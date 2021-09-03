«Не значит больной»: родителям рассказали, что делать с гиперактивными детьми

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За гиперактивностью ребенка многие родители видят лишь особенности его взросления. Но часто чересчур активное поведение, неумение концентрировать внимание на одном предмете и беспокойный сон — к сожалению, диагноз. В таком случае малыша нужно обследовать у невролога и проконсультироваться с нейропсихологом. О том, какие признаки могут стать «тревожным звоночком», насколько быстро можно стабилизировать поведение ребенка и почему с этим не стоит затягивать, — в материале «Вечерней Москвы».

Сразу к неврологу

Определить, есть ли у ребенка гиперактивность или развитие происходит в пределах нормы, может невролог. Специалист выявит причину беспокойного поведения и при необходимости назначит медикаменты. О том, почему родителям не стоит бояться обследовать своего ребенка при чрезмерной подвижности, рассказала детский невролог Карина Осипова.

— Нужно сразу обращаться к неврологу при появлении признаков гиперактивности. Смотреть психомоторное и психоречевое развитие ребенка, чтобы правильно поставить диагноз. Потом, чтобы оценить его психическое состояние, необходима консультация клинического психолога. Гиперактивный — это же не значит больной. До трех лет вообще допускается повышенная подвижность, но нужно обязательно смотреть, как развивается ребенок и за счет чего он ведет себя определенным образом, — сказала врач.

Причин появления гиперактивности множество. Одна из основных — временное отставание в развитии лобных доль мозга. Именно они отвечают за оптимальное поддержание сна и бодрости, тонус и возможность структурировать действия. Об этом рассказала семейный и детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

— Много детей сейчас рождается путем кесарева сечения, либо происходят сложные роды и дети попадают в гипоксию. Это может послужить причиной развития гиперактивности у ребенка. Стволовые структуры мозга будут формироваться как надо, если вовремя обратиться к специалисту и правильно воспитывать малыша. Поэтому, помимо невролога, в три года нужно показаться нейропсихологу и, если есть необходимость, начать комплекс упражнений. Они достаточно быстро помогают ребенку перестроиться и мобилизироваться, — пояснила специалист.

Задания, контроль и баланс

По словам Наумовой, к ней на консультации часто приводят необследованных детей. В таких случаях психологу приходится рекомендовать сделать ребенку УЗИ шеи и головы. Нередко после этого выясняется, что у малыша кислород плохо поступает к головному мозгу. Если же по неврологическому статусу ребенок в норме, то примерно за полгода занятий с нейропсихологом он может полностью стабилизировать свое поведение. Собеседница «ВМ» подчеркнула, что важно именно пройти все в комплексе — обследование невролога и консультацию нейропсихолога. Тогда лечение не затянется на годы.

— Бывает, что ребенок полностью сохранен, но ведет себя так, будто у него гиперактивность, а на самом деле это недостаток воспитания. В таких случаях нужно провести беседу с родителями, перестроить модель воспитания. Бывает, родители не выстраивают границ, ребенку все можно, он не знает слова «нет». В случае с гиперактивностью часто думают, что это родители ему мало внимания уделяют. Нет, это у ребенка недостаточно концентрации внимания. У него взгляд прыгает, и он не может сконцентрироваться на нужном объекте — такое «полевое поведение», — добавила Наумова.

Еще одним способом сбалансировать поведение ребенка могут стать различные дополнительные занятия и кружки. Как пояснила специалист, во время активного времяпровождения у таких детей повышается нейродинамика, начинают лучше работать стволовые структуры мозга. Кроме того, при гиперактивности в школьном возрасте, таким детям нельзя запрещать двигаться во время занятий. Например, когда ребенок будет периодически крутиться на стуле, учителю не стоит делать ему замечаний. Подобное действие, наоборот, гиперактивному ребенку поможет больше сконцентрироваться и быть внимательнее, пояснила собеседница «ВМ».

— Таким детям нужно часто разминаться, учителям также важно давать им задания. Например, просить стереть с доски. В более раннем возрасте разные задания могут давать и родители дома. Когда гиперактивные дети чувствуют себя полезными, они сразу всех любят и хотят угодить. Они часто становятся шутами, пытаются рассмешить других детей, чтобы привлечь к себе внимание. И чем старше они будут становиться, тем другие дети меньше могут относиться к ним как к равным. И это тоже плохо для психики ребенка, он уже привыкает себя не уважать и поступать в ущерб. Поэтому важно, чтобы родители, специалисты и педагоги помогали гиперактивным детям, направляли их, — заключила нейропсихолог.