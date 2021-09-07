Пирожные требуют идеальной чистоты и холода

Москвичка Юлия Иванко выбирает пирожное. Как пояснили эксперты, важно обращать внимание на состав. Чем больше там красителей, консервантов, антиоксидантов, стабилизаторов вкуса, эмульгаторов, глазирователей, подсластителей, разрыхлителей, тем хуже / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В конкурсе «Московское качество — 2021» горожане впервые выбирают лучшие пирожные. Как не ошибиться в выборе производителя сладостей — рассказывает «Вечерняя Москва».

Технолог кондитерского производства Сергей Нефедов рассказал, что при выборе изделий, лучше отдавать предпочтение продукции, изготовленной на местных фабриках.

— Импортный товар слишком долго транспортируется. Чтобы пирожные не испортились, производители используют слишком много консервантов. Да, срок годности продукции увеличивается, но качество — вовсе нет, — пояснил Сергей Александрович.

Второй важный момент: старайтесь покупать любые кондитерские изделия только в супермаркетах. Желательно — сетевых, где менеджеры лучше следят за условиями хранения и продажи товара.

— Дело в том, что кондитерка — продукт очень нежный. Его, например, важно перевозить в специальных лотках, при определенной влажности и температуре. Есть также жесткие требования к температурному режиму и уровню влажности в торговом зале. Если эти требования нарушаются, то пирожные очень быстро портятся. Заварной крем, например, может довольно быстро превратиться в отраву, которая способна отправить вас в больницу.

Третий совет — обращайте внимание на состав. Особенно на ингредиенты, написанные мелким шрифтом.

— Чем больше в пирожном или торте красителей, консервантов, антиоксидантов, стабилизаторов вкуса, эмульгаторов, глазирователей, подсластителей, разрыхлителей, тем хуже, — пояснил эксперт. — В хорошей качественной кондитерке пищевой химии — минимум. И хранится она, кстати, как правило, лишь несколько часов. Все, что хранится много дней и при этом ярко выглядит, я бы качественным продуктом не назвал. Безопасным — да. Но не качественным.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Диетолог Марина Савельева добавляет:

— Не покупайте пирожные и торты, если в них содержится кондитерский жир или пальмовое масло. Последнее завозят в Россию цистернами и танкерами, поскольку стоит оно очень дешево. Регулярное употребление приводит к засорению сосудов, появлению бляшек, закупорке вен и артерий. Результат — атеросклероз, тромбы, повышенный риск инсультов и инфарктов. Это довольно опасный продукт, если употреблять его в больших количествах.

По словам Сергея Нефедова, все торты в магазинах должны быть упакованы поштучно в специальную тару. Причем — от изготовителя. Перекладывать их в магазине запрещается.

— То же самое касается кремовых пирожных. Они должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками. Даже просто переносить пирожные с места на место на открытых листах или лотках — запрещено, — пояснил Сергей Нефедов. — Если вы видите, что в магазине так делают — никогда здесь пирожные больше не покупайте! Ведь на пирожные садятся вся пыль и микробы, которые есть в воздухе. Это яблоко можно помыть. Рыбу — почистить и пожарить. А пирожные — продукт готовый!

Эксперт добавил: пирожные и торты разрешается продавать только в торговых залах, где работает кондиционер. А лежать они должны на специальных холодильных полках или витринах. Если видите нарушения — жалуйтесь в Роспотребнадзор.

СПРАВКА

Торты и пирожные должны храниться при температуре +2...+6 градусов . Если крема в кондитерских изделиях нет, то хранить их можно 72 часа. Если есть белково-сбивной или сливочный крем либо фруктовая отделка, то срок хранения — 36 часов. Столько же хранится пирожное «Картошка». Пирожные с заварным кремом годны 6 часов.