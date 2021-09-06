«Мобилизационный ресурс»: зачем в России увеличивают число резервистов

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Увеличение резервистов в армии требуется на случай возникновения каких-либо военных конфликтов с участием России, а также для повышения уровня знаний опытных бойцов в отношении новейшей военной техники. Об этом в беседе с Вечерней Москвой рассказал экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев.

В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в российской армии планируется увеличить число резервистов. Точного числа действующих резервистов и то, на сколько планируется увеличить их количество, в сообщении не уточняется. Также отмечается, что в настоящее время резервисты переброшены на учения в Калининградскую область.

По словам Хатылева, резервисты — люди, которые находятся в организованном резерве и ранее добровольно заключили договор с Минобороны РФ. Эксперт добавил, что до 2012 года в российской армии проходила реорганизация, из-за которой была сокращена численность офицерских кадров, воинских частей, мобилизационных ресурсов, а укомплектованность боевых частей была искусственно поднята. При этом шло сокращение вооруженных сил в целом.

— Сейчас, после того как мы произвели за эти 9–10 лет много суперсовременного оружия, поучаствовали официально в конфликтах, которые были. Например, в Сирии. Естественно, военная организация должна смотреть не только на действующую армию, но и заниматься резервами. А самое главное, мобилизационный ресурс нужно не просто собрать, подобрать. Увольняются офицеры, солдаты-контрактники. Сейчас и их нужно приписать в военкомат, чтобы мы знали, что такие специалисты существует, их возраст вот такой, — сказал эксперт.

Как отметил Хатылев, новое вооружение — не единственная причина увеличения резервистов. Еще одна — опытные подготовленные бойцы, которые принимали участие в последних конфликтах. Сегодня их нужно взять на учет, провести с ними обучение по совершенствованию их знаний с тем новым оружием, которое появляется в армии.

— Раз вокруг нас идут такие события, англичане корабли запускают, американские самолеты летят, нарушают границу, соответственно, мы реагируем — увеличиваем свой ресурс для того, чтобы адекватно в случае развязывания каких-то конфликтов, боевых действий направить, если необходимо, подготовленных офицеров, контрактников. Или наоборот: пойдут войска первого эшелона, а восстановление их при необходимости будут занимать мобилизационные ресурсы, — подчеркнул Хатылев.

По словам эксперта, в резерве находятся специалисты в возрасте до 50–60 лет. Периодически они вызываются на сборы и повышение квалификации, продолжают готовиться к тому, чтобы в случае необходимости выполнить свою задачу по предназначению в случае войн, конфликтов и военного времени.

— Заранее перед сборами составляются графики, кто вызывается. Официально уведомляют. Это все оплачивается. С точки зрения гражданской жизни, это как командировка. Сохраняется зарплата, сохраняется рабочее место, государство полностью гарантирует сохранение всех прав и финансовых возможностей. А за эти сборы, грубо говоря, Министерство обороны им приплачивает, — рассказал Хатылев.

Кроме того, резервист может отказаться от сборов, которые могут продолжаться более двух месяцев в год. Но отказ должен быть обоснованным — болезнь или выполнение каких-то заданий. В случае неисполнения обязанностей резервиста гражданин, пребывающий в резерве, привлекается к дисциплинарной, административной или даже уголовной ответственности.