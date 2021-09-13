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Египет защитит русских туристов

Александр Кудрявцев

Общество
Египет защитит русских туристов
Министр туризма Египта Халед аль-Анани / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Во время визита в Москву министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал журналистам о мерах профилактики коронавируса на курортах Красного моря.

Египет и Россия восстановили регулярные рейсы из России в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх еще в августе 2021 года. Но существенно расширить туристический поток планируется с октября. Пока на курортах Красного моря Египет готов принимать из Москвы по 30 самолетов еженедельно. Но в будущем их число может увеличиться. Уже организовано прямое авиасообщение также и из других городов России.

— Чтобы прилететь в Египет, достаточно иметь сертификат о вакцинации от коронавируса. Подойдет любая из российских вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Еще можно сделать ПЦР-тест как до вылета, так и в аэропорту на курорте, — пояснил Халед аль-Анани.

Свыше 70 процентов египетских отелей получили разрешение вновь открыться после пандемии коронавируса. Для них разработали специальные протоколы профилактики. Весь персонал, который взаимодействует с туристами, прошел вакцинацию. Бассейны, холлы, тренажерные залы — все помещения постоянно дезинфицируются. Если турист заболеет в Египте, ему не стоит волноваться.

— Для человека с COVID-19 отель выделяет отдельный номер. Там турист будет проходить лечение, если болезнь протекает легко. Все затраты на себя берет отель. В случае серьезного течения болезни человека доставят в больницу. Все лечение оплачивает правительство Египта, — рассказал министр.

Он добавил, что по результатам тестирований среди туристов, которые отдыхали в Египте на курортах Красного моря летом 2021 года и вернулись в Россию, заболели менее одного процента от общего числа отдыхающих.

СПРАВКА

Регулярное авиасообщение с Египтом Россия прекратила в 2015 году после взрыва аэробуса A321с россиянами над Синайским полуостровом в результате террористического акта. В 2018 году российским туристам стали доступны полеты в Каир. С 9 августа Россия возобновила регулярные авиарейсы с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.

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