Ответственные компании наградят грантами

Директор компании Сергей Смирнов (слева) и его заместитель Александр Немет держат сертификат о прививке. Предприятие претендует на грант за то, что выполнили норму по вакцинации/ Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Стали известны первые сто компаний, которые могут претендовать на гранты за выполнение требования о вакцинации. Об этом вчера сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В перечень предприятий и организаций, которые будут претендовать на гранты, вошли те, кто первыми выполнили требования об обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников и предоставили данные на портал мэра Москвы.

— Правительство Москвы поощряет компании, которые вовремя вакцинировали своих сотрудников. Среди возможных получателей поддержки компании разного профиля: медклиники, дома быта, автосервисы, общепит, типографии, а также высокотехнологичные компании столицы. Размер гранта составит 100 процентов налога на доходы физических лиц, который организация заплатила за последний год, но не более пяти миллионов рублей, — рассказали в департаменте.

Среди предприятий, которым могут одобрить финансовую поддержку, компания, которая оказывает услуги по диагностике, лечению и профилактике заболеваний. Еще один получатель гранта — компания-резидент технопарка «Калибр». Предприятие осуществляет материалообработку с помощью лазеров и систем промышленной автоматизации.

— Все наши сотрудники очень ответственно подошли к вопросу безопасности своего здоровья, — отметил директор предприятия Сергей Смирнов. — Очень многие сделали прививку еще до того, как это стало обязательным.

Примечательно, что даже иностранные сотрудники компании вакцинировались.

— И делали они это не ради статистики, а для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, — добавил Сергей Смирнов.

По его словам, основная часть работников вакцинировалась в марте и апреле этого года, а сам Сергей сделал прививку в мае.

— В моем окружении немало переболевших новой коронавирусной инфекцией. Сестра, бабушка болели, несколько друзей и знакомых.

Причем все в разной степени тяжести перенесли вирус, — поделился предприниматель. Для себя Сергей Смирнов решил однозначно: лучше вакцинироваться и защитить себя, нежели рисковать здоровьем и жизнью.

— Неизвестно, как перенесу коронавирус, какие будут последствия после болезни, ведь инфекция очень, как говорят, непредсказуемая и коварная, — сказал он.

Многие знакомые Сергея после того, как он сделал прививку, тоже последовали его примеру.

Руководитель компании также отметил, что передать данные правительству Москвы о вакцинированных сотрудниках было несложно.

В департаменте уточнили, что всем организациям и индивидуальным предпринимателям, которым одобрили возможную выплату, отправят запрос. Компаниям нужно будет представить акт сверки с налоговым органом по уплаченному НДФЛ. Важно, что сделать это необходимо в течение 10 рабочих дней, иначе право на получение гранта от правительства перейдет следующей по очереди компании.

СПРАВКА

Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на официальном сайте мэра Москвы mos.ru сведения о вакцинации от новой коронавирусной инфекции 60 процентов своих сотрудников.

Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей.