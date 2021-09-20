Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Виды контроля топлива

Полина Французова

Общество
Виды контроля топлива
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Многие компании с собственным автопарком постоянно сталкиваются с большим расходом топлива в машинах и сливом бензина. Для предотвращения таких ситуаций они начинают внимательнее следить за своими водителями, в том числе с помощью специальных приемов.

Проконтролировать расход топлива можно с помощью выписки по топливной карте, штатного датчика через CAN-шину, проточного датчика расхода топлива (ДРТ) или емкостного датчика уровня топлива (ДУТ). У каждого способа есть свои плюсы и минусы, но популярней всего в этом списке ДУТ.

Датчики уровня топлива — измерительные приборы, использующиеся для определения объема бензина, дизельного топлива или масла в баках транспортных средств.

Принцип работы датчика уровня топлива

Задача ДУТ заключается в измерении уровня горючего, пересчете его объема и передачи этой информации диспетчеру. Установить такое устройство можно непосредственно в любой бак с топливом. Информация о его наполнении передается через указатель уровня топлива, расположенный на приборной панели авто. Более продвинутые датчики могут еще передавать данные о температуре или ускорении.

Виды ДУТ

По выходному сигналу датчики бывают:

Аналоговые — обычно это приборы поплавкового типа. Такое устройство стоит недорого, но у него низкий уровень защиты от помех, из-за чего есть большая погрешность в показаниях. Частотные — информация передается на диспетчерское устройство с помощью кодированного сигнала. Уровень погрешности меньше, чем у аналоговых. Цифровые — оснащены микропроцессорным устройством, в результате данные обрабатываются и передаются в виде цифрового сигнала. Защищен от помех, благодаря чему информация точна.

По конструктивным особенностям бывают поплавковые, емкостные и ультразвуковые датчики.

Как выбрать датчик для автомобиля

Необходимо учитывать следующие факторы:

— габариты топливного бака. Дело в том, что датчик должен доставать до дна, иначе он не сможет замерять небольшие объемы горючего;

— интерфейс. Иногда в машине уже есть трекер, тогда нужно выяснить, какие интерфейсы подключения он поддерживает. Если имеющийся трекер поддерживает одновременно аналоговый и цифровой интерфейс, то лучше отдать предпочтение датчику с цифровым выходом.

Иногда для автомобилей может понадобиться установка более одного датчика.Например, машина может быть оснащена несколькими топливными баками — это касается грузовых фур и вездеходов. Кроме того, в авто может быть сложная конфигурация бака

сложная конфигурация бака. Например, на у некоторых видов сельскохозяйственной техники баки с возвышением в центре. Из-за этого боковые части становятся разъединенными секциями. С помощью двух датчиков можно улучшить качество измерения — итоговые показатели нужно будет усреднять. Наконец, несколько ДУТ понадобится в машине с вытянутой формой бака. Такие стоят в автомобильных трейлерах. В таких ТС показания датчика могут измениться и быть неверными даже при небольших колебаниях по высоте.

На правах рекламы

топливо
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Все мнения
О проекте