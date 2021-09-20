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Выбрали свое будущее: явка на электронное голосование в Москве побила все рекорды

Наталья Тростьянская

Алексей Хорошилов

Общество
Выбрали свое будущее: явка на электронное голосование в Москве побила все рекорды
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице и проголосовал онлайн. Для этого ему даже не понадобился компьютер. Ведь проголосовать дистанционно можно и с мобильного телефона с выходом в интернет / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В воскресенье, 19 сентября, завершились выборы депутатов в Госдуму России, Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино. Около двух миллионов жителей столицы проголосовали онлайн.

Систему электронного голосования в Москве до этого протестировали на региональных выборах. И вот впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу.

По данным на 20:00, явка на электронное голосование в Москве составила 96,5 процента. Свой выбор сделали 1 943 590 москвичей. Всего же на дистанционное голосование зарегистрировались 2 014 765 жителей столицы. Для сравнения: во всех остальных регионах, где проходит онлайн-голосование на федеральной платформе, заявления на участие подали в общей сложности 700 тысяч человек. Пиковая активность электронных избирателей отмечалась в пятницу утром. Уже к полудню дистанционно проголосовали порядка 500 тысяч москвичей, а к вечеру число выданных бюллетеней уже перевалило за миллион.

Никаких серьезных замечаний к работе электронной системы высказано не было. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве подчеркнули, что, несмотря на надежность и стабильность системы, на площадке штаба были размещены принтеры, печатающие «бумажный след» бюллетеней — для подстраховки.

— «Бумажный след» нужен, чтобы можно было восстановить все данные при расшифровке, если бы работа системы онлайн-голосования была нарушена, — пояснили в Общественном штабе.

Выбрали свое будущее: явка на электронное голосование в Москве побила все рекорды Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Помимо электронных наблюдателей от Общественной палаты Москвы, которые прошли специальное обучение, контролировать ход электронного голосования по сути мог любой желающий с помощью обзервера — специального сервиса на портале mos.ru. Там можно было получить подробную информацию по числу выданных бюллетеней на каждом участке, в режиме реального времени следить за транзакциями.

В целом все эксперты, в том числе международные, высоко оценили уровень организации дистанционного голосования. Представитель партии «Лига Севера» Филиппо Феррара из Италии отметил, что в его стране дистанционное голосование тоже применяется, но даже те, кто голосует онлайн, должны прийти на избирательный участок или отправить бюллетени по почте.

Электронное голосование в столице организовали так, чтобы все желающие могли проголосовать не просто из дома, а из любой точки страны и мира. Для этого нужен компьютер или другое устройство с выходом в интернет.

Проголосовали онлайн, например, президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города, чтобы сделать свой выбор, воспользовался смартфоном.

— Очень удобно, — поделился впечатлениями Сергей Собянин. — Это комфортный, надежный и безопасный способ выразить свою гражданскую позицию, особенно в условиях пандемии.

Как отметил мэр, невысокая явка на выборы — мировой тренд, который ярко проявляется в больших городах.

— Плохо, когда меньшинство людей принимает решения и формирует властные органы, — подчеркнул Собянин. — А это судьба района, города, страны.

Выбрали свое будущее: явка на электронное голосование в Москве побила все рекорды Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Возможность принять участие в выборах через дистанционное электронное голосование позволила повысить явку на выборы. Например, в этом году явка населения была выше, чем на выборах в Государственную думу в 2016 году.

Дистанционное электронное голосование позволило проголосовать москвичам со всех уголков планеты и даже за ее пределами.

Летчик-космонавт Олег Новицкий смог проголосовать на борту Международной космической станции. Сделав свой выбор, он отметил надежность технологии.

— Онлайн-голосование — это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны, — сказал Новицкий. — Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример — тому подтверждение.

Москвич Михаил Головченко, помощник капитана на атомном ледоколе «Ямал», в дни выборов находится в Кольском заливе, поэтому тоже проголосовал дистанционно.

— Голосовать электронно я буду не в первый раз, но из такого необычного места — впервые, — признался он. — Заявление я подал заранее, и пришло время сделать свой выбор — интернет лучше всего ловит у нас на ходовом мостике.

Из Антарктиды проголосовал полярник Антон Иванов, сейчас москвич работает на станции «Новолазаревская».

— Для участников экспедиций в Арктике и Антарктике электронное голосование — удобная альтернатива классическому способу голосования, — подчеркнул руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

Фельдъегерь Сергей Данилов сейчас работает в Симферополе. Сначала он расстроился, что не сможет проголосовать, но узнав, что теперь для этого не обязательно идти на избирательный участок, с радостью воспользовался онлайн-голосованием.

— Я сейчас нахожусь в рейсе, поэтому на технической остановке с устойчивой мобильной связью сделал свой выбор, — рассказал Данилов.

Дистанционный способ голосования выбрал для себя и электромонтер Андрей Троицкий: москвич работает вахтовым методом в Тюмени.

— Хочу сообщить очень приятную новость: голосовать дистанционно не только удобно, но и выгодно, ведь для участников электронного голосования проводится розыгрыш призов, — пожелал всем удачи Троицкий.

Своим опытом участия в онлайн-выборах поделился и егерь Владислав Лазыкин. Сейчас он работает в охотничьем хозяйстве Тверской области и редко бывает в Москве.

— Мне было интересно попробовать новый формат выборов и лично узнать, как работает система, — признался москвич. — Поэтому я, не задумываясь и не сомневаясь, решил голосовать онлайн.

Выбрали свое будущее: явка на электронное голосование в Москве побила все рекорды Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

А вот специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников дистанционно проголосовал из Женевы. Там находится головной офис международной организации, где он сейчас работает.

— Периодически мне приходится бывать в командировках, — сказал Андрей. — Раньше голосование было сопряжено с определенными трудностями и неудобствами, теперь это стало максимально удобно. Не нужно тратить время на то, чтобы добраться до участка. Я могу проголосовать в любую минуту, где бы я ни находился.

Тестировщик интерфейса дистанционного электронного голосования Алексей Любимов также рассказал о плюсах такого способа участия в выборах.

— Сам процесс голосования на участке в одно время, когда еще не было альтернативы, нередко выглядел так: пришел сам, приведи с собой друзей или родственников. Некоторые работодатели заставляли идти на участки сотрудников, что по факту является нарушением, — подчеркнул Любимов. — А у меня получается реальное волеизъявление.

Как отметили в Общественном штабе, онлайн-голосование в Москве работало стабильно. Ни одна хакерская атака не смогла сломать систему.

— На самом деле голосование — довольно заметное событие, одно из самых важных мероприятий, и было бы удивительно, если бы таких атак не было, — считает генеральный директор международной компании, работающей в сфере информационной безопасности Евгений Касперский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы:

— Московская система дистанционного электронного голосования существует с середины 2019 года, и за это время мы набили достаточно большое количество шишек. Команда, которая эту систему создавала, до настоящего момента дошла в полном составе, со всем опытом и тем багажом знаний, который за это время мы получили. Система устоялась, работоспособная и надежная. Все граждане, которые проголосовали дистанционно, могут быть уверены, что их голос учтен.

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