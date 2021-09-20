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От Лебединого пруда до завода: жители Москвы увидели новую Капотню

Александр Зосимов

Общество
От Лебединого пруда до завода: жители Москвы увидели новую Капотню
Москвичи, проживающие в районе Капотня, часто выбирают для прогулок в выходные дни расположенный поблизости парк / Фото: Сергей Шинов

Жители столицы побывали на экскурсии в районе Капотня, которую организовали для них сотрудники Музея Москвы. Они познакомились с богатой историей района, увидели уютный парк на набережной Москвы-реки, а также посетили нефтеперерабатывающий завод.

Экскурсия по району началась с водоема у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Сотрудники предприятия называют это место Лебединым прудом. И это не случайно: дело в том, что здесь живут пары водоплавающих птиц, которые радуют глаз не только работников предприятия, но и жителей района Капотня.

— Лебеди зимуют в специальном вольере, а весной их выпускают на воду. Потомство, которое производят птицы, передают в столичные парки, — пояснила научный сотрудник Музея Москвы, экскурсовод Дарья Булгакова.

Находясь возле ухоженного водоема с небольшим фонтаном посередине, порой забываешь, что рядом расположено производство. Свежий воздух, прохлада и небольшой ветерок, пробивающийся сквозь кроны деревьев, настраивает на спокойствие и умиротворение.

Пешеходная часть экскурсии продолжилась во 2-м квартале района. Глядя на пятиэтажки, выполненные в стиле конструктивизма, невольно погружаешься в атмосферу времен Советского Союза. Экскурсовод продолжает удивлять интересными фактами: советские здания квартала абсолютно симметричны, однако только на первый взгляд. Если обратить внимание на дом № 1, то можно заметить, что его крыша по периметру украшена лепниной, чего на крыше второго здания нет. Почему так?

— В свое время Иосиф Сталин достаточно серьезно воздействовал на особенности советской архитектуры и старался наделить ее каким-нибудь сложным декором. В эти годы на многих жилых домах появились похожие на колонны сооружения, а также различные замысловатые элементы, как, например, гипсовая лепнина на этом доме, — рассказала Дарья Булгакова.

Памятник воинам-нефтяникам — следующий объект, который мы посетили в рамках пешеходной экскурсии по уникальному району столицы. Скульптура представляет собой фигуру советского воина, склонившегося на колено и держащего в руках предмет, похожий на меч. В верхней части памятника закреплен металлический элемент в виде ордена Великой Отечественной войны. Монумент недавно был отреставрирован Московским нефтеперерабатывающим заводом.

— Многие жители Капотни называют эту скульптуру «Воин с мечом». Но если всмотреться, то можно заметить, что в руках советского солдата не меч, а специальный инструмент, который используют нефтяники, — уточнила Дарья Булгакова.

Участники экскурсии посетили также выполненный в стиле советского модерна Дворец культуры «Капотня», а затем направились в парк на набережной Москвы-реки — последнюю точку пешеходного маршрута. Просторная смотровая площадка, парящие в воздухе деревянные дорожки на сваях, а также уникальная система экотроп пришлись по вкусу многим жителям района. Именно поэтому этот парк является самым популярным местом для прогулок и велопробегов.

— Парк обустроен таким образом, чтобы можно было наблюдать за птицами. Здесь их несколько десятков видов. Особую эстетику месту придают небольшие водные объекты в парке и несколько голубятен, — рассказала экскурсовод.

Заключительная часть экскурсии — сам Московский нефтеперерабатывающий завод. На пути к главной промышленной достопримечательности Капотни пассажиры экскурсионного автобуса достали телефоны, чтобы сфотографировать современный скейт-парк, построенный по просьбе жителей над действующим убежищем гражданской обороны. Жителям Москвы показали стадион спортшколы «Смена», где знаменитые игроки Денис Бояринцев, Алексей и Василий Березуцкие забивали первые голы, а также храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Во время экскурсии по Московскому нефтеперерабатывающему заводу участникам рассказали историю предприятия, которое было основано в 1938 году. В том же году здесь была получена первая тонна бензина.

— Завод является важной частью инфраструктуры столицы: обеспечивает топливом более трети Московского региона, поставляет авиационный керосин во все аэропорты, а каждая вторая улица строится и ремонтируется с использованием битума Московского НПЗ. С 2011 года предприятие проводит масштабную модернизацию, в результате которой воздействие на окружающую среду сократилось в четыре раза, — сообщил экскурсовод.

В конце мероприятия участники экскурсии поделились своими впечатлениями.

— Я была в этом районе лет 15 назад. И то, что я увидела в Капотне тогда и сейчас, — это небо и земля. Ведь изначально тут было ветхое жилье, неухоженные кварталы, а сейчас можно заметить отреставрированные дома и аккуратные улицы, — рассказала москвичка Александра Иванова.

— Не могу, к сожалению, сравнить то, каким район был раньше и каким стал сейчас. Но я соглашусь с Александрой Григорьевной в том, что здесь очень чисто. Экскурсия по заводу, который просто впечатляет своими масштабами, была потрясающей. Я ничего не понимаю в промышленности, но экскурсовод рассказывала все так доходчиво, что я много нового и полезного для себя узнала, — отметила Галина Яковлева.

ФАКТЫ

На Московском нефтеперерабатывающем заводе действует современная комплексная система экологического мониторинга. Контроль осуществляется как на производственной площадке МНПЗ, так и в зоне влияния предприятия.

Вокруг Московского нефтеперерабатывающего завода находятся шесть постов контроля состояния атмосферного воздуха городской службы «Мосэкомониторинг».

За основными технологическими объектами организовано круглосуточное видеонаблюдение. С 2015 года на территории предприятия внедряется автоматизированная система мониторинга воздуха. Девять постов контроля расположены на основных источниках воздействия производства на атмосферный воздух.

Регулярные замеры состояния воздушной, водной среды и почвы проводит центральная заводская лаборатория, имеющая государственную аттестацию.

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