Кто победит в войне «Мужского государства» с ресторанами

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Активисты движения «Мужское государство» объявили войну двум крупным сетям ресторанов. Скандал разразился после того, как заведения использовали в своей рекламе фото с темнокожими мужчинами. Могут ли личные убеждения отдельных маргиналов влиять на общественность? Проблему обсуждают колумнисты, эксперты и читатели «Вечерней Москвы».

Статья для «правого», наказание для «левого»

Сталина Гуревич, адвокат:

— Если исходить из событий нынешних, то реклама японской сети не противоречит законам. И травлю со стороны «Мужского государства» иначе как фашизмом или экстремизмом назвать нельзя. Рестораторы не договариваются с шантажистами, и это верное решение. Правда, те действия, которые они ранее совершали для рекламы, находятся как минимум на грани между законом и беззаконием. Но это уже вопрос к контролирующим органам, которые не увидели нарушений.

Меня удивляет крайне лояльное отношение властей к «Мужскому государству».

Оно явно экстремистское, и почему его не признали таковым — большой вопрос. Они ведь даже Маргариту Грачеву, которой муж отрубил руки, но она снова вышла замуж и даже родила, умудрились затравить.

Устроили паломничество с оскорблениями под ее фото в соцсетях. Грачева закрыла комментарии, не стала вступать в дискуссии с альтернативно одаренными, и она молодец. Но комментаторы из «Мужского государства» же неадекватные люди, они должны нести ответственность за экстремизм по закону.

Странно, что нет воли и желания государства это сделать. Например, движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено. Но там нет ни структуры, ни системы, ни самого движения.

А у «Мужского государства» есть соцсети, руководители, участники — вполне конкретные люди. Были и приговоры за экстремизм в их отношении. Туда же — радикальных феминисток и прочих. Если они призывают к насилию, оскорбляют, угрожают, то их нужно привлечь к ответственности.

У нас вообще беда с правоприменением в этой области. Часто сажают по 282-й статье фашистов и антифашистов — они мало чем отличаются.

А вот в реестре запрещенных организаций праворадикальных объединений не так много. Чаще в нем встречаются «прославянские» объединения. И с ними возникает абсурдная ситуация. Признавая организацию экстремистской, суд автоматически запрещает ее символику. Попадают под это и известные, популярные эмблемы.

И получается, что боксер Поветкин, когда-то бывший доверенным лицом Путина, носит татуировку с запрещенным уже «квадратом Сварога», поднимает руку с наколкой при победах.

А кого-то за этот знак штрафуют.

Что касается сомнительной рекламы, меня удивляет, что отказ от услуг провоцирует именно она — например, в случае с сетью продуктовых магазинов, которые использовали образ влюбленных девушек. При этом многочисленные жалобы на качество продукции годами не влияли — как покупали, так и покупают.

Сейчас стало модно ущемляться

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

— Я вспоминаю рекламу нулевых — целующиеся девушки в рекламе пива Олега Тинькова по центральным каналам, темнокожие, обнаженные тела, акции в духе «приди голым в магазин на Тверской и получи мобильный телефон бесплатно» от предпринимателя Евгения Чичваркина, который тогда владел сетью салонов сотовой связи и постоянно эпатировал публику своей рекламой с ненормативной лексикой.

По всему городу тогда висели баннеры со звездочками, прикрывающими мат.

Почему сейчас наше общество это не восприняло бы? Потому что повысился нервный градус. Затяжной экономический кризис, отсутствие роста доходов, пандемия коронавируса. Люди напуганы, задерганы, и все, что выходит за рамки привычного уклада, воспринимается в штыки. А еще к этому всему добавилась мода на ущемление по любому поводу. Возможно, это навеяно из-за океана борьбой за права всех и вся. Еще лет пять назад темнокожий парень на рекламном баннере никого бы не смутил. Сейчас одно неловкое движение, и на тебя ополчаются толпы приверженцев традиционных ценностей, феминистки, люди нетрадиционной ориентации, представители разных профессий, конфессий, национальностей.

