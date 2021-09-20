Виды контроля топлива

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Многие компании с собственным автопарком постоянно сталкиваются с большим расходом топлива в машинах и сливом бензина. Для предотвращения таких ситуаций они начинают внимательнее следить за своими водителями, в том числе с помощью специальных приемов.

Проконтролировать расход топлива можно с помощью выписки по топливной карте, штатного датчика через CAN-шину, проточного датчика расхода топлива (ДРТ) или емкостного датчика уровня топлива (ДУТ). У каждого способа есть свои плюсы и минусы, но популярней всего в этом списке ДУТ.

Датчики уровня топлива — измерительные приборы, использующиеся для определения объема бензина, дизельного топлива или масла в баках транспортных средств.

Принцип работы датчика уровня топлива

Задача ДУТ заключается в измерении уровня горючего, пересчете его объема и передачи этой информации диспетчеру. Установить такое устройство можно непосредственно в любой бак с топливом. Информация о его наполнении передается через указатель уровня топлива, расположенный на приборной панели авто. Более продвинутые датчики могут еще передавать данные о температуре или ускорении.

Виды ДУТ

По выходному сигналу датчики бывают:

Аналоговые — обычно это приборы поплавкового типа. Такое устройство стоит недорого, но у него низкий уровень защиты от помех, из-за чего есть большая погрешность в показаниях. Частотные — информация передается на диспетчерское устройство с помощью кодированного сигнала. Уровень погрешности меньше, чем у аналоговых. Цифровые — оснащены микропроцессорным устройством, в результате данные обрабатываются и передаются в виде цифрового сигнала. Защищен от помех, благодаря чему информация точна.

По конструктивным особенностям бывают поплавковые, емкостные и ультразвуковые датчики.

Как выбрать датчик для автомобиля

Необходимо учитывать следующие факторы:

— габариты топливного бака. Дело в том, что датчик должен доставать до дна, иначе он не сможет замерять небольшие объемы горючего;

— интерфейс. Иногда в машине уже есть трекер, тогда нужно выяснить, какие интерфейсы подключения он поддерживает. Если имеющийся трекер поддерживает одновременно аналоговый и цифровой интерфейс, то лучше отдать предпочтение датчику с цифровым выходом.

Иногда для автомобилей может понадобиться установка более одного датчика.Например, машина может быть оснащена несколькими топливными баками — это касается грузовых фур и вездеходов. Кроме того, в авто может быть сложная конфигурация бака

сложная конфигурация бака. Например, на у некоторых видов сельскохозяйственной техники баки с возвышением в центре. Из-за этого боковые части становятся разъединенными секциями. С помощью двух датчиков можно улучшить качество измерения — итоговые показатели нужно будет усреднять. Наконец, несколько ДУТ понадобится в машине с вытянутой формой бака. Такие стоят в автомобильных трейлерах. В таких ТС показания датчика могут измениться и быть неверными даже при небольших колебаниях по высоте.

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