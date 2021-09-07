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Прощай, великий Бельмондо

Ольга Никитская

Общество
Прощай, великий Бельмондо
Фото: РИА Новости

Жану-Полю Бельмондо было 88 лет. В последние годы он много болел, интервью давал не так часто, как прежде, но когда беседовал с кем-то, был блистателен. Абсолютно неизменной оставалась и его улыбка.

Его интервью часто разбирали на цитаты: Бельмондо был очень афористичен.

«Мне кажется, каждый призван заниматься одним делом на земле», — сказал он как-то и взял неожиданную паузу, будто высказанная вслух мысль заставила его задуматься о чем-то особенном. А почему бы нет? Ведь особенным был и он сам...

В случае с Бельмондо «одно дело на всю жизнь» сделало его самого. Драчун, забияка, самозабвенно влюбленный в бокс, шустрый Жан-Поль доставил родителям немало хлопот в детстве. В принципе, его история — это история о том, как важно найти себя в жизни. Он — нашел.

...Ему очень нравилось кино. Способности к актерству у него были, плюс — харизма. Бешеное обаяние. Когда он был маленьким, ему нередко говорили, что он некрасив. Он решал вопрос резким ударом в нос. Позже, уже став молодым актером, он также слышал критические замечания о своей внешности: продюсеры высказывали сомнения относительно его «киносостоятельности».

Но зрители в него влюблялись. Может быть, именно потому, что в жилистом, живом Бельмондо не было и грамма гламурности. С его внешностью можно было играть и рабочего, и графа, и сотрудника спецслужб, и Жана Вальжана, как совершенно аморального человека, так и кристально честного героя. Бельмондо верили, потому что он, играя, становился тем, кого играл — на время съемок, «жил моментом, секундой». И женщин неукротимо тянуло к этому актеру с нетривиальной, далекой от идеала внешностью.

Конечно, Жан-Полю повезло. Сначала, конечно, все шло складно: например, все отснятые с ним кадры вырезали из «Мольера». Но зато потом пригласили сыграть в «Будь красива и помалкивай» с Анри Видалем и никому еще не известным дебютантом в кино — Аленом Делоном. А потом Бельмондо вытянул свой счастливый билет. 26-летний актер блистательно сыграл абсолютного мерзавца и прожигателя жизни Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Этот фильм, потрясший мировой кинематограф, открыл дверь в мир «новой волны» французского кино, навсегда застолбив за собой звание «новой классики». Так мир окончательно и бесповоротно влюбился в Бельмондо — не в его героя, как это бывает, а именно в актера уникального обаяния и харизмы.

Мировая пресса вознесла Бельмондо за эту роль на самые высокие позиции. И тут оказалось, что актер с репутацией беспечного весельчака — настоящий перфекционист. В «Чочаре» он играл с Софи Лорен (она получит за роль «Оскара»), его приглашал сниматься «крестивший его на славу» в кино Жан-Люк Годар, Луи Маль без размышлений отдал ему роль в фильме «Вор», а Франсуа Трюффо позвал в «Сирену с «Миссисипи».

Без Бельмондо не обходились яркие боевики, он был прекрасен в комедиях, но при этом актер каким-то удивительным внутренним чувством умудрялся сохранять баланс между ролями в коммерческих проектах и ролями по-настоящему драматическими. Многие воспринимали его как характерного, но в достаточной степени поверхностного актера, но лишь до той поры, пока не стало ясно — это уникальный профессионал, не имеющий, по сути, амплуа и прекрасно справляющийся с любыми задачами.

Так, после ряда «легких» ролей в фильмах «Наследник» и «Стависки» Бельмондо продемонстрировал свои возможности как драматический актер, мастер психологической игры.

Появление Бельмондо в кадре практически гарантировало картине кассовый успех. Он очаровывал женщин и вызывал восторг у мужчин, поклонников кино, но самое поразительное — не снискал завистников в актерской среде, так велико было его обаяние.

После роли в «Профессионале» и шумного успеха этой картины он принял решение вернуться на подмостки и сыграл в театре ролей едва ли не больше, чем в кино.

Увы, успех и заслуженная слава не оградили Бельмондо от бед и страданий. Одна из трех его детей, рожденных в браке с танцовщией Элоди Константен, дочь Патриция в октябре 1993 года погибла в страшном пожаре. Жан-Поль узнал об этом перед спектаклем, который отыграл, после чего слег с инфарктом. В другом браке у актера родилась дочь Стелла. Он казался счастливым, «молодой отец» семидесяти лет, но затем расстался с красавицей-женой и в конце жизни констатировал: лишь первая жена не стремилась им командовать. Правда, даже об этом он говорил, улыбаясь.

За его спиной осталось множество романов с актрисами (Урсула Андресс, Лаура Антонелли) и просто красавицами, он уходил и возвращался, обожал внуков, но главное — купался в любви, которую испытывали к нему во всем мире. Кинематограф ХХ века представить без Бельмондо невозможно.

Лучшая память об актере — его фильмы. Их много. Будем пересматривать и вспоминать...

СПРАВКА

Жан-Поль Бельмондо родился во Франции 9 апреля 1933 года. Снялся в 95 фильмах, обладатель премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы», «Золотой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. Командор, великий офицер ордена Почетного легиона.

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ

— Терпеть неправду о себе — неотъемлемая часть актерской профессии.

— Для меня доводы сердца важнее доводов разума.

— Настоящие фильмы получаются только тогда, когда весь отдаешься кино.

— Женщина— единственный подарок, который сам себя упаковывает.

— Ничего не откладывай на после, ибо после тебе легче не будет.

— Мой козырь — раскованность.

— Дама — это женщина, которая знает, чего ей не следует знать, хотя она это знает.

— Упорство — аксиома, надежда — религия.

— Характер человека лучше всего раскрывается, когда он описывает характер другого человека.

— Женщина, которая сдается слишком быстро, потом организует сопротивление методом диверсии.

— Искушение — это духи, которые вдыхаешь до тех пор, пока не захочешь иметь весь флакон.

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