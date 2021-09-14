Кибершкола предлагает детям свободу творчества

Ученики «Кибершколы» Мирослава Притыкина (на первом плане) и Полина Кузовкина на уроке создают электронную музыку / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

В «Кибершколе» Департамента образования и науки Москвы стартовал учебный год. Вчера своими впечатлениями с «Вечерней Москвой» поделились новые ученики.

Необычное образовательное учреждение «Кибершкола» Московского центра «Патриот. Спорт» впервые открыла двери в 2018 году. В начале здесь учились только старшеклассники, а в 2019/2020 учебном году начался прием ребят в 7–9-е классы. 1 сентября 2021 года в школу пришли пяти— и шестиклассники.

Обычные предметы учебной программы тут сочетаются с основами программирования, лингвистики и киберспорта, профориентацией и многим другим. Например, на уроках труда дети строят роботов, на музыкальных занятиях пишут электронную музыку, на уроках изобразительного искусства рисуют комиксы, на физкультуре занимаются стретчинг-фитнесом и специальной гимнастикой. В школе действует формат наставничества: старшеклассники обучают и поддерживают младших ребят.

В «Кибершколе» есть все условия для интеллектуального и физического развития учеников. Уроки чередуются с компьютерными занятиями и спортивными активностями. Идут сюда учиться заинтересованные ребята.

Ученик 6-го класса Максим Лебедев серьезно увлекается робототехникой и IT-технологиями. Он решил стать профессиональным киберспортсменом, а родители выбор сына поддержали.

— В школе замечательные учителя и отличное образование. Об этом я знаю не понаслышке — знаком со старшеклассниками, которые здесь учатся, — рассказал Максим. Особенно ему нравится возможность готовиться к киберсоревнованиям по танцам. В школе есть специальные игровые приставки с Just Dance. — В прошлом году я был участником чемпионата «Кибершколы» по этой дисциплине и занял третье место, — поделился он. — Сейчас танцуем с ребятами на каждой перемене, планируем посещать дополнительные занятия и участвовать в соревнованиях.

Еще на уроках ребята знакомятся с историей создания компьютерных игр. Эти знания нужны им, чтобы в будущем тоже реализовать себя в этой сфере.

— У меня есть цель — стать профессиональным киберспортсменом, и наша школа — лучшее место для ее достижения. Я хочу не только участвовать в соревнованиях, но и создавать виртуальные миры, — поделился Максим Лебедев.

Занятия музыкой здесь тоже необычные. Дети изучают историю этого искусства, а также учатся создавать произведения в современном формате. Пятиклассница Мирослава Притыкина очень любит электронную музыку.

— Нам предоставляют полную свободу творчества, — отметила она. — Сейчас я учусь писать музыкальные треки и планирую сочинить свой альбом.

А еще Мирослава хорошо рисует. И на уроках изобразительного искусства преподаватель учит детей не просто основам живописи. Школьники самостоятельно создают комиксы.

— Мы детально прописываем сюжет, продумываем историю от начала и до конца. Мы фантазируем, но при этом придерживаемся плана, который создали для комикса. И это готовит нас к тому, чтобы мы могли добиться всех поставленных целей в будущем, — сказала она.

Семиклассница Полина Кузовкина планирует стать экономистом. Этот предмет она, в частности, изучает с помощью компьютерной игры Minecraft.

— Ее процесс предполагает умение эффективно распоряжаться средствами и ресурсами, — рассказала школьница.

К слову, именно компьютерная игра привела Полину в «Кибершколу». Однажды она приехала сюда на соревнования и решила, что обязательно хочет тут учиться. О своем выборе ни капли не жалеет, ведь образовательный процесс в этой школе увлекательный и, главное, полезный.

— Со специализацией в экономике определюсь в процессе учебы, — добавила Полина. — А пока что занимаюсь изучением основ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Авдеева, директор «Кибершколы»:

— Наши самые младшие ученики увлечены виртуальной реальностью не меньше старшеклассников. У нас креативная команда преподавателей, их основная задача — направить интерес детей к компьютерному спорту в практическое русло. В «Кибершколе» ребята изучают современные технологии последовательно и с пользой. Первые недели обучения показали, что самыми популярными занятиями у пяти- и шестиклассников стали робототехника и создание комиксов.

СПРАВКА

Во время каникул «Кибершкола» проводит для всех желающих сезонные проекты — «Киберосень», «Киберзиму», «Кибервесну» и «Киберлето». В июне учащиеся 115 московских образовательных организаций посетили онлайн более 30 курсов по 3D-моделированию, изучению географии, истории, архитектуры и лингвистики киберспорта, маркетингу в социальных сетях, музыкальному продюсированию.