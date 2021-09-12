Как найти работу в Новой Москве

Жители ТиНАО могут похвастаться широкими возможностями и для отдыха, и для работы. Елена Мирошниченко в поселении Краснопахорское/ Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Количество рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы с 2012 года увеличилось в три раза! Где в Новой Москве можно найти работу?

Сейчас на присоединенных территориях уже 267 тысяч рабочих мест.

— В социальной сфере и госуправлении количество работающих с 2012 года выросло на 13 тысяч человек, в обрабатывающей отрасли — на 10,5 тысячи, в логистике и связи нашли работу 27,7 тысячи соискателей, — перечисляет руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. — На объекты потребительского рынка пришли работать еще 46 тысяч человек, а в строительную отрасль — почти 30 тысяч новых специалистов.

Среди крупнейших работодателей ТиНАО — бизнес-центры, масштабный оптово-розничный продовольственный центр и производство нетканых материалов.

Сейчас, кстати, по всей Новой Москве строят коммерческую недвижимость. Так, например, в городе Московский появился гостиничный комплекс площадью более 10 тысяч кв. метров, где созданы десятки рабочих мест. В поселении Сосенское открыт многофункциональный торговый комплекс площадью более 27 тысяч «квадратов». Там будут трудиться свыше 900 человек.

А в деревне Верхнее Валуево построены тепличный и рассадный комплексы площадью почти 30 тысяч кв. метров. Здесь появилась работа для 900 человек.

Как рассказал глава департамента, к 2035 году в Новой Москве будут жить 1,5 млн человек, а рабочих мест будет создано миллион. Впрочем, ждать 2035 года не нужно. Вот ближайшие планы по рабочим местам. К 2024 году в ТиНАО появится первый промышленный технопарк.

— Инвестиции в проект составят 550 млн рублей, будет создано порядка 300 рабочих мест, — рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Всего же таких технопарков к 2035 году планируется построить 20. Их общая площадь составит 12 млн кв. метров.

Уже сейчас в деревне Сахарово строится роботизированный архивный комплекс. Кстати, самый большой в Европе.

— Обработка всех архивных данных будет происходить в считаные минуты. Здесь будут применять роботизированные системы, системы искусственного интеллекта. Это позволит освободить десятки тысяч квадратных метров в других учреждениях: в поликлиниках, больницах и так далее, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В архивном комплексе будут трудиться около 350 человек.

Еще один перспективный, с большим числом рабочих мест, проект — технополис модульного домостроения. Он появится в поселении Марушкинское и будет производить сверхкрупные квартирные модули.

— Многие рабочие места, которые создаются в ТиНАО, рассчитаны на высокую квалификацию сотрудников, — рассказывает Владимир Жидкин. — А это значит, что работающие будут получать достаточно высокую зарплату. Второй важный момент — упор делается на высокотехнологичные и экологически чистые производства.

Новая Москва таким образом станет не рабочей окраиной, а, напротив, территорией роста относительно всей столицы.

ЦИФРА

100 тысяч новых рабочих мест планируется создать в ТиНАО в ближайшие четыре года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ЛОГИСТИКА

В деревне Давыдково, что в поселении Марушкинское Новой Москвы, завершилось строительство четвертой очереди логистического центра. Он состоит из пяти административно-складских корпусов. Ранее строители сдали первые три очереди проекта. Это более 160 тысяч «квадратов» складской и офисной недвижимости, а также парковка на 330 машин. Комплекс огромен! Он размещен на нескольких участках площадью 76,3 га, включает 25 складских и административных корпусов. Проект реализован частным инвестором.

— Логистические и распределительные центры крупных торговых сетей будут появляться в Новой Москве и дальше, — убежден член Московской гильдии риелторов Евгений Карпин. — Дело в том, что участки для застройки здесь пока относительно дешевы, а дорожная инфраструктура уже достаточно развита.

Сюда — благодаря открытию Центральной кольцевой автодороги — просто как завозить товар, так и развозить потом по Москве. Логистические центры хороши еще и тем, что создают для местных жителей новые рабочие места.

ПЛАНЫ

В Новой Москве будет активно строиться не только жилая, но и коммерческая недвижимость. А именно — торговые центры, офисные и физкультурно-оздоровительные комплексы, гостиницы, АЗС, магазины, дома отдыха. Об этом заявил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Город придерживается принципа комплексного развития новых территорий, — пояснил Жидкин. — Это позволяет создавать здесь новые рабочие места и, что особенно важно, уменьшает ежедневную маятниковую миграцию. Многим местным жителям уже нет необходимости ездить на работу в «старую» Москву — работа есть рядом с домом. Я думаю, планка в 1 млн квадратных метров коммерческой недвижимости в ближайшее время станет ежегодной нормой.