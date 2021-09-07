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Босс с подвохом: как проверить надежность работодателя

Никита Миронов  

Общество
Босс с подвохом: как проверить надежность работодателя
Фото: Pixabay

6 сентября на одном из порталов по поиску работы опубликовали результаты опроса, согласно которому почти 70 процентов россиян не проверяли своего потенциального работодателя. «Вечерка» узнала у эксперта, как распознать неблагонадежную компанию.

Как выяснилось в ходе опроса, всего 34 процента опрошенных мужчин склонны проверять работодателя. А респонденты-женщины это делают и того реже — лишь в 30 процентах случаев. А еще, оказывается, 51 процент россиян просто не в курсе, что надежность работодателя можно проверить, немного покопавшись в интернете!

— Для начала проверьте в сети, не состоит ли компания в черном списке работодателей, — советует «Вечерке» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. — Во-вторых, почитайте отзовики. При этом надо понимать, что пишут, там в основном негатив. Сотрудник, у которого все хорошо, ничего писать не станет. Тем не менее отзовики полезны.

Если, например, кто-то пишет, что начальство — звери, то вовсе не факт, что так и есть. Может, у него просто отношения не сложились. А вот если сразу несколько сотрудников сообщают, что в компании серая зарплата, да и ту, бывает, задерживают, то это обычно правда, которую стоит принять к сведению.

Эксперт также советует поискать сотрудников интересующей вас компании через соцсети. Свяжитесь с ними и спросите — что и как.

— Также настоятельно рекомендую социальные сети, где пользователи обычно ищут деловые контакты, — советует эксперт Зулия Лоикова.

Также, по словам эксперта, имеет смысл выяснить, с какими компаниями сотрудничает ваш потенциальный работодатель.

Затем — попытаться через соцсети выйти на сотрудников этих компаний, которые находятся в непосредственном контакте с фирмой, которая вас интересует. Может статься, например, что она постоянно задерживает платежи или не всегда вовремя исполняет свои обязательства.

Это плохой сигнал, вам стоит задуматься.

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