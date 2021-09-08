Кому положены доплаты и льготы

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Ряду категорий пенсионеров положены определенные доплаты к пособию по старости. В зависимости от конкретных жизненных обстоятельств пенсионер вправе получать доплату по одному или нескольким программам государственной поддержки. Такое разъяснение сделал глава негосударственного пенсионного фонда Евгений Биезбардис.

По его словам, с 1 февраля 2021 года выплата в размере 1752,52 рубля предусмотрена пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей.

Пенсионерам — детям первого и второго поколения граждан, страдающим заболеваниями, полученными при воздействия радиации на их родителей, положены выплаты 1459,52 рубля в месяц.

А на выплату в 4378,49 рубля могут рассчитывать родители и жены военнослужащих, погибших при защите Советского Союза.

Также ежемесячные денежные выплаты могут получать члены семей умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы.

— Размер выплаты каждому члену семьи рассчитывается так: ежемесячная денежная выплата, установленная умершему лицу, делится на количество членов его семьи, — поясняет эксперт.

Как рассказал Евгений Биезбардис, 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут получать супруги военнослужащих, которые погибли в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной.

А еще пенсионер имеет право получать повышенную фиксированную выплату, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки.

— Эти средства перечисляются в рамках страховой части пенсии, — рассказал эксперт. — Чтобы получить выплату, необходимо подготовить соответствующий набор подтверждающих льготу документов и обратиться с ним в Пенсионный фонд РФ или центр «Мои документы», — отметил эксперт.

Также, по словам Биезбардиса, если родственник, имевший пенсионные накопления в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, умрет, то его близкие имеют право унаследовать эти средства.