Оса летит на колбасу: почему осенью в Москве стало больше крылатых насекомых

пчелы / Фото: Pixabay

ОНФ и общественники проверят спортивные объекты в ВАО и ЮВАО Вчера двое детей пострадали от укусов ос в детском саду на севере Москвы, а коммунальные службы говорят о нашествии этих насекомых. «Вечерка» выяснила, почему активность ос увеличилась и что делать при контакте с ними.

Мальчика и девочку в возрасте четырех лет ужалили осы, когда они играли в песочнице. Детей с острой аллергической реакцией госпитализировали, но сейчас с ними уже все хорошо. А ранее директор ГБУ «Жилищник района Щукино» Владимир Власов заявлял об увеличении числа заявок на снятие осиных гнезд в городе. Все это указывает на повышение уровня активности насекомых.

Однако, по словам научного сотрудника биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Вадима Марьинского, никакого «нашествия ос» в столице нет.

— Ежегодно во второй половине лета, а особенно в августе активность ос возрастает. В этот раз это явление похоже немного растянулось и на сентябрь. Люди чаще сталкиваются с осами, следовательно, возрастает число укусов. Но дело тут в том, что осы в этот период активно выкармливают своих личинок. Взрослые особи обычно питаются чем-то сладким. А вот для личинок нужна животная пища.

Поэтому осы слетаются не только на варенье. Они могут прилететь на запах шашлыка, колбасы и так далее, — рассказал «Вечерке» Вадим Марьинский.

Эксперт добавил, что при контакте с этими насекомыми нужно помнить, что человек для них не представляет никакого интереса. Осы не станут специально нападать на людей, чтобы укусить их. Таким образом насекомые лишь защищаются. Если оса летает рядом, то лучше сохранять спокойствие и не размахивать руками.

— С гнездами нужно обращаться осторожно. Если оно разрослось на месте, где часто проходят мимо люди, то стоит от него избавиться. Можно вызвать для этого специалистов — это самый безопасный способ.

А если гнездо расположено на дальнем конце дачного участка, то просто так губить насекомых нет смысла. Дело в том, что осы на запах сладкого могут прилететь с очень большого расстояния. Так что уничтожение гнезда не избавит вас от их присутствия, — пояснил Вадим Марьинский.

Если все-таки избежать укуса осы не получилось, нужно внимательно осмотреть место, куда она ужалила вас. Если ранка покраснела и вздулась, а также возникли сильные болевые ощущения, при этом дыхание осложнилось — нужно срочно вызывать скорую помощь. Это первые признаки аллергической реакции на укус. Но даже если место укуса просто болит уже около часа, то стоит обратиться к врачу.

КСТАТИ

Личинки ос живут около 20 дней. В стадии куколки они проводят еще примерно столько же, после чего перерождаются уже в виде взрослых особей. За один раз матка осы может отложить более двух тысяч яиц. Агрессивность насекомых возрастает в теплую погоду и снижается в прохладный сезон.