«Будут закапывать еще 10 лет»: почему россияне не хотят сортировать мусор

Фото: Вечерняя Москва

Более восьми миллионов тонн твердых коммунальных отходов образуется в Москве ежегодно. По данным Счетной палаты, в России перерабатывается лишь семь процентов мусора. Остальная часть все еще отправляется на полигон, несмотря на старт мусорной реформы в 2019 году. В том, почему она не работает в полной мере и на ком лежит ответственность за отходы, собранные «в один мешок», разбиралась «Вечерняя Москва».

«Будут закапывать еще 10 лет»: отсутствие инфраструктуры

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году в России планируется построить около 200 заводов по сортировке мусора. Пока что сложно «делать срез» и пытаться спрогнозировать успех этого предприятия, считает советник председателя Российского экологического общества, эксперт в области мусоропереработки Михаил Замарин. По его словам, эффективность действия мусорной реформы снижена ввиду отсутствия достаточного количества инфраструктуры. Большая часть отходов до сих пор отправляется на полигон, а мусор в России будут закапывать еще примерно 10 лет, прогнозирует эксперт.

В то же время у нас есть все шансы построить необходимое количество заводов хотя бы к 2030 году, подчеркивает собеседник «ВМ». Быстрого эффекта здесь ожидать не стоит: чтобы наладить механизм переработки отходов, потребуются годы.

— Сегодня делать какие-то срезы пока рано. Те заводы по сортировке, которые сейчас строятся, заработают только через год–два. В скором времени есть шансы полностью построить и внедрить необходимую инфраструктуру, но этот процесс будет развиваться непропорционально. Я допускаю, что до 2025 года будут минимальные эффективные показатели, а после мы увидим очень серьезный эффект, — поясняет Замарин.

Никто ничего не понимает: экологическое просвещение в России

Некоторые специалисты убеждены: проблема заключена не в отсутствии инфраструктуры, а в низком уровне экологической ответственности населения. Такого мнения придерживается директор института общественного экологического контроля Лилия Белова. По ее словам, в Москве все контейнерные площадки уже оборудованы для раздельного сбора мусора. Однако двухпоточная система сортировки не работает в полной мере: зачастую и синие, и серые баки наполнены смешанными отходами.

— Информирование населения у нас очень слабое. Пока не все понимают, что это за синие и серые баки. Нужно проводить разъяснительную работу, запускать социальную рекламу, агитацию. Проблема у нас в отсутствии экологического просвещения, а не в отсутствии инфраструктуры, — комментирует Белова.

Многие люди, готовые сортировать отходы, опасаются, что их усилия будут напрасными, считает эксперт проекта «Ноль отходов» в организации «Гринпис» Дмитрий Нестеров. Их главные требования: наличие баков для раздельного сбора у дома и уверенность в дальнейшей переработке сырья.

— Некоторых уже очень сложно переубедить. У них есть недоверие к власти. В Сети появляются видео, где содержимое контейнеров для раздельного сбора складывается в один мешок. На самом деле это происходит эпизодически, а популярными становятся только негативные ролики. Никто не показывает качественную сортировку. Люди начинают вешать ярлыки, даже если система работает более-менее эффективно. Компаниям нужно быть открытыми, давать больше информации о своей работе, — отмечает Нестеров.

Специалист добавляет: все люди в России разные, у каждого свой уровень экологической осознанности. Такая неоднородность негативно влияет на работу мусорной реформы. Молодое поколение в большинстве своем понимает, зачем разделять мусор, но есть и граждане, далекие от этого.

Более того, далеко не все остались довольны ростом тарифа на вывоз мусора. По данным BBC, после принятия реформы он возрос на 51 процент, но людям просто «не объяснили», почему теперь придется платить больше, рассказывает Лилия Белова.

— Люди не информированы. Тариф подняли, а разъяснений мало. Почему тариф вырос примерно в два раза? Теперь туда входит плата за контейнерную площадку нового стандарта, за работу спецтехники, которая отвозит мусор в комплекс переработки. Затем отходы измельчают, обезвреживают и только после этого утилизируют. Мы платим за восемь позиций утилизации отходов: на каждом этапе работает человек, — объясняет эколог.