Лично я ничего плохого и провокационного в рекламе этого японского ресторана не вижу. И мне нравится их позиция. Они не удаляют баннер, не извиняются за свои действия, в то время как один из продуктовых супермаркетов после рекламы двух девушек-сожительниц тут же сдал назад — публично извинился и все удалил. Если вы трусливые и не в состоянии отстаивать свои позиции, то и не нужно было такое затевать. Поэтому я полностью на стороне ресторана и надеюсь, что воинствующие борцы за традиционные ценности из «Мужского государства» будут наказаны. Ведь их действия — явный признак расизма, который совершенно не нужен в нашей стране. И так проблем хватает.

Не думаю, что такие истории как-то негативно отразятся и на выручке ресторана. Лояльным клиентам, которые давно ходят туда, гораздо важнее качество продуктов и доставки, чем такие истории. Остальные же просто пропустят эту историю мимо своего внимания.

Реклама сети японских ресторанов, опубликованная в интернете, привлекла внимание активистов «Мужского государства». Использование образа темнокожего мужчины и азиатской женщины они посчитали оскорбительным / Фото: Instagram / tanuki.official

Закон гопников и улицы

Екатерина Рощина, обозреватель:

— Помню из детства: пацаны, сбившись в стаю, травили дохляка со скрипкой. Им не нравилось, что он ходит в музыкальную школу. Еще им не нравилось, что у него куртка красного цвета. И в итоге добились своего: скрипач переехал с родителями сначала в другой район, а потом — в другую страну. Интересно, что гопники тут же нашли себе новую «жертву» для перевоспитания.

Потому что эта история не о красной куртке и скрипке — она о желании и возможности навязывать свое мнение.

Почему я это вспомнила? Абсолютно тот же принцип действует и в куда больших масштабах. Например, одна организация, очень похожая на гопническую своими методами работы, взяла на себя миссию перевоспитывать тех, кто не нравится.

Ломают сейчас с хрустом хребет сети ресторанов японской еды. Потому что те «осмелились» опубликовать в качестве рекламы фото чернокожего мужчины. Это как же так? Где скрепы?! Решили «японцев» перевоспитывать.

Методы, правда, остались все теми же. Когда стаей мочат ногами в подворотне. Вожак — ведь у толпы всегда есть вожак — пригрозил парализовать работу сети, если те не извинятся «перед русской нацией».

«Воздействовать» хотят путем нечистоплотным. Заказывать и не оплачивать заказы на сайте.

Так же — травлей и угрозами — другие гопники заставляют русских девчонок не встречаться с чернокожими парнями. Или вот еще один скандал. Еще даже не построенное экопоселение Аминовка под Москвой, жители которого, в основном мусульмане, будут организовывать свой быт в соответствии с нормами ислама, — подвергается в соцсетях серьезной обструкции.

Сетевые люди недовольны правилами Аминовки. Еще бы: нельзя употреблять алкоголь, мужикам нельзя ходить с оголенным торсом и в шортах, а женщинам — в мини.

Примеров «гопнического» прессинга очень много. Стая решает, как правильно простым и верным способом. Кулаком. Самое противное, что желание «прогнуть» прикрывают охраной «ценностей» — хотя ежу понятно, что ценности у гопников лишь «мобилку отжать».

Наши самки выбирают экзотических самцов

Олег Новоселов, участник «Мужского движения», этолог:

— Агрессия — нормальная, здоровая реакция мужчин на явного чужака. Мало кому понравится такое фото. Я бы даже сказал, что это биологическая реакция, ведь так устроен наш мозг. Мы относимся к отряду приматов. И живем как самцы и самки, хотим мы этого или нет. Мы так же совокупляемся, и у нас рождаются детеныши, мы едим и испражняемся. И в ближайший миллион лет ничего точно не изменится.

