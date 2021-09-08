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Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха

Никита Миронов  

Общество
Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха
Светлана Петрова часто гуляет недалеко от дома, в парке музея-заповедника «Царицыно»: здесь много простора и зелени / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва заняла первое место в рейтинге мировых мегаполисов по количеству парков на душу населения. Данные опубликовала международная консалтинговая компания PwC.

Исследования проводили в 11 крупнейших городах мира. Второе место занял Гонконг, третье — Берлин. По данным PricewaterhouseCoopers (PwC), около 90 процентов жителей Москвы имеют доступ к зеленым территориям, а в целом деревья, кустарники и газоны здесь занимают 49 процентов площади. За последние 10 лет создано 30 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью около двух тысяч гектаров. Всего в столице насчитывается 136 памятников природы федерального и регионального значения.

— Москва — один из немногих городов, где еще сохранились самые настоящие леса, — рассказывает руководитель городского общества защиты природы Галина Морозова. — Убедиться в этом может любой.

Как пояснила эксперт, в настоящем лесу есть древесный полог — самые высокие деревья, и второй ярус — деревья пониже, они придут на смену наиболее высоким. Третий признак леса — подлесок, четвертый — живой почвенный покров, состоящий главным образом из лесных трав (его не надо путать с высаженным газоном). Пятый и главный признак — лесной тип почв.

— Все эти признаки сегодня можно встретить не только в Лосином Острове — самом большом городском парке Европы, но и в Битцевском лесу, Покровском-Стрешневе, Кузьминках, Измайловском и многих других лесопарках, — рассказывает Галина.

Впрочем, не лесами едиными. В столице до сих пор очень зеленые дворы.

— Конечно, в свое время зелень сильно потеснили парковки, но многое осталось, — считает проектный директор Российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров. — При новой застройке строители все чаще реализуют концепцию «Двор без машин»: автомобили паркуются исключительно на улицах, а двор — для жителей дома. Здесь спокойно играют дети.

Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздухаСветлана Петрова часто гуляет недалеко от дома, в парке музея-заповедника «Царицыно»: здесь много простора и зелени / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Концепция, в частности, была реализована при строительстве инновационного жилого комплекса на улице Базовской, который возвели на месте промзоны Коровино.

— Теперь Москве важно провести ревизию газонов: бордюр всегда должен быть выше уровня земли, чтобы после дождя с газонов не стекала на асфальт грязь, — считает Чупров. — Кстати, я очень приветствую инициативу властей, согласно которой решение о том, стричь ли во дворе газон, принимают сами жители, в частности, на портале «Активный гражданин». Многие москвичи выступают за то, чтобы трава сохранялась в естественном виде.

Эксперты с удовлетворением отмечают, что зелень возвращается и в центр Москвы. Полноценные деревья сейчас есть на Тверской, Садовом кольце и многих других исторически значимых улицах.

— Деревья, как известно, снижают уровень шума и улавливают пыль, делая воздух чище, — поясняет Чупров.

А еще в Москве с 2013 года проводится акция «Миллион деревьев». Ее цель — украсить зеленью наши дворы. И хотя в названии акции и звучит слово «миллион», высажено уже больше четырех миллионов растений! В 2020 году в Москве появилось около 14 тысяч новых деревьев и более 988 тысяч кустарников. В 2021-м в рамках акции планируется посадить более 11,5 тысячи деревьев и 400 тысяч кустарников.

— И это логично, ведь деревья стареют и умирают. На их место должны приходить новые, — считает Галина Морозова.

КОММЕНТАРИЙ

Борис Самойлов, редактор красной книги Москвы:

Сейчас особо охраняемые природные территории занимают около 16 процентов пространства столицы. Это очень высокий показатель для городов. В других мегаполисах особо охраняемых природных территорий нет или они занимают гораздо меньший процент площади. И это заслуга руководства Москвы. Крайне важно, чтобы на таких территориях сохранялось биоразнообразие.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В озеленении города могут принять участие сами жители. С 2019 года в Москве работает программа «Наше дерево». В рамках проекта родители каждого новорожденного москвича могут выбрать желаемый вид растения и высадить его в одном из парков. В прошлом году больше всего деревьев в рамках акции высадили в Битцевском лесу (674), Измайловском парке (647) и Москворецком лесопарке (498). Чаще всего москвичи выбирали липу (2177), остролистный клен (822) и сосну обыкновенную (718). К весне 2022 года подготовлены места под высадку 9668 деревьев на территории 11 парков.

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