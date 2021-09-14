Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кибершкола предлагает детям свободу творчества

Марьяна Шевцова

Общество
Кибершкола предлагает детям свободу творчества
Ученики «Кибершколы» Мирослава Притыкина (на первом плане) и Полина Кузовкина на уроке создают электронную музыку / Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

В «Кибершколе» Департамента образования и науки Москвы стартовал учебный год. Вчера своими впечатлениями с «Вечерней Москвой» поделились новые ученики.

Необычное образовательное учреждение «Кибершкола» Московского центра «Патриот. Спорт» впервые открыла двери в 2018 году. В начале здесь учились только старшеклассники, а в 2019/2020 учебном году начался прием ребят в 7–9-е классы. 1 сентября 2021 года в школу пришли пяти— и шестиклассники.

Обычные предметы учебной программы тут сочетаются с основами программирования, лингвистики и киберспорта, профориентацией и многим другим. Например, на уроках труда дети строят роботов, на музыкальных занятиях пишут электронную музыку, на уроках изобразительного искусства рисуют комиксы, на физкультуре занимаются стретчинг-фитнесом и специальной гимнастикой. В школе действует формат наставничества: старшеклассники обучают и поддерживают младших ребят.

В «Кибершколе» есть все условия для интеллектуального и физического развития учеников. Уроки чередуются с компьютерными занятиями и спортивными активностями. Идут сюда учиться заинтересованные ребята.

Ученик 6-го класса Максим Лебедев серьезно увлекается робототехникой и IT-технологиями. Он решил стать профессиональным киберспортсменом, а родители выбор сына поддержали.

— В школе замечательные учителя и отличное образование. Об этом я знаю не понаслышке — знаком со старшеклассниками, которые здесь учатся, — рассказал Максим. Особенно ему нравится возможность готовиться к киберсоревнованиям по танцам. В школе есть специальные игровые приставки с Just Dance. — В прошлом году я был участником чемпионата «Кибершколы» по этой дисциплине и занял третье место, — поделился он. — Сейчас танцуем с ребятами на каждой перемене, планируем посещать дополнительные занятия и участвовать в соревнованиях.

Еще на уроках ребята знакомятся с историей создания компьютерных игр. Эти знания нужны им, чтобы в будущем тоже реализовать себя в этой сфере.

— У меня есть цель — стать профессиональным киберспортсменом, и наша школа — лучшее место для ее достижения. Я хочу не только участвовать в соревнованиях, но и создавать виртуальные миры, — поделился Максим Лебедев.

Занятия музыкой здесь тоже необычные. Дети изучают историю этого искусства, а также учатся создавать произведения в современном формате. Пятиклассница Мирослава Притыкина очень любит электронную музыку.

— Нам предоставляют полную свободу творчества, — отметила она. — Сейчас я учусь писать музыкальные треки и планирую сочинить свой альбом.

А еще Мирослава хорошо рисует. И на уроках изобразительного искусства преподаватель учит детей не просто основам живописи. Школьники самостоятельно создают комиксы.

— Мы детально прописываем сюжет, продумываем историю от начала и до конца. Мы фантазируем, но при этом придерживаемся плана, который создали для комикса. И это готовит нас к тому, чтобы мы могли добиться всех поставленных целей в будущем, — сказала она.

Семиклассница Полина Кузовкина планирует стать экономистом. Этот предмет она, в частности, изучает с помощью компьютерной игры Minecraft.

— Ее процесс предполагает умение эффективно распоряжаться средствами и ресурсами, — рассказала школьница.

К слову, именно компьютерная игра привела Полину в «Кибершколу». Однажды она приехала сюда на соревнования и решила, что обязательно хочет тут учиться. О своем выборе ни капли не жалеет, ведь образовательный процесс в этой школе увлекательный и, главное, полезный.

— Со специализацией в экономике определюсь в процессе учебы, — добавила Полина. — А пока что занимаюсь изучением основ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Авдеева, директор «Кибершколы»:

— Наши самые младшие ученики увлечены виртуальной реальностью не меньше старшеклассников. У нас креативная команда преподавателей, их основная задача — направить интерес детей к компьютерному спорту в практическое русло. В «Кибершколе» ребята изучают современные технологии последовательно и с пользой. Первые недели обучения показали, что самыми популярными занятиями у пяти- и шестиклассников стали робототехника и создание комиксов.

СПРАВКА

Во время каникул «Кибершкола» проводит для всех желающих сезонные проекты — «Киберосень», «Киберзиму», «Кибервесну» и «Киберлето». В июне учащиеся 115 московских образовательных организаций посетили онлайн более 30 курсов по 3D-моделированию, изучению географии, истории, архитектуры и лингвистики киберспорта, маркетингу в социальных сетях, музыкальному продюсированию.

Читайте также:
киберспортОбразованиетехнологии будущего
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте