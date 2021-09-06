Как можно поработать спекулянтом на ожиданиях

Трейдер Московской биржи работает на торговом терминале. Совершать сделки можно моментально — в режиме онлайн. Но чтобы получить прибыль, нужно научиться хорошо разбираться в этой сложной механике. В том числе и в заключении фьючерсных контрактов / Фото: PhotoXpress

Фьючерсные контракты — один из самых эффективных способов как быстро заработать, так и быстро потерять деньги. Как пользоваться этим инструментом правильно?

Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, пояснил, что фьючерсы или фьючерсный контракт — это договор между покупателем и продавцом о покупке-продаже какого-то актива в будущем.

Стороны заранее оговаривают, через какой срок и по какой цене состоится сделка.

— Самый распространенный пример — фьючерсы нефтяные. Когда мы видим, что баррель стал стоить столько-то, то речь на самом деле идет не о текущей цене, а о фьючерсах — договорах на поставку нефти через определенный срок, — пояснил Юрий Николаевич.

По словам эксперта, минимальная сумма для выхода на рынок фьючерсов — 50 тысяч рублей. Плюс необходимо минимальное знание продукта, которым вы собираетесь торговать.

— Можно, например, играть на паре доллар-рубль. Это значит, что вы, предположим, заключаете контракт на покупку такой-то суммы долларов по такой-то цене, скажем, через три месяца. Или месяц. Или полгода, — пояснил эксперт.

По словам Юрия Юденкова, большая часть фьючерсных сделок — это фактически спекуляция. Вы, скажем, прогнозируете, что цена акций Роснефти в ближайшее время вырастет, и покупаете фьючерсный контракт на акции этой компании. Если думаете, что цена, напротив, скоро рухнет — продаете фьючерсный контракт на акции Роснефти.

— Продажу фьючерсов можно сравнить с обыкновенным пари, которое заключают две стороны, — пояснил Юрий Юденков. — Одна сторона считает, что цена актива вырастет, а другая — что цена упадет. В итоге первый участник «покупает» фьючерсный контракт, а второй — «продает».

Любопытный момент: чтобы продать фьючерс, его не нужно предварительно покупать. Для продажи фьючерсов определенного типа даже не нужно держать акции, на которые этот фьючерс заключен: все просто рассчитывается в денежном эквиваленте.

— На Московской бирже сейчас заключаются три вида фьючерсных контрактов: на акции, на индексы — например, на индекс РТС или индекс голубых фишек, и фьючерс на волатильность российского рынка, — рассказывает Юрий Юденков. — Чтобы получить прибыль, во всем этом нужно научиться разбираться.

Эксперт уточнил: торговля фьючерсами — это не инвестиции. Во-первых, вы не можете просто купить фьючерсный контракт и забыть о нем, как можно забыть об обычных акциях — лежат себе и лежат.

— Фьючерс — это инструмент срочного рынка, у каждого контракта есть срок его исполнения. В этот день все открытые контракты исполняются, и каждая из сторон получает результат — либо прибыль, либо убыток. Получается, что во фьючерсе вы не можете «пересидеть» спад и дождаться хорошего результата — скажем, роста акций.

— Во-вторых, фьючерсы не имеют добавочного капитала, который есть, например, у акций и который вы, как инвестор, можете ощущать в виде дивидендов или роста стоимости акций, — пояснил Юрий Юденков.

Как пояснил эксперт, фьючерсные контракты нужны не инвесторам, а трейдерам, которые играют на рынке.

— Фьючерсы — это производный финансовый инструмент, который не дает никаких прав на базовый актив.

Если, например, вы покупаете фьючерс на акции «Лукойла», «Сбербанка», «Кока-колы» или любой другой компании, то это не значит, что вы покупаете сами акции! — уточняет Юрий Юденков. — Вы фактически заключаете с контрагентом пари на то, что эти акции подорожают.

По словам эксперта, сделки с фьючерсами можно сравнить и с самой азартной лотереей. Здесь многое зависит не только от глубокого понимания ситуации на рынке, но и от везения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Кобленц, частный инвестор:

— Oдно из главных преимуществ фьючерсов — бесплатное кредитное плечо. Оно позволяет совершать сделки на большую сумму, чем у вас есть на счете. Если, например, вы покупаете в кредит акции, то брокер реально предоставляет вам кредит под проценты — то есть за него нужно платить. Во фьючерсах как такого кредита нет.

По правилам, на момент заключения сделки вы не должны платить всю стоимость актива, достаточно только гарантийного обеспечения (около 10 процентов от сделки). Второй плюс фьючерсов — сделки с ними обходятся дешевле. Вам не нужно, например, платить депозитарию за хранение этих ценных бумаг, а за хранение акций — нужно.