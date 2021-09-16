Эскалаторы для всех

1947 год. Работники столичного метрополитена в центральном зале станции «Бауманская» (по первоначальному проекту она называлась «Спартаковская») / Фото: pastvu.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В среду, 14 сентября 1938 года, из очередного номера газеты «Вечерняя Москва» читатели узнали, что продолжается строительство третьей очереди метрополитена.

Не успели жители столицы порадоваться второму радиусу метрополитена, как главная газета Москвы напечатала, что скоро станций будет еще больше.

Вышла очередная статья за авторством начальника метропроекта Ильи Катцена, который часто публиковался на страницах «Вечерней Москвы». Его материалы отличались конкретикой и ясностью. Вот и на этот раз в нескольких предложениях Илья Ефремович развернул перед москвичами картину будущего метро.

«Строительство линий метро третьей очереди осуществляется в основном на глубоком заложении 30–40 метров под поверхностью. Только конечные участки обоих радиусов и конечные станции сооружаются на глубине 9–12 метров. Трасса Замоскворецкого радиуса дважды пересекает Москву-реку и Водоотводный канал.

Линия метро здесь пройдет в подводных тоннелях на глубине 20–22 метров под дном реки. Проходка будет осуществляться под сжатым воздухом щитами специальной конструкции», — писал Илья Катцен.

Особенно подчеркивал он, что эскалаторы будут на всех новых станциях. Лестницы-чудесницы будут доставлять пассажиров «непосредственно в наземные вестибюли, т. е. на уровень улиц».

Уделяет Илья Катцен внимание также и будущему оформлению станций. Правда, изначальные проекты могли отличаться от того, что мы видим сегодня. Например, станция «Бауманская» в планах называлась «Спартаковская», а ее оформление должно было напоминать о восстании рабов под предводительством Спартака. Проектировал станцию один из самых маститых архитекторов своего времени Борис Иофан. Начавшаяся Великая Отечественная война внесла коррективы в оформление станции.

— Античность трансформируется в героев современности — фигуры тружеников фронта и тыла, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

По проекту предполагалось сделать для «Спартаковской» два вестибюля. Но воплощению идеи помешала война. К этой задумке не раз возвращались, но она так и не была осуществлена.