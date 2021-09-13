Писатель Альберт Лиханов: Мой принцип прост — надо оставаться верным себе

Писатель Альберт Лиханов у себя на даче в рабочем кабинете / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

13 сентября исполнилось 86 лет известному писателю, бессменному председателю Российского детского фонда, другу нашей редакции Альберту Лиханову.

На протяжении многих лет утро своего дня рождения Альберт Анатольевич встречает одинаково. Ничего не афишируя и не делая из этого никакого пиара, он покупает цветы и едет на Новодевичье кладбище к памятнику Зое Космодемьянской. Они родились в один день, только Зоя в 1923-м.

Но святое отношение к знаменитой героине Великой Отечественной войны у Лиханова связано не с этой их общей датой. Когда-то потрясенный ее мужеством, он многое делает для увековечивания памяти о ней и считает, что героев Отечества забывать непростительно. 13 сентября исключением не стал: наш звонок с поздравлениями застал Альберта Анатольевича возле памятника Зое.

Свое кредо писателя и человека Лиханов формулирует кратко и просто: надо быть верным себе, только и всего.

— Вера и верность — два наиважнейших слова для каждого, причем они одного корня, эти слова. Говоря о вере, я имею в виду не одну лишь веру в Бога, тут складывается вместе и вера в свое дело, в нужность того, что ты делаешь. Делаешь по вере и хранишь этому верность...

У него нет выходных, если он не занят делами фонда, садится писать. В последнее время книги получаются звенящими: это правдивые воспоминания о непростом времени детства и отрочества.

Сегодня Альберт Лиханов попрежнему занят решением сложных «детских» вопросов, фонд, который был им основан и которым он руководит 35 лет, помогает государству решать сложнейшие проблемы, связанные с детским здравоохранением и не только.

Девиз фонда — «Ни дня без доброго дела» — здесь соблюдается без указов сверху, это давно норма для всех сотрудников и тех, кто фонду помогает.

На момент написания этого текста РДФ оказал помощь детям на сумму 21 821 269 091 рубль. А начиналось все с Лиханова. Ему есть чем отчитаться перед небом.

ДОСЬЕ

Альберт Анатольевич Лиханов — русский писатель, общественный деятель, председатель Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»), академик Российской академии образования (РАО), член-корреспондент АПН СССР, автор книг, в которых затрагиваются поколенческие, моральные темы, лауреат множества литературных премий, кавалер ряда самых значимых государственных наград.

Коллектив редакции «Вечерняя Москва» от всей души поздравляет Альберта Лиханова с Днем рождения. Здоровья Вам, сил, успехов и новых книг!