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Станция световых порталов: исторический облик «Каховской» решено было сохранить

Василиса Чернявская 

Общество
Станция световых порталов: исторический облик «Каховской» решено было сохранить
Платформа станции «Каховская» / Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

7 сентября в столичном Стройкомплексе рассказали о ходе реконструкции станции метро «Каховская».

Станция станет частью южного участка Большого кольца. Для этого «Каховскую» переделывают. Начали с разбора путей и ремонта тоннелей, потом заменили инженерные коммуникации, а заканчивают реконструкцию отделкой. Облик, который «Каховская» получила в конце 1960-х, в целом сохранят. Станция выделялась среди других колоннамивосьмигранниками, расположенными на расстоянии четырех метров друг от друга. Они были облицованы красным мрамором. Такое архитектурно-дизайнерское решение оставили, правда, мрамор выбрали темнее — бордово-коричневый со светлыми прожилками.

Сейчас колонны уже получили свое каменное одеяние, а путевые стены — квадратную плитку. Но в современном варианте она не керамическая — новую изготовили из белого мрамора. На полу уложен светлый и темно-серый гранит.

На платформе есть указатели, которые подскажут пассажирам, с какой стороны приедет поезд. Подсвечена станция и современными светильниками.

— Над центральной частью платформы установлены десять подвесных световых конструкций и 41 светодиодный светильник, — рассказал «Вечерке» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Вдоль зоны высадки пассажиров смонтировано еще 60 подвесных светодиодных светильников .

Также освещение вмонтируют в колонны, расположенные на обоих концах и в центре станционного зала. По задумке проектировщиков и архитекторов, подобное решение придаст объем платформе за счет боковых источников света. Специалисты отмечают, что такое решение сделает проходы между колоннами своего рода световыми порталами.

Представители компании — генерального подрядчика добавили, что после установки освещения на станции начнется монтаж систем видеонаблюдения и автоматизированной системы оплаты проезда.

Однако главной ценностью «Каховской» являются отреставрированные панно.

— Оригинальные панно художественного литья на тему эпизодов Гражданской войны, украшающие путевые стены «Каховской», демонтировали на период ремонтных работ и отреставрировали в мастерской.

Теперь четыре элемента декора станции вернули на свои места, — сообщил Андрей Бочкарев.

ЦИФРА

44 колонны установлены на станции «Каховская». За этот тип дизайн-решения ее прозвали сороконожкой.

КСТАТИ

Открытие станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская», которые станут частью Большой кольцевой линии, улучшит транспортную ситуацию на юге Москвы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Каховская линия была самой короткой в метрополитене. Ее длина — 3,3 километра. Для ее интеграции с Большим кольцом построена соединительная ветка к депо «Замоскворецкое».

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