Чистые кварталы: Дмитрий Давыдов предлагает улучшить экологическую обстановку в городах, опираясь на зарубежный опыт

В одном из новых кварталов в Новой Москве за чистотой и порядком во дворах и на улицах следят не только видеокамеры, но и сами жители / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Крупные города с каждым годом потребляют все больше природных ресурсов, увеличивая количество бытовых отходов и вредных выбросов в атмосферу. Все это оказывает негативное влияние на окружающую среду. Отходы, загрязнение воздуха и воды стали основными экологическими проблемами мегаполисов, которые широко обсуждаются на крупных международных форумах. Как добиться чистоты городских кварталов, рассказывает Дмитрий Давыдов.

Идеи двигают общество вперед, обеспечивают прогресс, приносят экономический успех, меняют окружающее пространство, улучшают экологию наших городов. Только для достижения такого эффекта, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов, необходимо воплотить эти самые идеи в жизнь, реально превращая их в дела. Вот тогда наступят, по его мнению, качественные изменения в нашей жизни, улучшатся условия обитания человека, включая и городскую среду, и естественные природные территории.

Пять лет назад Давыдов впервые предложил свои 20 идей широкой общественности. Несмотря на рекламу в СМИ и многочисленные попытки донести их до власти, предложения его остались без должного внимания. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности Дмитрия побудил 2020 год. Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу России, если будут вовремя претворены в жизнь.

По мнению Дмитрия Давыдова, для достижения экономического роста России необходимо использовать опыт передовых зарубежных стран, которые доказали, что выбранный ими путь развития успешен. У России, с ее интеллектуальным потенциалом и природными ресурсами, уверен Дмитрий, есть много возможностей превзойти самые прогрессивные государства. Для этого и ведется работа по подготовке комплекса мер, состоящих из 20 предложений. Проект Давыдова включает в себя такие разделы, как экотехнологии для города, строительный бум, эффективная госслужба, госуслуги и платные сервисы, общественная безопасность, дорожные вопросы и экология, развитие спортивной инфраструктуры и другие. Многие из этих идей способны, по мнению Дмитрия, вывести Россию в число самых передовых стран мира. Десятая часть идей посвящена внедрению лучшего опыта в сфере экологии.

В качестве примера Дмитрий приводит опыт Сингапура, который стал ныне самым зеленым мегаполисом в мире. Для этого городу потребовалось восстановить закисленные почвы, наладить систему стоков и полива, завезти восемь тысяч разновидностей растений и посадить миллионы деревьев и кустарников.

В одном из новых кварталов в Новой Москве за чистотой и порядком во дворах и на улицах следят не только видеокамеры, но и сами жители / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В 1965–1979 годы остров испытывал разруху и запущенность. Власти приняли жесткие меры, поставили полицейских на каждый перекресток. Они контролировали и штрафовали жителей за каждый плевок, выброшенную жвачку, выгул скота на улицах города. Вскоре и менталитет населения изменился в лучшую сторону. Таким образом, считает Дмитрий, нынешнее экологическое благополучие Сингапура создано благодаря совместным усилиям граждан и властей.

Для наведения порядка не нужно много времени, поясняет Давыдов: с помощью видеокамер можно легко отследить нарушителя чистоты — достаточно установить камеры на перекрестках, тротуарах, во дворах домов. Но важна роль общества. Число тех, кто имеет телефон, снабженный камерами, во много раз превышает количество средств визуального контроля. Поэтому достаточно будет привести штрафы к разумным размерам и отдавать из них 50 процентов уполномоченному заявителю. Он выделит часть поступивших средств тем, кто сообщит о правонарушении. Таким образом студенты, пенсионеры, домохозяйки заработают деньги, а общество получит систему эффективного контроля, которая позволит быстро навести порядок. Уполномоченные заявители с помощью камер могут фиксировать и факты загрязнения города. Камеры станут не обременением, а источником дохода — предприниматель будет получать 50 процентов от суммы полученных государством штрафов.

Функционировать система видеонаблюдения может, по мнению Давыдова, следующим образом: операторы будут отслеживать происходящее на улицах городов по записям, и при обнаружении нарушителя вводить его изображение в программу идентификации личности. Она определит данные нарушителя. Результаты будут переданы в специально созданное подразделение экологической полиции, контролирующей чистоту.

Выявленных нарушителей Дмитрий Давыдов предлагает наказывать, отправляя на общественные работы — убирать улицы или сортировать мусор. По желанию виновного такие работы могут быть заменены крупным штрафом с прогрессирующей составляющей (первичное нарушение — стандартный тариф, повторное — удвоенный и так далее). Если факт загрязнения был зафиксирован частным лицом, например на мобильный телефон, информация об этом должна поступить уполномоченному заявителю, который произведет те же действия, но разделит сумму вознаграждения (в заранее оговоренной пропорции) с человеком, зафиксировавшим факт загрязнения.

В одном из новых кварталов в Новой Москве за чистотой и порядком во дворах и на улицах следят не только видеокамеры, но и сами жители / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С учетом развития технологий, считает Давыдов, не составит труда разработать приложения для мобильных телефонов, которые позволят в режиме реального времени передавать фотографии, сделанные частным лицом, уполномоченному заявителю.

