Рисуем для ребят траекторию успеха

Участники фестиваля национального юмора «Все свои»/ Фото: Всероссийский межнациональный союз молодежи

Наступил новый учебный год. В столицу приехали студенты десятков национальностей. Как им освоиться в большом городе?

Многие ребята, приехавшие в столицу, уверены, что они теперь свободны от опеки взрослых и могут делать что хотят, рассказывает председатель «Всероссийского межнационального союза молодежи» Кантемир Хуртаев.

— Наша первая задача — их в этом разубедить. Это несложно, потому что все национально-культурные сообщества Москвы за молодыми земляками, на самом деле, присматривают. Невозможно плохо себя в Москве вести и быть уверенным, что на родине об этом никто не узнает, — рассказывает Кантемир Исхакович.

— Выходит, студентов нужно просто попугать?

— Ни в коем случае! Их нужно заинтересовать. Наш союз, например, регулярно проводит встречи студентов — выходцев из регионов Северного Кавказа — с их земляками, добившимися в Москве успеха: юристами, бизнесменами, крупными чиновниками, депутатами Госдумы, членами Общественной палаты. Называется «Вечер наставничества». На встречах приглашенные люди рассказывают о себе, о своей работе, о том, как они в Москве, что называется, «пробивались», дают советы. Ребята видят положительный пример — если кто-то смог, то и я смогу! И думают уже не о том, как веселиться день и ночь, а о том, как стать таким же успешным. К тому же на подобных встречах участники порой обмениваются телефонами, создают чаты в мессенджерах.

Активисты Союза молодежи проводят в парках субботники / Фото: Всероссийский межнациональный союз молодежи

— Но что-то я сомневаюсь, что все ребята с первого курса думают о карьере.

— Да, не все. Поэтому мы, например, стараемся прежде всего объяснить им элементарные правила поведения в большом городе. Каждый год при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей в Подмосковье мы устраиваем встречу с лидерами национальных молодежных организаций, которые авторитетны в своей среде и задают тренды поведения. Собираем лидеров землячеств, национальных общественных организаций, интернациональных структур студенческого самоуправления и обучаем эффективной работе с молодежью.

— Какой, например?

мНу, например, весной у нас был проект организации квестов и субботников в парках Москвы. Экскурсии, пикники, субботники... А еще был интересный проект «Уроки дружбы». Название, конечно, избитое, но получилось интересно. Ребята-студенты приходили в школы и рассказывали ученикам о национальной культуре того или иного народа России. Был у нас также фестиваль тюркской истории и культуры. Кстати, все эти проекты реализуются при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

— А в чем смысл этих проектов? Для чего они нужны?

— Смысл очень простой: ребята с национальных окраин получают возможность как-то себя в Москве проявить, сделать что-то не только интересное, но и полезное — для себя, земляков и других горожан. Сотни молодых людей, вовлеченных в проекты, поймут, что Москва — открытый гостеприимный город, где ты можешь реализоваться как личность. Проявления экстремизма и межнациональной нетерпимости часто следствие того, что люди живут в своем тесном мирке, ни с кем, кроме земляков, не общаются, не участвуют в общественной жизни. Наши проекты призваны вывести ребят в «большой мир», познакомить с людьми других национальностей. Проявления экстремизма часто связаны с тем, что ребятам просто нечем заняться. Мы даем им это занятие, даем перспективу, помогаем построить личную траекторию успеха, и это отвлекает их от всего плохого.