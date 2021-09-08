Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вредно быть идеальной: чем опасно родительское выгорание

Наталия Покровская

Общество
Вредно быть идеальной: чем опасно родительское выгорание
Фото: Рixabay

Усталость, эмоциональная и физическая, сопровождает молодых родителей на протяжении многих лет. Без пауз и отпусков. Но говорить об этом в обществе по-прежнему стыдно. Между тем эксперты утверждают: родительское выгорание много опаснее, чем профессиональное.

Признаться, что нежно любимые дети вдруг начинают раздражать, стыдно даже себе. Родня, друзья и знакомые тоже вряд ли поймут: ты же хотела ребенка — получи! Старшее поколение до кучи перечислит тяготы прошлого, непременно отметив, что раньше не было памперсов, бытовой техники и прочих прибамбасов, облегчающих заботу о детях. И справлялись! Так что нечего ныть, живи да радуйся. Дети — это счастье. Все так. Но и от счастья можно устать.

О том, что практически каждую молодую маму хроническая усталость преследует годами и без выходных, эксперты заговорили сравнительно недавно. Хотя то, что растить ребенка — большой труд, кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений.

— То, что стрессы и срывы молодых матерей не обозначались как серьезная проблема, не значит, что ее не было, — говорит социолог Алексей Егоров. — В наши дни ситуация усложнилась тем, что термин «ответственное родительство» многие понимают как полное подчинение своей жизни потребностям ребенка.

Чтобы их удовлетворить, появилось много возможностей, а сделать грамотный выбор между ними могут, хотят и умеют далеко не все.

Помню, как в первый год рождения внука я восхищалась невесткой. Отвергнув помощь бабушек и дедушек, она буквально день и ночь не отходила от малыша.

— А так и надо! — решительно развеяла мои опасения, что хрупкую Дашу надолго не хватит, подруга-педиатр. — Это мы бросали детей на бабушек, соседок и мчались на работу. А у современных мам такой необходимости нет. Пособия, материнский капитал, продукты на дом… Все есть для того, чтобы заниматься только ребенком! Мать должна быть рядом с детьми постоянно.

Спору нет. Заглянув на один из семейных форумов, удивилась практически абсолютному отсутствию на них обсуждений каких-то чисто женских тем. Сплошной обмен опытом: чем кормить, где гулять и как интеллектуально развивать малышей.

— Нынешние мамы сами были детьми в те времена, когда их родителям было не до них, — продолжает социолог. — Конец девяностых, начало века. Проблема заработка, перестройка менталитета на потребленческий лад. Вспомните, именно тогда эксперты начали бить тревогу, называя чудовищную статистику: родители уделяют общению с детьми всего 7–10 минут в день.

Вероятно, еще и поэтому современные папы и мамы хотят дать ребенку то, что недополучили в детстве. К тому же быть заботливым родителем стало трендом, которому нужно соответствовать по всем статьям.

Вредно быть идеальной: чем опасно родительское выгораниеФото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глядя на сумки с развивающими игрушками, которые волоком тащит моя соседка своему недавно родившемуся мальчику, вспоминаю, что мои сыновья в свое время подобных изысков, конечно, не видели. Старший вообще обожал играть с кухонной посудой, гремя половником о сковородку.

Спросив соседку, когда она себе что-нибудь покупала, напоролась на ответ:

— Года два назад! А мне — зачем? Я же при ребенке… Кстати, если уж говорить о современных тенденциях, то одной из главных проблем подрастающего поколения специалисты сегодня называют инфантилизм, причина которого — в гипертрофированной родительской опеке.

— Ответственные мамы увлеклись ею настолько, что начинают забывать о собственных потребностях, — говорит психолог Людмила Федотова. — А ведь охрана здоровья, личная жизнь, профессиональные интересы имеют большое значение для удовлетворенности жизнью и ощущения счастья. Жертвуя всем этим, растворяясь исключительно в ребенке, женщина рискует довести себя до эмоционального и физического истощения. Измотанная мать вряд ли будет способна адекватно и эффективно заботиться о малыше.

Ко мне на прием часто приходят молодые женщины, сидящие с детьми в декрете. Фраза, которую они произносят при первой встрече, всегда одна и та же: «Я больше не могу!» И при этом каждая добавляет, что ей стыдно в этом признаться.

Международная группа ведущих ученых в области семейной психологии недавно обнародовала шокирующие результаты исследования «Эмоциональное выгорание родителей по всему миру». Изучив данные из 42 стран, аналитики пришли к выводу, что больше всего этой проблеме подвержены родители, живущие в странах с процветающей культурой индивидуализма.

— Такому обществу характерно установление приоритета интересов отдельной личности над всей группой, — объясняет социолог Алексей Егоров. — В исследовании говорится о дисбалансе между тем, сколько сил и времени родители вкладывают в воспитание и заботу о ребенке, и тем, насколько они позволяют себе восполнить собственные ресурсы.

«Индивидуализм играет большую роль в выгорании родителей, чем экономическое неравенство между странами или любые другие индивидуальные и семейные характеристики, включая число и возраст детей, а также количество часов, проведенных с ними», — говорится в исследовании.

Ученые также отмечают, что прессинг на родителей оказывает общество. Те родители, которые 50 лет назад считались идеальными, сегодня недостаточно хороши.

Вредно быть идеальной: чем опасно родительское выгораниеФото: Рixabay

— Все, что не соответствует оптимальному воспитанию, рассматривается как опасное, — говорит один из авторов исследования, доктор психологических наук Мойра Миколайчак. — В современной культуре родители подвергаются огромному давлению. Но быть идеальным невозможно, такие попытки ведут к истощению.