С социальной точки зрения эта реклама действительно оскорбляет русскую нацию. И наши славные прадеды не только бы потребовали извинений за такие фото, а еще бы и с вилами пришли и выкинули бы этих рекламщиков из окна.

И никаких бы переживаний по этому поводу не испытывали. Скажете, так не сделают в цивилизованном обществе? Вы просто не знаете, как это цивилизованное общество выглядит. Если такая реклама для людей норма, то получается, что мы все опустились на уровень античности, дикарей. У нас нет понимания собственного народа и его интересов, и государственных интересов.

А это даже первобытный, общинный уровень. Выходит, что мы просто человеческое стадо.

А социальная структура у нас идентична рабовладельческой — есть «хозяева» жизни и все остальные. Если бы сюда попал любой малограмотный пацан из античного мира, он бы точно сказал, что все без исключения рабы.

И да, темнокожий мужчина на рекламе — признак того, что наша нация не цивилизованная. Ведь так получается, что самки наших популяций предпочитают негров, которые в массе своей позже пришли к цивилизации. И это очень унизительно и оскорбительно для русского народа. И наши прадеды переворачиваются в гробах, в ужасе смотря с того света на таких недостойных правнучек.

Если вас интересуют последствия межнациональных браков, вот даже сейчас не берем культурный аспект, а только биологический. Вы можете прочесть это в любых животноводческих пособиях. Например, для собаководов, в разделе последствий межпородного скрещивания. И там вы найдете все о том, как спаривание представителей разных популяций отражается на потомстве. А мы ведь такие же животные, как я уже говорил. Подчиняемся таким же генетическим законам, и ничего с этим не сделать.

Мужские страсти на животный манер

Александр Никонов, обозреватель:

— Больше, чем мультикультурализм, я ненавижу расизм. А женщин люблю. Поэтому официально не существующую, то есть, по сути, подпольную, явно экстремистскую, но почему-то не признанную в РФ нежелательной организацией под названием «Мужское государство» я ненавижу вдвойне. Потому как эти паразиты и против женщин, и против черных одновременно.

Декларируя ненависть к Западу и мультикультурализму, они почему-то приняли на вооружение именно те методы, которыми действуют на Западе так называемые прогрессивные активисты от политкорректности — буллинг (травля), доносы, истерики. Раньше «Мужское государство» устраивало травлю и угрожало убийствами тем девушкам, чье поведение представлялось собой ультраортодоксам предосудительным. Сейчас они взялись уже за российский бизнес.

Нападению подверглись две азиатских харчевни с известными названиями — за то, что те разместили на своих рекламных постерах негров. Не гомосексуалистов, не лесбиянок, что я еще мог бы хоть как-то понять, учитывая уголовный менталитет, разлитый в иных умах. Нет, просто черных! И уже одного только цвета кожи оказалось достаточно, чтобы скрытый расизм «мужских государей» вылез наружу — сети азиатских ресторанов подверглись DDOS-атакам, руководящей верхушке начали звонить с угрозами убийством, а сами сети подверглись финансовому террору — сторонники чистоты расы начали заказывать в сети суши и не оплачивать их.

Одна сеть предпочла униженно извиниться, другая проявила принципиальность и встретила террористов с открытым забралом — сетевики даже разместили у себя на страничке набранное большими буквами объявление, что посылают лесом всех расистов и экстремистов и будут продолжать работать дальше, как ни в чем не бывало.

Я не люблю суши. Рис, я считаю, не полезен. Но сегодня я заказал себе двойной набор суши. Как вы думаете, у какой сети — у той, что униженно лебезила перед черносотенцами или у той, что плюнула им в бороду? Да, в свободной стране каждый имеет право на мнение и призывы — например, бойкотировать ту или иную компанию. Латентные гомосексуалисты из «Мужского государства» (а их ненависть к женскому полу только так и может объясняться) своим гражданским правом воспользовались — призвали к бойкоту.

А я, пользуясь трибуной моей любимой «Вечерки», призываю всех нормальных людей поддержать заказами свободную сеть суши-баров!

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