Черно-белый выход: российские актрисы показали наряды на красной дорожке «Кинотавра»

Актриса Ирина Горбачева на церемонии открытия XXXII Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр» / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Сочи открылся 32-й по счету фестиваль «Кинотавр». Звезды кинематографа в очередной раз достали платья и костюмы от-кутюр для красной дорожки. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом по стилю Никитой Карстеном разбирались в модных нюансах.

Уже традицией стало, что российская кинодорожка не выглядит эпатажной. Звезды выбирают классику, простые цветовые решения, без сложных сочетаний и комбинирования.

Екатерина Шпица выбрала шик 1930-х: белое платье без бретелей с эротичными вырезами по бокам в области талии, которые визуально сделали актрису стройнее и добавили «изюминку». Чулпан Хаматова также не стала экспериментировать с цветом и выбрала классическое платье в стиле романтики от Диора 1940–1950-х годов. Белый цвет, как и черный, был представлен широко. Ирина Горбачева предстала в платье с высоким разрезом, который подчеркнул длину ног. Образ актриса дополнила лаконичными украшениями.

Актриса Равшана Куркова на церемонии открытия XXXII Открытого фестиваля российского кино «Кинотавр» / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Равшана Куркова вышла на дорожку в похожем платье, но с асимметричным рукавом, что добавило образу актуальности. Ингеборга Дапкунайте также продемонстрировала прекрасную фигуру в черном платье силуэта «рыбка». Российским актрисам полюбились платья-бюстье прямого покроя.

Виктория Толстоганова выбрала именно его в тон кожи из пайеток в сочетании с высокими перчатками. Не самое удачное решение, ведь наряд слился с телом.

Ярче всех оказалась Любовь Толкалина в наряде цвета фуксии. На фоне остальных она выделялась. Ярким пятном на церемонии стала и Ирина Гринева. Она выбрала ярко-алое платье с пышными воланами. Нонна Гришаева решила выделиться из толпы и надела брючный костюм в полоску свободного покроя, что сделало ее самой стильной на дорожке. Федор Бондарчук, Юрий Борисов и почти все мужчины были в классических черных костюмах.

Выделился лишь Сергей Бурунов, он прошел по дорожке в черной футболке и кожаной куртке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никита Карстен, эксперт по стилю:

— Казалось бы, после долгой пандемии мы с нетерпением ждали выхода звезд, но яркости мы не получили. Потому что в России не понимают, что такое дресс-код и что он под собой подразумевает.

Большинство звезд выбрали черные платья. Да, были интересные фасоны, детали и даже дизайнерские решения. Но концепция в целом остается: красные губы, зализанные волосы или локоны и черное платье. Дресс-код не подразумевает того, чтобы артист закапывал свою харизму и талант в коктейльные платья. Все работает наоборот. И тут возникает вопрос, почему наши звезды игнорируют тренды? Почему артист не может надеть пиджак оверсайз и широкие брюки? Почему нельзя добавить аксессуаров, цепей, массивных колец и сделать конский хвост? Хороший пример в этом плане подала Ирина Горбачева, которая выбрала креативную прическу с короткими прядями, уложенными в разные стороны.

Обратите внимание на зарубежных звезд, которые своими луками на красных дорожках рассказывают истории. За образами наших звезд, к сожалению, ничего не стоит. Российские звезды не могут даже поэкспериментировать с макияжем. Яркие тени, необычные стрелки, интересный цвет помады — это все спокойно можно использовать на таких мероприятиях. Мужчины также из года в год выбирают черный брючный костюм. Почти все и почти всегда. Почему? У нас не существует мужской моды в России в целом, тем более на таком мероприятии, как «Кинотавр».