Пять лет непрерывного движения: наземное кольцо отметило первый юбилей

Прибытие поезда «Ласточка» на станцию Московского центрального кольца «Нижегородская» / Фото: АГН Москва

Московское центральное кольцо на днях отметило пятилетие. Какие перспективы ждут МЦК, «Вечерка» выясняла у специалистов.

Задуманная более ста лет назад, еще при царе, железная дорога (малое кольцо) была предназначена для пассажирских и грузовых перевозок. После 1934 года осталась только доставка товаров по рельсам.

Годы фактического забвения сделали свое дело — малое кольцо Московской железной дороги стало рудиментом бурно развивающегося мегаполиса.

Новый проект, обсуждать который начали еще десять лет назад, был призван возродить железную дорогу.

— Мы сделали все, чтобы интегрировать бывшую царскую железную дорогу в современную транспортную систему, — говорит главный архитектор Московского центрального кольца Тимур Башкаев. — В ходе реализации проекта мы устраивали систему комфортных пешеходных переходов, создавали дополнительные связи, которые сейчас получают расширение за счет ввода станций Большого кольца метро и маршрутов Московских центральных диаметров.

Популярность наземного метро, как почти сразу окрестили МЦК, росла ежемесячно. Предполагалось, что кольцо будет перевозить 250 тысяч человек в день спустя пару-тройку лет после открытия, но уже за первый год этот показатель был превзойден. Сейчас цифра вдвое больше, а интервалы движения современных «Ласточек» короче.

— Мы дважды сокращали интервал движения, открыли и продолжим открывать новые вестибюли, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, открытие Московского центрального кольца вдохнуло жизнь в прилегающие территории. На их месте сегодня — жилые кварталы со школами, детсадами и спортплощадками.

— Успех проекта показал, что железнодорожный транспорт органично вписывается в жизнь мегаполиса, — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Тимур Башкаев добавляет, что в ближайшем будущем МЦК станет еще удобнее. Одна из первоочередных задач — дооснащение отапливаемых терминалов. В свое время оно не было завершено из-за того, что кольцо было введено в строй раньше, чем планировалось. Но более глобальная задача — создание комфортной для пассажиров железнодорожной сети, в частности Московских центральных диаметров.

ЦИФРА

633 миллиона человек воспользовались поездками по Московскому центральному кольцу за пять лет.

КСТАТИ

В 2022 году МЦК интегрируют с Киевским направлением Московской железной дороги. Будет построена новая станция «Тестовская», которую свяжут со станцией «Деловой центр»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Самой популярной станцией Московского центрального кольца среди пассажиров считается «Площадь Гагарина». В августе ею воспользовались более миллиона человек.