Это только часть идей по обеспечении экологической чистоты наших городов. Изучив опыт других стран, Дмитрий Давыдов предлагает внедрить новшества в сферы переработки бытовых отходов и озеленения городов. Чтобы у людей не возникало сомнений, что именно считать нарушением, отмечает предприниматель, необходимо четко расписать требования к сбору, сортировке и уничтожению мусора.

Базовым вариантом может послужить существующий в Швейцарии механизм его раздельного сбора. Простое складирование бытового мусора на свалках, напоминает Давыдов, наносит большой экологический и экономический вред. Более того, такой мусор — опасная разнородная масса, в которой развиваются бактерии, несущие смертельную опасность для человека.

С 2000 года Швейцария полностью запретила организацию свалок на своей территории, отмечает Дмитрий. Сбор и переработку бытовых отходов передали частным компаниям, которые помогли стране за короткий период стать одним из лидеров по утилизации мусора в Европе. Отсортированному вторсырью находят различное применение: в Японии, например, из переработанных пластиковых бутылок изготавливают спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, школьную форму и многое другое. Также японцы перерабатывают стекло, фарфор, изготавливая из них плитку для мощения улиц, и панели для облицовки стен. По мнению Давыдова, в Японии очень хорошо развито производство стройматериалов из мусора. А из пищевых отходов, напоминает он, в Стране восходящего солнца после переработки получают удобрения, необходимые в сельском хозяйстве.

Заслуживает внимания также опыт практичных немцев, отмечает Дмитрий. В каждом микрорайоне в городах Германии есть хозяйственные дворы, куда горожане, как правило по субботам, везут крупные предметы, от которых пора избавиться, но которые запрещено выбрасывать в обычные контейнеры. Такие вещи может бесплатно забрать себе любой. Ну а то, что никто не забрал, подчеркивает Давыдов, попадает в зависимости от типа изделия либо на фабрики по переработке, либо используется в качестве топлива для котельных. Мусоросжигающие заводы в этой стране, рассказывает Дмитрий, являются небольшими электростанциями. Когда немецкие власти запретили складировать мусор на свалках, в стране как на дрожжах стали расти целые комплексы, производящие электричество и тепловую энергию из бытовых отходов.

Еще одним немаловажным моментом, который можно было бы легко позаимствовать у зарубежных стран, является формат промежуточного хранения отходов в городских условиях, отмечает Давыдов. В той же Швейцарии для этого используют баки подземного хранения, которые позволяют свести к минимуму загрязнение прилегающих территорий и избавиться от неприятных запахов и вредных насекомых.

Отдельный акцент Давыдов делает экологическом просвещении, которое важно начинать прямо с детского возраста. Например, в Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи, дети пишут контрольные работы на экологические темы: «Куда нужно выбрасывать пенопласт» или «Как правильно выгуливать собаку».

В одном из новых кварталов в Новой Москве за чистотой и порядком во дворах и на улицах следят не только видеокамеры, но и сами жители / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

У России есть уникальная возможность в кратчайшие сроки внедрить на своей территории самые лучшие и современные способы переработки мусора, считает Дмитрий. Для этого наряду с другими мерами предприниматель предлагает предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль. Например, таким компаниям на протяжение первых 10 лет достаточно будет выплачивать всего лишь 1–3 процента от прибыли в качестве налогов при условии, что устанавливаемое ими современное оборудование будет соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты.

Дмитрий повторяет: по принципу заимствования у разных стран необходимо отбирать только технологии самых лучших и передовых решений. А в случае, если после запуска созданного на основе таких технологий оборудования фактические показатели будут отличаться от заявленных инвесторами, то на компанию можно будет накладывать крупные денежные штрафы. Используя опыт зарубежных стран, подчеркивает Давыдов, общество может избавиться от мусорных свалок, наносящих большой вред экологии и здоровью. Кроме того, повысится предпринимательская активность. Страна получит экологически чистые предприятия по переработке и преобразованию бытовых отходов в теплоэлектроэнергию, а также увеличит доходную часть бюджета за счет инвестиций и дополнительных поступлений от налогов и сборов, считает Дмитрий.

СПРАВКА

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов — сторонник использования лучшего опыта успешных зарубежных стран в России. Он желает, чтобы наша страна, располагающая огромным потенциалом, стала одной из самых процветающих держав. Давыдов не собирается никуда баллотироваться. Он не связан с политиками.

Более того, Дмитрий не является гражданином России и не проживает в ней. Его попытка улучшить жизнь россиян — дань предкам. Россия — его историческая родина. Прадед и другие родственники Дмитрия отдали свои жизни, сражаясь против фашизма в Великой Отечественной войне. Он лишен политических амбиций. Действует в одиночку. Рассказывая о проекте 20 идей, Дмитрий Давыдов подчеркивает свою нейтральную позицию. Его концепция не задевает ничьих интересов, ни одну политическую партию. Красной нитью через его проект проходит мысль о том, что результатом воплощения этих идей будет довольно все население страны.

Поэтому Дмитрий Давыдов надеется, что государство услышит и поддержит его предложения.

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