Лилия Белова уверена: для эффективной работы мусорной реформы нужно информировать население. Эта мера поможет сократить количество случаев неуплаты по новым тарифам.

С таким мнением соглашается и Михаил Замарин. Специалист считает, что выбранный метод оплаты тарифов является «тупиковым». По его словам, размер оплаты за вывоз мусора растет «в одностороннем порядке», а население все еще «ничего не понимает».

— Государство должно было взять на себя функцию регулятора взаимодействия между населением и региональными операторами. Граждане должны были сразу понять, за что они платят и почему. У нас есть цель по работе с населением. Мы увидим ее осуществление в ближайшее время, — уточняет Замарин.

«В один мешок»: как бороться с нарушениями правил раздельного сбора

Некоторые граждане не понимают смысла раздельного сбора мусора, потому что считают: отсортированные отходы складывают «в один мешок». По словам Михаила Замарина, такие нарушения имеют место, но происходят они не везде и не всегда. Первая причина подобных издержек — незавершенность строительства инфраструктуры, говорит эксперт. Пока в стране не наблюдается достаточного количества заводов, а потому в некоторых случаях мусор приходится закапывать. Уже существующие предприятия по сортировке мусора распространены по России неравномерно, а значит, кому-то пока некуда свозить отходы, добавляет Нестеров.

По мнению эксперта проекта «Ноль отходов», нарушения связаны и с отсутствием навыка грамотной сортировки у многих региональных операторов. Мусорная реформа 2019 года установила монополию на вывоз отходов, в связи с чем многие частные компании были вынуждены прекратить свою работу. В некоторых субъектах эта система буквально «откатилась назад».

— Сейчас раздельным сбором мусора занимаются компании, которые раньше осуществляли вывоз смешанных отходов на полигон. Конечно, иногда происходят «перегибы на местах». Компании, которые занимаются раздельным сбором, делают это «в довесок». Многие пока просто не научились — это не их профиль. Они допускают ошибки, снижая качество сортировки. Тем более количество их доходов не зависит от количества отсортированного мусора, — делится Нестеров.

Эксперты считают: при обнаружении нарушений раздельного сбора мусора можно и нужно жаловаться. Только так удастся наладить механизм сортировки и переработки.

— Если есть фото или видео, где запечатлено нарушение, можно подать жалобу. Для компании в таком случае предусмотрен штраф от 50 000 рублей. Мусор из синего бака должен быть перемещен в синюю машину, из серого — в серую. Если нарушение происходит три раза, водителя увольняют, а штраф увеличивается до 150 000 рублей, — объясняет Лилия Белова.

Пока что система контроля региональных операторов не налажена в полной мере и огромная ответственность ложится на экологических активистов, поясняет Дмитрий Нестеров.

«Прописать правила игры»: перспективы мусорной реформы

Раздельный сбор мусора в России развивается, а инфраструктура с каждым днем продолжает расти. Страдает лишь качество работы данного механизма на разных этапах, рассказывает Дмитрий Нестеров. По его прогнозу, россиянам не потребуется много времени, чтобы наладить работу существующей системы. Для этого достаточно лишь «прописать правила игры».

— В целом я могу дать позитивный прогноз. Сейчас можно основываться на опыте других стран. Нужно только четче прописать правила игры. Государство должно стать регулятором процесса. И не стоит выдвигать единые требования для всех субъектов РФ: у всех все по-разному, — считает Нестеров.

Также специалист уверен, что для эффективности мусорной реформы следует «давать больше полномочий регионам». Тогда фирмы, перерабатывающие мусор, будут иметь какой-то стимул.

— Компании, которые переработали больше, должны получать больший доход. Сейчас их заработок не зависит от переработки. Когда нет конкуренции, нет и стимулов для совершенствования, — заключает эксперт.

СПРАВКА «ВМ»

Мусорная реформа была принята в России в 2019 году в рамках национального проекта «Экология». Она предполагает, что в стране будет осуществляться раздельный сбор мусора. Часть отходов, согласно реформе, будет перерабатываться. Таким образом власти рассчитывают отойти от привычного хранения мусора на полигонах.