Примечательно: в тех странах, где родители не взваливают исключительно на себя заботу о чаде, а «воспитывают ребенка всей деревней», статистика эмоциональных срывов у матерей практически равна нулю. А там, где репутация ответственного родителя возведена в абсолют, синдром выгорания превращается в глобальную проблему.

— Влияют на общественное мнение и соцсети, которые рисуют идеальную картину воспитания детей, — объясняет психолог Людмила Федотова. — Глядя на них, легко начать испытывать стресс, поняв, что ты не тянешь 24 часа в сутки радоваться жизни на фоне детских капризов. Каждую минуту подчинять себя пусть даже самому дорогому человеку не просто нелегко, это нереально.

Когда невестка, уже ожидавшая второго ребенка, взахлеб перечисляла, в какие развивающие центры, спортивные секции и прочие места, работающие над созданием гармоничной личности, она записала моего трехлетнего внука, я не знала, за кого больше волноваться. Но за внука переживала зря: стоило Максиму сказать «не хочу», занятия отменялись. А зеленеющая от недосыпа Даша усаживалась за маленький столик рисовать, лепить, вырезать кружочки…

Потом бежала на детскую площадку, в парк, чтобы малыш подышал свежим воздухом и пообщался со сверстниками. Рождение второго ребенка заставило ее в буквальном смысле разрываться на части. А она только и твердила: «Боюсь, Макс будет обижаться, что я с ним мало играю». Или наоборот: «Ой, я с Темой совсем не сижу, старший отвлекает». Тут и сын, работающий от зари до зари, стал периодически вздыхать, что у него слишком много детей. А всего-то — двое!

— Многодетные мамы, поверьте, тоже устают, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Но с годами приходит опыт. В семьях, где много детей, женщины делают осознанный выбор — посвятить себя детям, отказываясь от карьеры. Они понимают, что нельзя объять необъятное. Родительскому выгоранию подвержены те, кто пытается это сделать. И число детей не имеет значения.

На вопрос, от чего она больше всего устает, невестка моя отвечает по пунктам:

— Постоянный «день сурка»: встала, покормила, поиграла, погуляла, покормила и так далее до вечера, — перечисляет она. — Я не живу,__ а обслуживаю. Отвлечься на что-то свое нереально. Один спит, другой просыпается.

Старший хочет рисовать, младшему надо менять подгузник. Потеряла одного из вида — уже психую, вдруг куда-нибудь залезет, упадет, расшибется. Отношения с мужем «на стопе». Вечером тупо рухаем спать. Еще очень хочется побыть одной и в тишине. Ваши внуки слишком громкие.

Симптомы родительского выгорания, по оценке экспертов, идентичны синдрому профессионального выгорания, два года назад включенного Всемирной организацией здравоохранения в международную квалификацию болезней.

Вредно быть идеальной: чем опасно родительское выгораниеФото: Pexels

Нервное и физическое истощение, апатия, снижение работоспособности, негатив по отношению к тому, что ты делаешь, в равной степени свойственны и уставшим родителям, и загнанному работой трудовому люду.

Состояние морального истощения неизбежно приводит к проблемам со здоровьем. По словам терапевта Оксаны Лядовой, один только недосып способен разрушить нервную систему.

— Женщине после родов важно восстановить организм, восполнить в нем запас витаминов, необходимых для эндокринной, вегетативной и иммунной систем, — говорит она.

— А недосып усугубляет ситуацию, создает ощущение вялости, рассеивает внимание, заставляя напрягаться, чтобы за всем уследить. В условиях многозадачности, в которых пребывает мама, психологическое напряжение неизбежно приводит к эмоциональным срывам.

Взять себя в руки и успокоиться не всегда удается. Особенно если еще и терзаешь себя чувством вины, что не способна часами прыгать зайчиком или бегать паровозиком с любимым, довольным жизнью, самым-самым лучшим ребенком на свете.

— Загонять себя усталостью, пытаясь стать супермамой, уж точно не стоит, — говорит психолог Людмила Федотова. — Больше скажу: идеальной мамой быть вредно! Ребенку, чтобы вырасти не инфантильным, нужно знать слово «нет», учиться самостоятельности, он должен понимать, что у родителей могут быть дела, мешать которым нельзя. Забота о матери, воспитанная с раннего детства, научит малыша ответственности и не позволит ему вырасти эгоистом.

ЭКСПЕРТ СОВЕТУЕТ

Людмила Федотова, семейный психолог:

Полезные советы для читателей «Вечерки: как избежать родительского выгорания.

— Прежде всего перестаньте винить себя в том, что вы не идеальны, если что-то не успеваете. Эти мысли токсичны, они мешают быть счастливой.

— Следите не только за здоровым питанием малыша, но и для себя не забывайте об этом. Многие мамы «кусочничают» на бегу, чтобы не отрываться от ребенка.

Принимать пищу нужно в спокойной обстановке.

— Спите вдоволь. Если малыш совсем маленький, ложитесь отдохнуть вместе с ним. Ваш организм очень быстро истощится, если будет постоянно работать на пределе возможностей.

— Не стесняйтесь просить о помощи и не бойтесь доверить ребенка родным. Конечно, мама — главный человек для малыша. Но это не значит, что он не должен привыкать хоть на пару часов обходиться без нее.

— Не требуйте подвигов ни от себя, ни от ребенка. Дети тоже устают, миллион кружков и секций им, скорее, вредны, чем полезны. Выберете что-то одно. Завышенные требования — источник стресса и повышенной усталости.

— Не слушайте чужих советов, слушайте свое сердце. Загнанные делами матери, кстати, менее ласковы. А малышам теплые, нежные материнские объятия нужны, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Читайте также:
психологияДетиэмоциональное выгорание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте