Вредно быть идеальной: чем опасно родительское выгорание

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Усталость, эмоциональная и физическая, сопровождает молодых родителей на протяжении многих лет. Без пауз и отпусков. Но говорить об этом в обществе по-прежнему стыдно. Между тем эксперты утверждают: родительское выгорание много опаснее, чем профессиональное.

Признаться, что нежно любимые дети вдруг начинают раздражать, стыдно даже себе. Родня, друзья и знакомые тоже вряд ли поймут: ты же хотела ребенка — получи! Старшее поколение до кучи перечислит тяготы прошлого, непременно отметив, что раньше не было памперсов, бытовой техники и прочих прибамбасов, облегчающих заботу о детях. И справлялись! Так что нечего ныть, живи да радуйся. Дети — это счастье. Все так. Но и от счастья можно устать.

О том, что практически каждую молодую маму хроническая усталость преследует годами и без выходных, эксперты заговорили сравнительно недавно. Хотя то, что растить ребенка — большой труд, кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений.

— То, что стрессы и срывы молодых матерей не обозначались как серьезная проблема, не значит, что ее не было, — говорит социолог Алексей Егоров. — В наши дни ситуация усложнилась тем, что термин «ответственное родительство» многие понимают как полное подчинение своей жизни потребностям ребенка.

Чтобы их удовлетворить, появилось много возможностей, а сделать грамотный выбор между ними могут, хотят и умеют далеко не все.

Помню, как в первый год рождения внука я восхищалась невесткой. Отвергнув помощь бабушек и дедушек, она буквально день и ночь не отходила от малыша.

— А так и надо! — решительно развеяла мои опасения, что хрупкую Дашу надолго не хватит, подруга-педиатр. — Это мы бросали детей на бабушек, соседок и мчались на работу. А у современных мам такой необходимости нет. Пособия, материнский капитал, продукты на дом… Все есть для того, чтобы заниматься только ребенком! Мать должна быть рядом с детьми постоянно.

Спору нет. Заглянув на один из семейных форумов, удивилась практически абсолютному отсутствию на них обсуждений каких-то чисто женских тем. Сплошной обмен опытом: чем кормить, где гулять и как интеллектуально развивать малышей.

— Нынешние мамы сами были детьми в те времена, когда их родителям было не до них, — продолжает социолог. — Конец девяностых, начало века. Проблема заработка, перестройка менталитета на потребленческий лад. Вспомните, именно тогда эксперты начали бить тревогу, называя чудовищную статистику: родители уделяют общению с детьми всего 7–10 минут в день.

Вероятно, еще и поэтому современные папы и мамы хотят дать ребенку то, что недополучили в детстве. К тому же быть заботливым родителем стало трендом, которому нужно соответствовать по всем статьям.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Глядя на сумки с развивающими игрушками, которые волоком тащит моя соседка своему недавно родившемуся мальчику, вспоминаю, что мои сыновья в свое время подобных изысков, конечно, не видели. Старший вообще обожал играть с кухонной посудой, гремя половником о сковородку.

Спросив соседку, когда она себе что-нибудь покупала, напоролась на ответ:

— Года два назад! А мне — зачем? Я же при ребенке… Кстати, если уж говорить о современных тенденциях, то одной из главных проблем подрастающего поколения специалисты сегодня называют инфантилизм, причина которого — в гипертрофированной родительской опеке.

— Ответственные мамы увлеклись ею настолько, что начинают забывать о собственных потребностях, — говорит психолог Людмила Федотова. — А ведь охрана здоровья, личная жизнь, профессиональные интересы имеют большое значение для удовлетворенности жизнью и ощущения счастья. Жертвуя всем этим, растворяясь исключительно в ребенке, женщина рискует довести себя до эмоционального и физического истощения. Измотанная мать вряд ли будет способна адекватно и эффективно заботиться о малыше.

Ко мне на прием часто приходят молодые женщины, сидящие с детьми в декрете. Фраза, которую они произносят при первой встрече, всегда одна и та же: «Я больше не могу!» И при этом каждая добавляет, что ей стыдно в этом признаться.

Международная группа ведущих ученых в области семейной психологии недавно обнародовала шокирующие результаты исследования «Эмоциональное выгорание родителей по всему миру». Изучив данные из 42 стран, аналитики пришли к выводу, что больше всего этой проблеме подвержены родители, живущие в странах с процветающей культурой индивидуализма.

— Такому обществу характерно установление приоритета интересов отдельной личности над всей группой, — объясняет социолог Алексей Егоров. — В исследовании говорится о дисбалансе между тем, сколько сил и времени родители вкладывают в воспитание и заботу о ребенке, и тем, насколько они позволяют себе восполнить собственные ресурсы.

«Индивидуализм играет большую роль в выгорании родителей, чем экономическое неравенство между странами или любые другие индивидуальные и семейные характеристики, включая число и возраст детей, а также количество часов, проведенных с ними», — говорится в исследовании.

Ученые также отмечают, что прессинг на родителей оказывает общество. Те родители, которые 50 лет назад считались идеальными, сегодня недостаточно хороши.

Фото: Рixabay

— Все, что не соответствует оптимальному воспитанию, рассматривается как опасное, — говорит один из авторов исследования, доктор психологических наук Мойра Миколайчак. — В современной культуре родители подвергаются огромному давлению. Но быть идеальным невозможно, такие попытки ведут к истощению.

Примечательно: в тех странах, где родители не взваливают исключительно на себя заботу о чаде, а «воспитывают ребенка всей деревней», статистика эмоциональных срывов у матерей практически равна нулю. А там, где репутация ответственного родителя возведена в абсолют, синдром выгорания превращается в глобальную проблему.

— Влияют на общественное мнение и соцсети, которые рисуют идеальную картину воспитания детей, — объясняет психолог Людмила Федотова. — Глядя на них, легко начать испытывать стресс, поняв, что ты не тянешь 24 часа в сутки радоваться жизни на фоне детских капризов. Каждую минуту подчинять себя пусть даже самому дорогому человеку не просто нелегко, это нереально.

Когда невестка, уже ожидавшая второго ребенка, взахлеб перечисляла, в какие развивающие центры, спортивные секции и прочие места, работающие над созданием гармоничной личности, она записала моего трехлетнего внука, я не знала, за кого больше волноваться. Но за внука переживала зря: стоило Максиму сказать «не хочу», занятия отменялись. А зеленеющая от недосыпа Даша усаживалась за маленький столик рисовать, лепить, вырезать кружочки…

Потом бежала на детскую площадку, в парк, чтобы малыш подышал свежим воздухом и пообщался со сверстниками. Рождение второго ребенка заставило ее в буквальном смысле разрываться на части. А она только и твердила: «Боюсь, Макс будет обижаться, что я с ним мало играю». Или наоборот: «Ой, я с Темой совсем не сижу, старший отвлекает». Тут и сын, работающий от зари до зари, стал периодически вздыхать, что у него слишком много детей. А всего-то — двое!

— Многодетные мамы, поверьте, тоже устают, — комментирует психолог Людмила Федотова. — Но с годами приходит опыт. В семьях, где много детей, женщины делают осознанный выбор — посвятить себя детям, отказываясь от карьеры. Они понимают, что нельзя объять необъятное. Родительскому выгоранию подвержены те, кто пытается это сделать. И число детей не имеет значения.

На вопрос, от чего она больше всего устает, невестка моя отвечает по пунктам:

— Постоянный «день сурка»: встала, покормила, поиграла, погуляла, покормила и так далее до вечера, — перечисляет она. — Я не живу,__ а обслуживаю. Отвлечься на что-то свое нереально. Один спит, другой просыпается.

Старший хочет рисовать, младшему надо менять подгузник. Потеряла одного из вида — уже психую, вдруг куда-нибудь залезет, упадет, расшибется. Отношения с мужем «на стопе». Вечером тупо рухаем спать. Еще очень хочется побыть одной и в тишине. Ваши внуки слишком громкие.

Симптомы родительского выгорания, по оценке экспертов, идентичны синдрому профессионального выгорания, два года назад включенного Всемирной организацией здравоохранения в международную квалификацию болезней.

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Нервное и физическое истощение, апатия, снижение работоспособности, негатив по отношению к тому, что ты делаешь, в равной степени свойственны и уставшим родителям, и загнанному работой трудовому люду.

Состояние морального истощения неизбежно приводит к проблемам со здоровьем. По словам терапевта Оксаны Лядовой, один только недосып способен разрушить нервную систему.

— Женщине после родов важно восстановить организм, восполнить в нем запас витаминов, необходимых для эндокринной, вегетативной и иммунной систем, — говорит она.

— А недосып усугубляет ситуацию, создает ощущение вялости, рассеивает внимание, заставляя напрягаться, чтобы за всем уследить. В условиях многозадачности, в которых пребывает мама, психологическое напряжение неизбежно приводит к эмоциональным срывам.

Взять себя в руки и успокоиться не всегда удается. Особенно если еще и терзаешь себя чувством вины, что не способна часами прыгать зайчиком или бегать паровозиком с любимым, довольным жизнью, самым-самым лучшим ребенком на свете.

— Загонять себя усталостью, пытаясь стать супермамой, уж точно не стоит, — говорит психолог Людмила Федотова. — Больше скажу: идеальной мамой быть вредно! Ребенку, чтобы вырасти не инфантильным, нужно знать слово «нет», учиться самостоятельности, он должен понимать, что у родителей могут быть дела, мешать которым нельзя. Забота о матери, воспитанная с раннего детства, научит малыша ответственности и не позволит ему вырасти эгоистом.

ЭКСПЕРТ СОВЕТУЕТ

Людмила Федотова, семейный психолог:

Полезные советы для читателей «Вечерки: как избежать родительского выгорания.

— Прежде всего перестаньте винить себя в том, что вы не идеальны, если что-то не успеваете. Эти мысли токсичны, они мешают быть счастливой.

— Следите не только за здоровым питанием малыша, но и для себя не забывайте об этом. Многие мамы «кусочничают» на бегу, чтобы не отрываться от ребенка.

Принимать пищу нужно в спокойной обстановке.

— Спите вдоволь. Если малыш совсем маленький, ложитесь отдохнуть вместе с ним. Ваш организм очень быстро истощится, если будет постоянно работать на пределе возможностей.

— Не стесняйтесь просить о помощи и не бойтесь доверить ребенка родным. Конечно, мама — главный человек для малыша. Но это не значит, что он не должен привыкать хоть на пару часов обходиться без нее.

— Не требуйте подвигов ни от себя, ни от ребенка. Дети тоже устают, миллион кружков и секций им, скорее, вредны, чем полезны. Выберете что-то одно. Завышенные требования — источник стресса и повышенной усталости.

— Не слушайте чужих советов, слушайте свое сердце. Загнанные делами матери, кстати, менее ласковы. А малышам теплые, нежные материнские объятия нужны, чтобы чувствовать себя в безопасности.