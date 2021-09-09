Экономика излечилась от последствий коронакризиса

Студенты-первокурсники МГИМО Павел Копьев и Валерия Мальцева пришли на IV Столыпин-форум, чтобы послушать дискуссии экспертов и больше узнать об актуальных экономических тенденциях / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В четверг, 9 сентября, в Московском государственном институте международных отношений прошло открытие IV Столыпин-форума. Эксперты обсудили влияние ковида на экономику.

Эксперты, бизнесмены и представители власти собрались на открытой площадке у здания МГИМО, чтобы обсудить текущее состояние экономики и найти новые решения проблем. Присоединились к ним и молодые специалисты.

Студентка первого курса факультета экономики и коммерции МГИМО Валерия Мальцева учится по специальности «торговое дело». Путь девушки в профессии только начинается. Однако уже сейчас она понимает всю важность присутствия на форуме.

— Конечно, когда мы выпустимся и будем работать, экономика изменится. Но сейчас нам нужно знать, что происходит в мире. Я пришла на форум, чтобы расширить свой кругозор. Нам, студентам, важно понимать ход истории, чтобы в будущем не допускать ошибок, — рассказывает Валерия Мальцева.

Ее одногруппник Павел Копьев внимательно слушает выступления экспертов и конспектирует важные мысли.

— Я слежу за новостями мировой и российской экономики. Я считаю, что это касается каждого из нас, особенно во время пандемии. Именно поэтому мы здесь, — добавляет Павел Копьев.

На сцене форума тем временем активно обсуждают влияние коронавируса на экономику и технологии.

— Пандемия мощно продвинула цифровые технологии на 10 лет вперед. Мы должны были оказаться в том месте, где находимся сейчас, к 2030 году, — рассказал директор сервисов по маркетингу российской транснациональной компании в отрасли информационных технологий Андрей Себрант.

Студенты-первокурсники МГИМО Павел Копьев и Валерия Мальцева пришли на IV Столыпин-форум, чтобы послушать дискуссии экспертов и больше узнать об актуальных экономических тенденциях / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Так, например, прогноз погоды в компании рассчитывают уже не аналитики, а облачные сервисы с помощью машинного обучения. Это называется цифровой двойник.

В то же время председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и глава Московского представительства Объединения Торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп с сожалением отметил, что за первое полугодие 2021-го Немецкий федеральный банк прямо не инвестировал в российский бизнес. По его словам, до пандемии за аналогичный период инвестиции обычно составляли 1,5 миллиарда евро.

— Нужно признать, что надежды на объединение людей и экономик под угрозой пандемии — это иллюзия. Наука подарила человечеству более 10 хороших вакцин в кратчайшие сроки. А люди ведут себя инфантильно: «Ой, вакцинация меня не касается. Не буду прививаться». И в итоге из-за политики бизнес не может передвигаться между странами, — подчеркнул Маттиас Шепп.

Рост инвестиций в российскую экономику все же наблюдается. Главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров прогнозирует, что именно за их счет в ближайшее время рост экономики России составит 2,5 процента в год.

— Экономика сейчас полностью восстановилась, и именно сейчас инвестиции оправданны, — подчеркивает Винокуров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей:

— Экономика сейчас стабилизировалась. Сегодня коронакризиса уже нет. Пандемия еще может возвращаться, мутирующую болезнь мы еще не победили. Но того уровня кризиса, который был, я думаю, экономисты уже не увидят. Потому что мы научились адаптироваться к болезни и с медицинской, и с экономической точки зрения.