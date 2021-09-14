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Писал о солдатах и фронте

Александр Кудрявцев

Сюжет: 

«Вечерке» – 100 лет
Общество
Писал о солдатах и фронте
Фотография военного журналиста Валерия Косолапова, хранящаяся в музее «Вечерки» / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Корреспондент «Вечерней Москвы» Александр Кудрявцев в рамках цикла «Наш век», посвященного 100-летию газеты, расскажет об интересных экспонатах музея редакции.

В музее редакции хранится множество подарков от Клуба учителей, который работает на базе «Вечерки». Один из них — портрет военного журналиста Валерия Косолапова.

Эта фотография сделана в 1943 году. Тогда Валерий Алексеевич служил агитатором политуправления Московского военного округа. До этого он был секретарем партбюро Отдельного саперного батальона столичной зоны обороны. Ему довелось принимать участие в Битве за Москву.

Валерий Косолапов никогда не работал в газете «Вечерняя Москва». Зато из-под его пера вышло много талантливых заметок и репортажей о солдатах и положении дел на фронте, опубликованных в других изданиях.

— Он регулярно писал заметки с передовой. Затем стал главным редактором фронтовой газеты «Красный воин». Служил в армии до 1948 года, уволился в запас в звании полковника, — сказала внучка журналиста, директор музейного объединения «Большая школьная история Писцовой улицы» школы № 1164 Елена Гераскина.

Доподлинно неизвестно, дружил ли Валерий Косолапов с кем-то из военных корреспондентов газеты «Вечерняя Москва», которая даже в годы войны продолжала выходить без перерывов. После армии журналист сменил тематику. С 1960 года Валерий Алексеевич возглавлял «Литературную газету», руководил издательством «Художественная литература».

КСТАТИ

Валерий Косолапов награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и другими наградами. Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

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