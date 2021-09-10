300 многодетных семей и семей с детьми-инвалидами получили подарочные наборы ко Дню города

Фото: Марина Карасова / Вечерняя Москва

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», являющимся единственным в России «банком еды», собрала для московских многодетных семей продуктовые наборы.

Продуктовые наборы к празднику получили 300 московских многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, подопечных фонда, в которых воспитывается в общей сложности более 1000 детей. Суммарный вес всей продовольственной помощи, оказанной малоимущим семьям накануне городского праздника, составил более 1,3 тонны.

Торговая сеть подготовила для нуждающихся москвичей 300 праздничных наборов, куда вошли растительное масло, различные крупы, сухие завтраки, чай, какао, печенье и сладости. Более 50 процентов каждого продовольственного набора — это продукция собственных торговых марок торговой сети. Общий вес одного продуктового набора составил свыше четырех килограммов. Адресную доставку подарков малоимущим московским семьям осуществили волонтеры фонда «Русь».

— Забота о многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами — одна из ключевых ценностей нашей торговой сети. В день рождения нашей любимой столицы мы хотим поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. Продуктовые наборы многодетным семьям — это наш подарок в честь праздника города. Мы желаем, чтобы добрая и радостная атмосфера царила в доме каждой семьи вне зависимости от жизненных условий и обстоятельств, — отметила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка» Екатерина Демешко.