗ компании «Газпром нефть». Здесь проводился отраслевой конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Состязания определяли лучших специалистов в нефтепереработке, логистике, энергетике, промышленной автоматизации. Соревнования собрали свыше 300 участников от ведущих энергетических компаний. Часть этапов была проведена по стандартам WorldSkills.

Конкурс прошел на базе высокотехнологичного образовательного центра московского НПЗ. Практические упражнения выполнялись на площадке инновационного учебного полигона, тренировочные комплексы которого имитируют реальное технологическое оборудование. При выполнении упражнений применялись технологии виртуальной реальности и 3D-визуализации. Задания отражали последние тренды цифровой трансформации производства.

— На московском НПЗ создано современное технологичное пространство с возможностью обучения специалистов отрасли, экспертов, студентов профильных вузов. Собственный тренировочный полигон выполняет все условия для развития и повышения уровня подготовки персонала. Предприятие в полной мере обеспечило требования конкурса «Лучший по профессии». Уровень проведения состязаний и качество подготовки конкурсантов — лучшее тому подтверждение, — подчеркнул генеральный директор московского НПЗ Виталий Зубер.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что подобных соревнований должно быть больше.

— У нас еще с 1990-х на рынке труда сохраняется огромный перекос. Много юристов, экономистов, рекламщиков, бухгалтеров, но остро не хватает инженеров. А еще больше не достает профессионалов рабочих специальностей. В 1990-х их массово завозили из Вьетнама, позднее — из стран Центральной Азии. Но, как правило, квалификация этих сотрудников невысока: система среднего профессионального образования пострадала не только в России. Конкурсы профессионального мастерства важны тем, что популяризируют саму идею получения рабочей специальности, а еще — идею постоянного профессионального роста. Последняя тем более актуальна, что речь идет не только о повышении квалификации, но и практически всегда об автоматическом повышении зарплаты! Сегодня хороший парикмахер, сварщик, кровельщик, оператор станка зарабатывает больше офисного клерка с высшим образованием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— В столице растут профессионалы высочайшего уровня, которые в будущем займутся развитием города — его промышленности, сферы услуг, креативных индустрий и всей экономики. Да, Москва больше ассоциируется с ведущими университетами России, но сейчас она ассоциируется еще и с первоклассным средним профессиональным образованием. Мы и дальше будем уделять этому внимание и вкладывать значительные ресурсы, средства в совершенствование этой образовательной ступеньки, важнейшей, на мой взгляд, нужной для предприятий города. И самое главное — нужной для молодых москвичей, которые получают качественное, надежное, хорошее, востребованное образование.